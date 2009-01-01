Подбор персонала по России

Услуги по подбору персонала по Росси в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Мы подбираем все звенья рабочей цепи — от начинающих до руководителей высшего звена. Никакого «слабого звена» в нашем пуле.

1 Начинающие специалисты Стажёры, ассистенты (адаптация и обучение) 4 Руководители высшего звена Генеральные директора, члены правления (стратегические решения) 7 Международный Поиск специалистов за рубежом с учётом миграционного законодательства 2 Средний уровень Инженеры, менеджеры среднего звена (опыт и практические навыки) 5 Локальный Подбор в одном регионе или городе (быстро, минимальные логистические затраты) 8 Иностранная рабочая сила Подбор специалистов по контрактам и визовым схемам 3 Высший уровень Руководители отделов, директора, эксперты (стратегическое мышление) 6 Региональный Подбор персонала по всей России (максимальный охват)

1 Начинающие специалисты Стажёры, ассистенты (адаптация и обучение) 2 Средний уровень Инженеры, менеджеры среднего звена (опыт и практические навыки) 3 Высший уровень Руководители отделов, директора, эксперты (стратегическое мышление) 4 Руководители высшего звена Генеральные директора, члены правления (стратегические решения) 5 Локальный Подбор в одном регионе или городе (быстро, минимальные логистические затраты) 6 Региональный Подбор персонала по всей России (максимальный охват) 7 Международный Поиск специалистов за рубежом с учётом миграционного законодательства 8 Иностранная рабочая сила Подбор специалистов по контрактам и визовым схемам