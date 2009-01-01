Аутсорсинг подбора персонала

МКЦ «ФАВОРИТ» предлагает комплексные решения по аутсорсингу найма: от срочного подбора линейного персонала до поиска топ‑менеджеров. Мы — аутсорсинг подбора персонала с опытом и доказанными результатами по всей России.

Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть профессиональная альтернатива – кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы предлагаем услуги подбора персонала на аутсорсинге: возьмём на себя рутину подбора, проверки и адаптации сотрудников, а вы сосредоточитесь на развитии бизнеса.