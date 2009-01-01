Подбор персонала по России

Международное Кадровое Агентство ФАВОРИТ специализируется на подборе персонала по России, региональном подборе персонала и комплексных решениях для бизнеса любой величины. Мы превращаем хаос найма в управляемый процесс и быстро приводим лучших кандидатов к вашему порогу. Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть альтернатива — ФАВОРИТ

Проблема 1

На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией

Решение от ФАВОРИТ — скажите нам, кто вам нужен — и из сотен претендентов мы отберём несколько действительно профессиональных кандидатов.

Проблема 2

Соискатели, на собеседовании казавшиеся идеальными, оказываются бестолковыми вредителями

Решение от ФАВОРИТ — многоуровневая проверка: психологические тесты, анализ дипломов и рекомендаций, аудит профилей в соцсетях.

Проблема 3

Нужный специалист или топ‑менеджер «окопался» у конкурента и не хочет переходить

Решение от ФАВОРИТ — хедхантеры с опытом выстроят персонализированную стратегию привлечения и найдут аргументы, которые убедят «голову с мозгами» работать на вас.

Проблема 4

SOS! Работа стоит, потому что персонал нужен был уже вчера!

Решение от ФАВОРИТ — не обещаем чудес во времени, но первые релевантные кандидатуры вы увидите уже завтра.

Проблема 5

На общедоступных сайтах нет тех, кто нужен. Где прячутся нормальные специалисты?

Решение от ФАВОРИТ — мы выводим профессионалов из тени: платные базы, таргетированный поиск и прямой контакт с кандидатами у конкурентов.

Проблема 6

Подбор персонала отнимает массу времени и сил — адская рутина

Решение от ФАВОРИТ — мы возьмём рутину на себя, а вы сконцентрируетесь на стратегии и росте компании.

Доверьте подбор персонала профессионалам. Вы сосредотачиваетесь на развитии бизнеса, а мы обеспечиваем стабильный приток квалифицированных сотрудников по всем регионам России. Занимайтесь бизнесом, а кадрами займётся ФАВОРИТ

Цифры лучше слов

32
года оказания услуг: подбираем персонал с 1993 года
23 500 +
подобранных и одобренных сотрудников
< 2 + млн
накопленных резюме: выбор есть всегда
30
от подписания договора до первых результатов
3
от подписания договора до первых результатов
3-12
гарантия на подобранного кандидата

Найдем лучшего специалиста в любом уголке России

«Тот самый» сотрудник живёт в России — мы найдём и приведём. Мы предоставляем услугу регионального подбора персонала от Кадрового центра ФАВОРИТ с учётом локальных особенностей рынка труда.

Специализированные поисковые департаменты

Точечные услуги по подбору персонала в по всей России
Профессионалов ищут профессионалы — у нас специализированные департаменты по отраслям и регионам, которые знают специфику конкретных сфер и умеют находить сильных кандидатов даже в узких нишах.

Смотрим многих, отбираем лучших!

Воспользуйтесь нашими услугами по поиску и подбору персонала — и соберите сливки с рынка труда. Мы показываем только сильных кандидатов, готовых решать ваши задачи.

Услуги по подбору персонала по Росси в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Мы подбираем все звенья рабочей цепи — от начинающих до руководителей высшего звена. Никакого «слабого звена» в нашем пуле.
1
Начинающие специалисты

Стажёры, ассистенты (адаптация и обучение)  

2
Средний уровень

Инженеры, менеджеры среднего звена (опыт и практические навыки)

3
Высший уровень

Руководители отделов, директора, эксперты (стратегическое мышление) 

4
Руководители высшего звена

Генеральные директора, члены правления (стратегические решения)

5
Локальный

Подбор в одном регионе или городе (быстро, минимальные логистические затраты)

6
Региональный

Подбор персонала по всей России (максимальный охват)

7
Международный

Поиск специалистов за рубежом с учётом миграционного законодательства

8
Иностранная рабочая сила

Подбор специалистов по контрактам и визовым схемам

Найдём для вас начинающих специалистов, среднее, высшее звено
А вот слабого среди них не будет
Находим и показываем только сильных

Чёткие гарантии прописанные в договоре

Услуги по подбору персонала по России в кадровом агентстве ФАВОРИТ
это выгодно, быстро, эффективно и надёжно.
Удобство
Без предоплаты (условия обсуждаются)
Точность
Под любые критерии и требования заказчика
Срочность
Локальный подбор персонала — от 1 дня
Скорость
Первые результаты через 30 минут после подписания договора
Надёжность
Гарантия на сотрудника — от 1 месяца до 12 месяцев

Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ

Строительство и реконструкция: жилые комплексы, коммерческие объекты, мосты, метро  

Создание региональных представительств в сферах туризма, фармацевтики, логистики  

Формирование эффективных команд: административный персонал, отделы продаж и коучинг  

Медиа и PR: проекты по рекламе и маркетингу, укрепление имиджа компаний  

Расширение географии присутствия: новые представительства в России и за рубежом  

Ребилдинг структур: реорганизация отделов и повышение их эффективности

ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника

наши психологи и тренеры всегда готовы помочь с интеграцией. Если сотрудник не справляется — мы бесплатно его заменим в течение гарантийного срока.

Подбор персонала по России в кадровом агентстве ФАВОРИТ

1
Этап 1: Анализ требований и подготовка
  • Встреча с заказчиком для уточнения критериев  
  • Формирование профиля идеального кандидата  
  • Разработка стратегии поиска и каналов привлечения
2
Этап 2: Поиск и первичный отбор
  • Активный поиск в собственной базе и внешних источниках  
  • Первичные интервью и оценка компетенций  
  • Отбор наиболее релевантных кандидатов
3
Этап 3: Глубокое интервью и оценка
  • Углублённые интервью и кейс‑интервью  
  • Проверка рекомендаций и подтверждение квалификации  
  • Подготовка подробного отчёта по каждому кандидату
Этап 4: Представление и сопровождение
  • Представление финальных кандидатов заказчику  
  • Организация собеседований и переговоров  
  • Сопровождение в оформлении трудовых отношений и адаптации

Договор заключается перед началом работ любым удобным способом: по ЭДО или в бумажном виде.

Авансовый договор предусматривает внесение предоплаты перед началом выполнения работы.

Стандартный договор без предоплаты означает, что оплата происходит после выполнения услуг.

Эксклюзивное сотрудничество (агентство ведёт все вакансии эксклюзивно) означает, что все процессы по поиску и подбору персонала полностью лежат на агентстве.

Стандартный договор заключается на 1 год с возможностью пролонгации. 

Да, договор на эксклюзивное сотрудничество возможен, в случае поиска кандидатов к вакансиям только силам экспертов Международного кадрового центра ФАВОРИТ.

Все этапы сотрудничества фиксируются нашей внутренней CRM системой, по запросу заказчика формируется документальная сводка по количеству просмотренных резюме и прошедших отбор кандидатов.

По запросу заказчика можем предоставить информацию по интересующим кейсам.

Наши клиенты

5morey
5 Морей
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
backaldrin
Бакальдрин
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
balsahar
Балашовский сахарный комбинат
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
campina
Campina
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
chokodelika
Чокоделика
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
coffeehouse
Кофе Хауз
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
cone-forest
Шишкин Лес
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
dixy
Дикси
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
agoracompany
Агора
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
caircharter
Air Charter Service
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
alev-trans
Алев-транс
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
allcranes
Все краны
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
ardv
ПромТехСнаб
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
aviaservices
Авиасервисес
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
bmw
BMW
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
cargobull
Schmitz Cargobull
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
art-in
Арт-Ин-умный дом
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
btc
Banking Technologies & Consulting
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
glonasssystem
ГЛОНАСС Систем
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
kesoft
Кесофт
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
megafon
Мегафон
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
optiramp
ОптиРамп
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
plm-ural
ПЛМ Урал
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
servity
Сервити
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
aci-r
ACIR Southern Europe
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
cliff
Клифф
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
genbank
Генбанк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
home bank
Хоум Банк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
ingos
Ингосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
lkapital
Личный капитал
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
maxelent
Maxelent
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
rgs
Росгосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
APTOS
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Bionorica
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
dikul
Центр Дикуля
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
domix
Domix
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Алфавит Защиты
Алфавит Защиты
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Eurokappa
Eurokappa
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Faberlic
Faberlic
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Ferrosan Medical Devices
Ferrosan Medical Devices
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
aicon
Аикон
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aktis-stroy
Актис-Строй
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
amtrus
АМТ-Групп
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
arealtc
Ареал
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
ascottgroup
Ascott Group
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
beckhoff
Beckhoff
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
floorservice
Floor Service
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
fortesfa
Fortes
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aliaxis
Алиаксис
Горнодобыча, Промышленность
amur-gold
Амур Золото
Горнодобыча, Промышленность
drillmec
Drillmec
Горнодобыча, Промышленность
eltech-a
Элтех-А
Горнодобыча, Промышленность
gusarnt
Gusarnt
Горнодобыча, Промышленность
gvgold
Высочайший
Горнодобыча, Промышленность
pemlub
Промэлектромонтаж
Горнодобыча, Промышленность
iic-minerals
Иис-Минералз
Горнодобыча, Промышленность
4lapy
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
atlanteks
АтланТЕКС
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
autopanorama
Автопанорама
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
bekker
Bekker
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
chitai-gorod
Читай-город
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
climona-shop
Climona
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
cluev
Cluev
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
davidroytman
David Roytman Luxury Judaica
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
avstumpfl
AV Stumpfl
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
burn your records
Burn Your Records
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
digisky
Диджискай
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
NK Project
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
nmg
Национальная Медиа Группа
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
pfc-cska
ЦСКА
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
blms
БЛМ Синержи
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
granfest
GranFest
Производство и продажа оборудования
analitprogress
ИПК Прогрес
Производство и продажа оборудования
aviafinservice
Авиафинсервис
Производство и продажа оборудования
cemeq
Цемек Минералс
Производство и продажа оборудования
cisco-russia
Cisco Russia
Производство и продажа оборудования
cryosystems
Криосистемы
Производство и продажа оборудования
cvm
КлиматВентМаш
Производство и продажа оборудования
dveri-megi
Меги
Производство и продажа оборудования
blscustos
Би Эл Эс Кустос ГРУП
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
interpont
ИНТЕРПОНТ
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
marillion
Мариллион
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
saldofavorit
Сальдо Фаворит
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
tuvsud
TÜV SÜD
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
yurmed
Юрмед
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
buhcons
Бухгалтерский консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Лорес консалтинг
Лорес консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
