ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Политика конфиденциальности
ПЕРС. ДАННЫЕ
- Предмет Политики: Регулирует обработку персональных данных пользователей сайта favorit.pro компанией OOO МКЦ «Фаворит» (и Юр. лица входящие в состав группы компании).
- Согласие пользователя: Использование сайта означает согласие пользователя с условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия необходимо воздержаться от использования сайта.
- Дата и регистрационные данные компании: Указаны местонахождение и ИНН компании.
- Персональные данные: Включают информацию, предоставляемую пользователем, данные, передаваемые автоматически сайтом, и дополнительные данные, необходимые для оказания услуг по трудоустройству.
- Цели сбора данных: Идентификация пользователя, предоставление услуг, связь с пользователем, улучшение сайта, таргетирование рекламы, статистические исследования, и передача резюме работодателям.
- Условия обработки и передачи данных: Процедуры хранения, конфиденциальности, и условия передачи данных третьим лицам описаны подробно.
- Защита данных: Сайт использует организационные и технические меры для защиты информации от несанкционированного доступа и других угроз.
- Применимое законодательство: Взаимоотношения между пользователем и Администрацией сайта регулируются правом Российской Федерации.
СОГЛАШЕНИЕ
- Соглашение охватывает: Отношения между Администрацией сайта favorit.pro и пользователями сайта.
- Права администрации: Включают возможность изменять соглашение в любое время, удалять учетные записи и отказывать в регистрации.
- Основные услуги сайта: Доступ к электронному контенту, помощь в трудоустройстве, консультации, доступ к базе вакансий и возможности для пользователей (создание, редактирование, удаление резюме).
- Обязанности пользователя: Включают предоставление достоверной информации, соблюдение прав авторов и правил сайта, предотвращение неправомерного использования сайта.
- Запреты для пользователя: Нарушение работы сайта, распространение конфиденциальной информации без согласия, использование сайта для незаконной деятельности.
- Ответственность администрации: Ограничена в случае несанкционированного доступа к учетным записям и не возмещает убытки, возникшие из-за нарушений пользователя.
- Разрешение споров: Предусматривает предварительное уведомление другой стороны о споре и попытку добровольного урегулирования перед обращением в суд.
- Политика конфиденциальности: Распространяет свое действие на всех пользователей сайта.
«COOKIE»
- Сайт– совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет, имеющих доменное имя , включая под домены, являющийся совокупностью программно-аппаратных средств и информации, предназначенной для публикации в сети Интернет.
- Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые после просмотра Пользователем фрагментов Сайта сохраняются на его устройстве.
- Оператор– государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
- Пользователь– любой посетитель Сайта.