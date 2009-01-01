Подбор персонала по России
Международное Кадровое Агентство ФАВОРИТ специализируется на подборе персонала по России, региональном подборе персонала и комплексных решениях для бизнеса любой величины. Мы превращаем хаос найма в управляемый процесс и быстро приводим лучших кандидатов к вашему порогу. Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть альтернатива — ФАВОРИТ
На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией
Решение от ФАВОРИТ — скажите нам, кто вам нужен — и из сотен претендентов мы отберём несколько действительно профессиональных кандидатов.
Соискатели, на собеседовании казавшиеся идеальными, оказываются бестолковыми вредителями
Решение от ФАВОРИТ — многоуровневая проверка: психологические тесты, анализ дипломов и рекомендаций, аудит профилей в соцсетях.
Нужный специалист или топ‑менеджер «окопался» у конкурента и не хочет переходить
Решение от ФАВОРИТ — хедхантеры с опытом выстроят персонализированную стратегию привлечения и найдут аргументы, которые убедят «голову с мозгами» работать на вас.
SOS! Работа стоит, потому что персонал нужен был уже вчера!
Решение от ФАВОРИТ — не обещаем чудес во времени, но первые релевантные кандидатуры вы увидите уже завтра.
На общедоступных сайтах нет тех, кто нужен. Где прячутся нормальные специалисты?
Решение от ФАВОРИТ — мы выводим профессионалов из тени: платные базы, таргетированный поиск и прямой контакт с кандидатами у конкурентов.
Подбор персонала отнимает массу времени и сил — адская рутина
Решение от ФАВОРИТ — мы возьмём рутину на себя, а вы сконцентрируетесь на стратегии и росте компании.
Доверьте подбор персонала профессионалам. Вы сосредотачиваетесь на развитии бизнеса, а мы обеспечиваем стабильный приток квалифицированных сотрудников по всем регионам России. Занимайтесь бизнесом, а кадрами займётся ФАВОРИТ
Цифры лучше слов
Найдем лучшего специалиста в любом уголке России
«Тот самый» сотрудник живёт в России — мы найдём и приведём. Мы предоставляем услугу регионального подбора персонала от Кадрового центра ФАВОРИТ с учётом локальных особенностей рынка труда.
Специализированные поисковые департаменты
- Строительство
- Автомобильная индустрия
- Добывающая индустрия
- Искусство, развлечения и массмедиа
- Маркетинг, реклама и PR
- Медицина и фармацевтика
- Наука и образование
- Продажи и обслуживание клиентов
- Производство и сервисное обслуживание
- Розничная торговля
- Сельское хозяйство
- Снабжение и закупки
- Спортивные клубы, фитнес центры, салоны красоты
- Стратегии, инвестиции, консалтинг
- Охрана и безопасность
- Страхование
- Транспорт, логистика и перевозки
- Туризм, гостиницы и рестораны
- Финансы и бухгалтерия
- Информационные технологии
- Управление персоналом, тренинги
Хочу получить коммерческое предложение о поиске и подборе персонала прямо сейчас!
Оставьте телефон
Смотрим многих, отбираем лучших!
Воспользуйтесь нашими услугами по поиску и подбору персонала — и соберите сливки с рынка труда. Мы показываем только сильных кандидатов, готовых решать ваши задачи.
Услуги по подбору персонала по Росси в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Стажёры, ассистенты (адаптация и обучение)
Генеральные директора, члены правления (стратегические решения)
Поиск специалистов за рубежом с учётом миграционного законодательства
Инженеры, менеджеры среднего звена (опыт и практические навыки)
Подбор в одном регионе или городе (быстро, минимальные логистические затраты)
Подбор специалистов по контрактам и визовым схемам
Руководители отделов, директора, эксперты (стратегическое мышление)
Подбор персонала по всей России (максимальный охват)
Стажёры, ассистенты (адаптация и обучение)
Инженеры, менеджеры среднего звена (опыт и практические навыки)
Руководители отделов, директора, эксперты (стратегическое мышление)
Генеральные директора, члены правления (стратегические решения)
Подбор в одном регионе или городе (быстро, минимальные логистические затраты)
Подбор персонала по всей России (максимальный охват)
Поиск специалистов за рубежом с учётом миграционного законодательства
Подбор специалистов по контрактам и визовым схемам
А вот слабого среди них не будет
Находим и показываем только сильных
Чёткие гарантии прописанные в договоре
Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ
Строительство и реконструкция: жилые комплексы, коммерческие объекты, мосты, метро
Создание региональных представительств в сферах туризма, фармацевтики, логистики
Формирование эффективных команд: административный персонал, отделы продаж и коучинг
Медиа и PR: проекты по рекламе и маркетингу, укрепление имиджа компаний
Расширение географии присутствия: новые представительства в России и за рубежом
Ребилдинг структур: реорганизация отделов и повышение их эффективности
ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника
наши психологи и тренеры всегда готовы помочь с интеграцией. Если сотрудник не справляется — мы бесплатно его заменим в течение гарантийного срока.
Подбор персонала по России в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Встреча с заказчиком для уточнения критериев
- Формирование профиля идеального кандидата
- Разработка стратегии поиска и каналов привлечения
- Активный поиск в собственной базе и внешних источниках
- Первичные интервью и оценка компетенций
- Отбор наиболее релевантных кандидатов
- Углублённые интервью и кейс‑интервью
- Проверка рекомендаций и подтверждение квалификации
- Подготовка подробного отчёта по каждому кандидату
- Представление финальных кандидатов заказчику
- Организация собеседований и переговоров
- Сопровождение в оформлении трудовых отношений и адаптации
Договор заключается перед началом работ любым удобным способом: по ЭДО или в бумажном виде.
Авансовый договор предусматривает внесение предоплаты перед началом выполнения работы.
Стандартный договор без предоплаты означает, что оплата происходит после выполнения услуг.
Эксклюзивное сотрудничество (агентство ведёт все вакансии эксклюзивно) означает, что все процессы по поиску и подбору персонала полностью лежат на агентстве.
Стандартный договор заключается на 1 год с возможностью пролонгации.
Да, договор на эксклюзивное сотрудничество возможен, в случае поиска кандидатов к вакансиям только силам экспертов Международного кадрового центра ФАВОРИТ.
Все этапы сотрудничества фиксируются нашей внутренней CRM системой, по запросу заказчика формируется документальная сводка по количеству просмотренных резюме и прошедших отбор кандидатов.
По запросу заказчика можем предоставить информацию по интересующим кейсам.