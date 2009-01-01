Аутсорсинг подбора персонала
МКЦ «ФАВОРИТ» предлагает комплексные решения по аутсорсингу найма: от срочного подбора линейного персонала до поиска топ‑менеджеров. Мы — аутсорсинг подбора персонала с опытом и доказанными результатами по всей России.
Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть профессиональная альтернатива – кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы предлагаем услуги подбора персонала на аутсорсинге: возьмём на себя рутину подбора, проверки и адаптации сотрудников, а вы сосредоточитесь на развитии бизнеса.
Проблемы самостоятельного подбора персонала и решения от «ФАВОРИТ»
На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией
Решение от «ФАВОРИТ» — мы отбираем кандидатов по реальным навыкам и допускам, показываем только проверенных профессионалов.
Соискатели, казавшиеся идеальными на собеседовании, не соответствуют задачам проекта
Решение от «ФАВОРИТ» — многоступенчатая оценка: тесты, проверка дипломов, рекомендации и проверка профилей в соцсетях.
Ключевой специалист «сидит» у конкурента и не переходит по стандартным откликам
Решение от «ФАВОРИТ» — опытные хедхантеры и точечный аутсорсинг подбора персонала помогут убедить редкого специалиста сменить работу.
Проект простаивает — персонал был нужен «вчера»
Решение от «ФАВОРИТ» — оперативный запуск поиска: первые кандидаты уже в первые сутки после подписания договора.
На общедоступных площадках нет подходящих специалистов
Решение от «ФАВОРИТ» — используем платные базы, партнёрские сети и прямой поиск — показываем скрытых профи.
Подбор отнимает огромное количество времени и ресурсов
Решение от «ФАВОРИТ» — мы берём на себя подбор и адаптацию через услуги подбора персонала на аутсорсинге, вы экономите время и сокращаете затраты.
Цифры лучше слов
Найдем лучшего специалиста в любом уголке России
«Тот самый» сотрудник живет в Москве или другом городе России? Найдем и приведем!
Региональный аутсорсинг подбора персонала от Кадрового агентства «Фаворит»
Преимущества работы с нами как с аутсорсинг компанией по подбору персонала
Специализированные поисковые департаменты
- Строительство
- Автомобильная индустрия
- Добывающая индустрия
- Искусство, развлечения и массмедиа
- Маркетинг, реклама и PR
- Медицина и фармацевтика
- Наука и образование
- Продажи и обслуживание клиентов
- Производство и сервисное обслуживание
- Розничная торговля
- Сельское хозяйство
- Снабжение и закупки
- Спортивные клубы, фитнес центры, салоны красоты
- Стратегии, инвестиции, консалтинг
- Охрана и безопасность
- Страхование
- Транспорт, логистика и перевозки
- Туризм, гостиницы и рестораны
- Финансы и бухгалтерия
- Информационные технологии
- Управление персоналом, тренинги
отлично разбирающиеся в особенностях конкретной сферы деятельности
Хочу получить коммерческое предложение на аутсорсинг подбора персонала прямо сейчас!
Оставьте телефон
Смотрим многих, отбираем лучших!
Воспользуйтесь нашими услугами по аутсорсингу подбора
персонала – и соберите сливки с рынка труда
Услуги подбора персонала на аутсорсинге в кадровом агентстве ФАВОРИТ
инженеры, специалисты и менеджеры среднего звена
руководители проектов, топ‑менеджмент
генеральные директора и члены правления
инженеры, специалисты и менеджеры среднего звена
руководители проектов, топ‑менеджмент
генеральные директора и члены правления
Мы предоставляем аутсорсинг подбора персонала, который гарантирует качество на каждой стадии.
Чёткие гарантии прописанные в договоре
Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ
- Строительство и реконструкция жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов.
- Открытие региональных представительств и создание команд в разных отраслях.
- Подбор административного и сервисного персонала, повышение эффективности продаж.
- Реализация HR‑проектов в медиа, PR и маркетинге.
- Расширение географии присутствия компании‑клиента внутри РФ и за рубежом.
- Реструктуризация и оптимизация кадровых звеньев для повышения результативности.
ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника: психологи и тренеры агентства поддерживают адаптацию сотрудников на новом месте работы.
МКЦ «Фаворит» отвечает за каждого подобранного сотрудника
Процесс рекрутингового аутсорсинга в ФАВОРИТ
- Встреча с заказчиком для уточнения критериев и KPI
- Формирование профиля идеального кандидата
- Разработка стратегии поиска и каналов привлечения
- Активный поиск в собственной базе и внешних источниках
- Первичные интервью и оценка компетенций
- Отбор кандидатов для углублённой проверки
- Углублённые интервью и практические тесты
- Проверка рекомендаций и документов
- Подготовка карточек кандидатов и отчётов для клиента
- Представление лучших кандидатов заказчику.
- Организация встреч, собеседований и тестовой стажировки
- Сопровождение при оформлении и приёмке на работу
- Внедрение в процессы, наставничество и мониторинг KPI
- Обучение по необходимости и корректировка условий
- Замена сотрудника в рамках гарантийного срока при несоответствии