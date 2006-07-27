ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика обработки персональных данных составлена на основании статей 23, 24 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящая Политика определяет действия Оператора, ИП Котегов Александр Александрович, ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111, в отношении обработки персональных данных физических лиц, передавших свои персональные данные посредством Сайта https://favorit.pro/ и CRM системы https://favorit-crm.ru, а также определяет порядок и условия осуществления обработки персональных данных, обеспечение безопасности персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий нарушений, связанных с обработкой персональных данных.

Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, возникающие при обработке персональных данных сотрудников Оператора, соискателей вакантных должностей Оператора, поскольку такие отношения урегулированы отдельным локальным актом, а также не распространяется на отношения, на которые действие Федерального закона «О персональных данных» не распространяется (п.2 ст.1 ФЗ).

Настоящая Политика применяется при навигации на Сайте https://favorit.pro/, в том числе без выполнения регистрации на Сайте; а также при пользовании сервисами, предложенными на Сайте, при выполнении регистрации на Сайте; при осуществлении заказа услуг на Сайте, при ином использовании Сайта.

Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Биометрические персональные данные — физиологические данные человека, в том числе его изображение (фотография и видеозапись), которые позволяют установить его личность и используются оператором для установления личности субъекта;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий, и технических средств.

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

сбор;

запись;

систематизацию;

накопление;

хранение;

уточнение (обновление, изменение);

извлечение;

использование;

передачу (распространение, предоставление, доступ);

обезличивание;

блокирование;

удаление;

уничтожение.

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Оператор CRM системы – юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных, передаваемых посредством CRM системы и осуществляющее деятельность по эксплуатации CRM системы, при этом серверная часть CRM системы размещается в дата-центре, не являющимся собственностью Оператора.

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) -Пользователю;

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном ФЗ.

Пользователь – любое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет.

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

Сайт – информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ и сети Интернет. Сайт находится в сети Интернет по адресу https://favorit.pro/.

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

Яндекс.Метрика - бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей.

CRM система – совокупность программных средств на базе программного обеспечения Битрикс24, предназначенная для размещения и обработки данных Оператора;

Google Analytics - бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания статистики посетителей веб-сайтов.

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

Факт продолжения переписки пользователем в мессенджерах (в том числе Max, WhatsApp, Telegram и прочих, контакты для связи по которым размещены на сайте) расценивается как выражение согласия на передачу, обработку и хранение его персональных данных. Цель обработки — оказание рекрутинговых и кадровых услуг (подбор персонала, содействие в трудоустройстве, исследование рынка труда, формирование обзоров заработных плат). Объём и порядок обработки определяются настоящей Политикой и действующим законодательством.

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ

Оператор - ИП Котегов Александр Александрович, ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111.

ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111. Оператор CRM системы - ИП Котегов Александр Александрович, ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111.

ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111. Политика — настоящая Политика обработки персональных данных.

ПДН — Персональные данные

РФ — Российская Федерация

Субъект — Субъект персональных данных

ФЗ — Федеральный закон от 27.07.2006 №153-ФЗ «О персональных данных»

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПНД

Правовыми основаниями обработки ПНД Оператором являются:

Гражданский кодекс РФ (Глава 39 ГК РФ Возмездное оказание услуг);

ФЗ, иные федеральные законы и нормативно-правовые акты в сфере защиты ПНД;

договоры, заключаемые между Оператором и Субъектом ПНД;

оферта, размещенная на Сайте https://favorit.pro/ ;

; согласия Пользователей на обработку их ПНД, на обработку ПНД, разрешенных для распространения. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на Сайте. Согласие на обработку ПДН может быть дано Субъектом ПДН в любой форме, позволяющей подтвердить факт получения согласия, если иное не установлено федеральным законом: в письменной, устной или иной форме, предусмотренной действующим законодательством, в том числе посредством совершения Субъектом ПДН конклюдентных действий. В частности, согласие на обработку ПДН и ПНД, разрешенных для распространения, считается предоставленным Субъектом посредством совершения Субъектом ПДН следующих конклюдентных действий в совокупности:

путем проставления специального знака — «галочки» или «веб-метки» в специальном поле на Сайте, при заказе обратного звонка, при обращении в форме обратной связи, при оплате Подписки, и

нажатия соответствующей кнопки расценивается однозначно, как предоставление согласия на обработку ПДН в объеме, для целей и в порядке, предусмотренных в предлагаемом перед проставлением специального знака для ознакомления тексте (текст Согласий - Приложения № 1 и № 2 к настоящей Политике). Согласие считается полученным с момента проставления специального знака. Пользователь самостоятельно принимает решение о предоставлении его ПНД и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.



ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Оператор имеет право:

получать от Субъекта ПНД достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;

в случае отзыва Субъектом ПНД согласия на обработку ПНД Оператор вправе продолжить обработку ПНД без согласия Субъекта ПНД при наличии оснований, указанных в ФЗ;

самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено ФЗ или другими федеральными законами. Оператор обязан:

предоставлять Субъекту ПНД по его просьбе информацию, касающуюся обработки его ПНД;

использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе 7 настоящей Политики.

организовывать обработку ПНД в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

отвечать на обращения и запросы Субъектов ПНД и их законных представителей в соответствии с требованиями ФЗ;

сообщать в уполномоченный орган по защите прав Субъектов ПНД по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;

публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки ПНД;

принимать правовые, организационные и технические меры для защиты ПНД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПНД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПНД;

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) ПНД, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные ФЗ.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПНД

Субъект ПНД имеет право:

получать информацию, касающуюся обработки его ПНД, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются Субъекту ПНД Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам ПНД, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких ПНД. Перечень информации и порядок ее получения установлен ФЗ;

требовать от Оператора уточнения его ПНД, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

выдвигать условие предварительного согласия при обработке ПНД в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

на отзыв согласия на обработку ПНД;

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав Субъектов ПНД или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его ПНД;

на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. Субъект ПНД обязан:

предоставлять Оператору достоверные данные о себе;

сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих ПНД. Оператор не проверяет достоверность ПНД, предоставляемых Пользователем. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом Субъекте ПНД без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.



ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПНД

Обработка ПНД осуществляется на законной и справедливой основе.

Обработка ПНД ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПНД, несовместимая с целями сбора ПНД.

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Содержание и объем обрабатываемых ПНД соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых ПНД по отношению к заявленным целям их обработки.

При обработке ПНД обеспечивается точность ПНД, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПНД. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

Хранение ПНД осуществляется в форме, позволяющей определить Субъекта ПНД, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПНД, если срок хранения ПНД не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Для хранения данных Оператор использует центры обработки данных, находящиеся на территории РФ.

Оператор осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПНД с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПНД

Обработка ПНД Пользователя может осуществляется в целях: заключения, исполнения и прекращения Оператором заключённых с Пользователем гражданско-правовых договоров; идентификации Пользователя на Сайте и в CRM системе. проведения предварительного собеседования Пользователя в целях трудоустройства или иного вида занятости у заказчиков Оператора. обработки заявок, запросов Пользователя, обеспечение клиентской поддержки; обработки отзывов Пользователей о товарах/услугах Оператора; информирования Пользователя о товарах, услугах, информация о которых приведена на Сайте, проходящим акциям и специальным предложениям, новостях Оператора и его партнеров, работе Сайта; аналитика данных для совершенствования и развития деятельности Оператора, включая оптимизацию web-ресурсов; осуществление информационного сопровождения, проведение статистических и иных исследований, направленных на улучшение качества предоставления соискателю продуктов и сервисов Сайта и/или создание новых продуктов и сервисов Сайта обеспечения работоспособности и безопасности Сайта.

Также Оператор имеет право направлять Пользователю рекламные и иные уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на электронный адрес Оператора, указанный в 17 с пометкой «Отказ от уведомлений» или путём «клика» по соответствующей ссылке в направляемом Оператором письме.

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПДН И ПЕРЕЧЕНЬ ПДН

№ п/п | Категории субъектов ПДН | Цель обработки ПДН | Перечень ПДН

9.1. | Физическое лицо, чьи данные хранятся и обрабатываются в CRM-системе; | Рассмотрение возможности трудоустройства посредством услуг Оператора | · фамилия, имя, отчество,· адрес электронной почты,· номер телефона,· сведения, указанные в резюме;· фото;· сведения о карьере и квалификации;· сведения о специализации· иные сведения, содержащиеся в CRM-системе;· Сведения об используемом браузере Пользователя и операционной системе;· Местоположение;· IP-адрес;· Запрашиваемые Интернет-страницы;· метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса;· информация о посещениях и поведении Пользователя на Сайте;· пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;· источник захода на Сайт и информация поискового и рекламного запроса;· данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);· содержание переписки между Пользователем и Оператором;· ответы Пользователя в каких-либо опросах и анкетах;· информация, которую Оператор может запросить у Пользователя при ответе на его запрос;· любая иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому, или определенному лицу, позволяющая определить Субъекта ПНД.

9.2. | Физическое лицо, чьи ПДН стали известны Оператору путем заполнения физическим лицом какой-либо формы на Сайте, в том числе при направлении резюме. | Обработка обращений Пользователей (кандидатов, заказчиков, поставщиков услуг и товаров для Оператора) | · фамилия, имя, отчество,· адрес электронной почты· номер телефона,· данные документа, удостоверяющего личность,· должность,· номер договора;· наименование компании;· Сведения об используемом браузере Пользователя и операционной системе;· Местоположение;· IP-адрес;· Запрашиваемые Интернет-страницы;· метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса;· информация о посещениях и поведении Пользователя на Сайте;· пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;· источник захода на Сайт и информация поискового и рекламного запроса;· данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);· содержание переписки между Пользователем и Оператором;· ответы Пользователя в каких-либо опросах и анкетах;· информация, которую Оператор может запросить у Пользователя при ответе на его запрос;· любая иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому, или определенному лицу, позволяющая определить Субъекта ПНД.

9.3. | Физические и юридические лица, чьи ПДН стали известны Оператору в связи с заключением и исполнением договора на оказание услуг Оператора | Заключение (исполнение/ изменение/ прекращение) договора на оказание услуг Оператора | · фамилия, имя, отчество,· адрес электронной почты· номер телефона,· данные документа, удостоверяющего личность,· должность,· номер договора;· наименование компании;· расчетный счет компании-клиента· Сведения об используемом браузере Пользователя и операционной системе;· Местоположение;· IP-адрес;· Запрашиваемые Интернет-страницы;· метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса;· информация о посещениях и поведении Пользователя на Сайте;· пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;· источник захода на Сайт и информация поискового и рекламного запроса;· данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);· содержание переписки между Пользователем и Оператором;· ответы Пользователя в каких-либо опросах и анкетах;· информация, которую Оператор может запросить у Пользователя при ответе на его запрос;· любая иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому, или определенному лицу, позволяющая определить Субъекта ПНД.

Пользователь осознает, принимает и соглашается с тем, что Оператор использует программное обеспечение третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать в автоматическом режиме обезличенные данные.

К указанному программному обеспечению третьих лиц относятся:

Яндекс Метрика, осуществляющая сбор и обработку данных в соответствии с политикой конфиденциальности, размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/support/metrica/general/confidential-data.html.

Google Analytics, осуществляющая сбор и обработку данных в соответствии с политикой конфиденциальности, размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу: https://policies.google.com/privacy ;

; другие аналогичные системы по сбору и обработке аналитических данных. Данные, собираемые с использованием программного обеспечения третьих лиц, могут включать:

имя;

e-mail;

номер телефона;

фотографии Пользователя;

данные об устройстве Пользователя (модель, производитель, объем свободной памяти), место его положения (страна, город), данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана) и другие;

источник захода на сайт и информация поискового и рекламного запроса (время, источник перехода, IP-адрес)

пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;

данные, характеризующие аудиторные сегменты; Состав, а также условия сбора и использования обезличенных данных правообладателями указанного программного обеспечения определяются непосредственно такими правообладателями и регулируются документами, которые размещены и/или доступны на их сайтах в сети Интернет. Принимая настоящую Политику, а также устанавливая определенные настройки в своем программном обеспечении, в т.ч. в операционной системе устройства, Пользователь соглашается с условиями сбора и использования ПНД правообладателями указанного выше программного обеспечения. Обработка специальных категорий ПНД, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. Обработка ПНД, разрешенных для распространения , из числа специальных категорий ПНД, указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 ФЗ. Согласие Пользователя на обработку ПНД, разрешенных для распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его ПНД. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 ФЗ. Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом по защите прав Субъектов ПНД. Согласие на обработку ПНД, разрешенных для распространения, Пользователь предоставляет Оператору непосредственно. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного согласия Пользователя опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц ПНД, разрешенных для распространения.



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ ОПЕРАТОРОМ С ПОЛУЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение ПНД.

Оператор осуществляет автоматизированную обработку ПНД с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.

СРОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПНД

Условием прекращения обработки ПНД может являться:

достижение целей обработки ПНД либо утрата необходимости в их достижении;

истечение срока действия согласия Субъекта ПНД;

отзыв согласия Субъектом ПНД;

выявление неправомерной обработки ПНД;

прекращение деятельности Оператора; По истечении установленных сроков, Оператор автоматически удаляет данные из информационных систем. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку ПНД, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора, указанный в разделе 17 «Реквизиты», с пометкой « Отзыв согласия на обработку ПНД ». Передача (распространение, предоставление, доступ) ПНД, разрешенных Субъектом ПНД для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию Субъекта ПНД. Пользователь направляет Оператору такое требование посредством электронной почты на электронный адрес Оператора, указанный в разделе 17 «Реквизиты», с пометкой « Отзыв согласия на обработку ПНД, разрешенных Субъектом ПНД для распространения ». Согласие на обработку ПНД, разрешенных для распространения, прекращает свое действие с момента поступления Оператору указанного требования.



СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Безопасность ПНД, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем:

издания и опубликования на Сайте настоящей Политики;

утверждения Оператором локальных актов по вопросам обработки и защиты ПНД. Работники Оператора знакомятся с этими документами в свой первый рабочий день;

назначения лица, ответственного за организацию обработки ПНД у Оператора.

регулярной проверки процессов и документов Оператора на их соответствие закону.

регулярной оценки рисков и вреда, который может причинить Оператор при нарушении ФЗ. Подбор подходящих мер для соблюдения закона с учетом проведенной оценки.

предоставление доступа к персональным данным только тем работникам Оператора, которым он действительно необходим для выполнения обязанностей.

применение правовых, организационных и технических мер, чтобы обеспечить безопасность ПНД. ПНД Субъекта никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, когда при наличии согласия субъекта Оператор передает ПНД Субъекта третьим лицам:

клиентам Оператора, имеющим договорные отношения с Оператора, в целях предоставления возможности трудоустройства или иного вида занятости для соискателей;

контрагентам Оператора в целях проведения исследований, направленных на улучшение качества продуктов и сервисов Оператора и/или создание новых продуктов и сервисов Оператора;

иным третьим лицам для исполнения обязательств перед Пользователем. Вся информация, которая собирается вышеуказанными сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами в соответствии с их пользовательскими соглашениями и их документами, касающимися обработку ПНД. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг Оператор имеет право привлекать третьих лиц к обработке полученных ПНД и/или передавать им полученные данные, а также получать от них данные в указанных целях без дополнительного согласия Пользователя при условии обеспечения указанными третьими лицами конфиденциальности и безопасности ПНД при обработке. Допускается обработка ПНД указанными третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации, а также совершение ими любых действий по обработке ПНД, не противоречащих законодательству РФ. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам РФ. В случае выявления неточностей в ПНД Пользователь может актуализировать их самостоятельно путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора, указанный в разделе 17 «Реквизиты» с пометкой « Актуализация ПНД ». В случае выявления неправомерной обработки ПНД при обращении Субъекта ПНД или его представителя либо по запросу Субъекта ПНД или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав Субъектов ПНД оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых ПНД, относящихся к этому Субъекту ПНД, или обеспечить их блокирование (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных ПНД при обращении Субъекта ПНД или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав Субъектов ПНД оператор обязан осуществить блокирование ПНД, относящихся к этому Субъекту ПНД, или обеспечить их блокирование (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПНД не нарушает права и законные интересы Субъекта ПНД или третьих лиц. В случае подтверждения факта неточности ПНД оператор на основании сведений, представленных Субъектом ПНД или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав Субъектов ПНД, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПНД. В случае выявления неправомерной обработки ПНД, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку ПНД или обеспечить прекращение неправомерной обработки ПНД лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки ПНД невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПНД, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПНД оператор обязан уведомить Субъекта ПНД или его представителя, а в случае, если обращение Субъекта ПНД или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав Субъектов ПНД были направлены уполномоченным органом по защите прав Субъектов ПНД, также указанный орган. В случае отзыва Субъектом ПНД согласия на обработку его ПНД оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение ПНД более не требуется для целей обработки ПНД, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь, иным соглашением между оператором и Субъектом ПНД либо если оператор не вправе осуществлять обработку ПНД без согласия Субъекта ПНД на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. В случае обращения Субъекта ПНД к оператору с требованием о прекращении обработки ПНД оператор обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования , прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку ПНД), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 ФЗ. В случае отсутствия возможности уничтожения ПНД в течение срока, указанного в частях 3 - 51 статьи 21 ФЗ, оператор осуществляет блокирование таких ПНД или обеспечивает их блокирование (если обработка ПНД осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение ПНД в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. Установленные Субъектом ПНД запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) ПНД, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки ПНД в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.



ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПНД

Трансграничная передача ПНД Оператором не осуществляется.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПНД

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта ПНД, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Оператор несёт ответственность за умышленное разглашение ПНД Пользователя в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой.

В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором.

была разглашена с согласия Пользователя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика применяется только к Сайту https://favorit.pro/ . Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его ПНД, обратившись к Оператору с помощью электронной почты, указанный в разделе 17 «Реквизиты».

Настоящая Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.

Текст Политики постоянно расположен на Сайте. Актуальная версия Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

ИП Котегов Александр Александрович, ИНН: 774344503606, ОГРНИП: 32477 46000 55111

E-mail: podbor@favorit.pro