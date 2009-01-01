Аутсорсинг подбора персонала

МКЦ «ФАВОРИТ» предлагает комплексные решения по аутсорсингу найма: от срочного подбора линейного персонала до поиска топ‑менеджеров. Мы — аутсорсинг подбора персонала с опытом и доказанными результатами по всей России.

Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть профессиональная альтернатива – кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы предлагаем услуги подбора персонала на аутсорсинге: возьмём на себя рутину подбора, проверки и адаптации сотрудников, а вы сосредоточитесь на развитии бизнеса.

Проблемы самостоятельного подбора персонала и решения от «ФАВОРИТ»

Проблема 1

На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией

Решение от «ФАВОРИТ» — мы отбираем кандидатов по реальным навыкам и допускам, показываем только проверенных профессионалов.

Проблема 2

Соискатели, казавшиеся идеальными на собеседовании, не соответствуют задачам проекта

Решение от «ФАВОРИТ» — многоступенчатая оценка: тесты, проверка дипломов, рекомендации и проверка профилей в соцсетях.

Проблема 3

Ключевой специалист «сидит» у конкурента и не переходит по стандартным откликам

Решение от «ФАВОРИТ» — опытные хедхантеры и точечный аутсорсинг подбора персонала помогут убедить редкого специалиста сменить работу.

Проблема 4

Проект простаивает — персонал был нужен «вчера»

Решение от «ФАВОРИТ» — оперативный запуск поиска: первые кандидаты уже в первые сутки после подписания договора.

Проблема 5

На общедоступных площадках нет подходящих специалистов

Решение от «ФАВОРИТ» — используем платные базы, партнёрские сети и прямой поиск — показываем скрытых профи.

Проблема 6

Подбор отнимает огромное количество времени и ресурсов

Решение от «ФАВОРИТ» — мы берём на себя подбор и адаптацию через услуги подбора персонала на аутсорсинге, вы экономите время и сокращаете затраты.

Цифры лучше слов

30 +
лет на рынке — стабильность и опыт
23 500 +
подобранных сотрудников для разных отраслей
2 000 000 +
резюме в накопленной базе
30
минут — среднее время до первых результатов после подписания договора
3
дня — тест выбранного сотрудника по договору
3-12
месяцев — гарантийный период на ключевые позиции

Найдем лучшего специалиста в любом уголке России

«Тот самый» сотрудник живет в Москве или другом городе России? Найдем и приведем!
Региональный аутсорсинг подбора персонала от Кадрового агентства «Фаворит»

Преимущества работы с нами как с аутсорсинг компанией по подбору персонала

Комплексный подход
подбор, проверка, оформление и адаптация
Экспертиза
Отраслевая экспертиза и специализированные департаменты
Собственная база данных
Большая база кандидатов и доступ к «скрытым» профилям
Гибкие модели сотрудничества
проектный, постоянный и временный подбор
Оперативность и честность
быстрый выход на кандидатов и прозрачная отчётность
Работаем по договору
юридическая поддержка и оформление трудовых отношений

Специализированные поисковые департаменты

Аутсорсинговые услуги по подбору персонала в Москве и по всей России
Профессионалов ищут профессионалы,
отлично разбирающиеся в особенностях конкретной сферы деятельности

Смотрим многих, отбираем лучших!

Воспользуйтесь нашими услугами по аутсорсингу подбора
персонала – и соберите сливки с рынка труда

Услуги подбора персонала на аутсорсинге в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Подбираем все звенья рабочей цепи
1
Средний уровень

инженеры, специалисты и менеджеры среднего звена

2
Высший уровень

руководители проектов, топ‑менеджмент

3
Руководители высшего звена

генеральные директора и члены правления

От начинающих специалистов до руководителей высшего звена.
Мы предоставляем аутсорсинг подбора персонала, который гарантирует качество на каждой стадии.

Чёткие гарантии прописанные в договоре

Услуги подбора персонала на аутсорсинге от ФАВОРИТ:
решение кадровых задач с нами - быстро, выгодно и надёжно
Удобство
опция оплаты в рассрочку или без предоплаты для долгосрочных клиентов
Точность
подбор под любые критерии и требования
Срочность
локальный подбор от 1 дня
Скорость
первые результаты через 30 минут после старта
Надёжность
отлаженная методика поиска и подбора специалистов

Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ

  • Строительство и реконструкция жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов.
  • Открытие региональных представительств и создание команд в разных отраслях.
  • Подбор административного и сервисного персонала, повышение эффективности продаж.
  • Реализация HR‑проектов в медиа, PR и маркетинге.
  • Расширение географии присутствия компании‑клиента внутри РФ и за рубежом.
  • Реструктуризация и оптимизация кадровых звеньев для повышения результативности.

ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника: психологи и тренеры агентства поддерживают адаптацию сотрудников на новом месте работы.

МКЦ «Фаворит» отвечает за каждого подобранного сотрудника

Процесс рекрутингового аутсорсинга в ФАВОРИТ

1
Анализ требований и подготовка
  • Встреча с заказчиком для уточнения критериев и KPI
  • Формирование профиля идеального кандидата
  • Разработка стратегии поиска и каналов привлечения
2
Поиск и первичный отбор
  • Активный поиск в собственной базе и внешних источниках
  • Первичные интервью и оценка компетенций
  • Отбор кандидатов для углублённой проверки
3
Глубокое интервью и проверка
  • Углублённые интервью и практические тесты
  • Проверка рекомендаций и документов
  • Подготовка карточек кандидатов и отчётов для клиента
4
Представление и сопровождение
  • Представление лучших кандидатов заказчику.
  • Организация встреч, собеседований и тестовой стажировки
  • Сопровождение при оформлении и приёмке на работу
Адаптация и гарантии
  • Внедрение в процессы, наставничество и мониторинг KPI
  • Обучение по необходимости и корректировка условий
  • Замена сотрудника в рамках гарантийного срока при несоответствии

Наши клиенты

Все отзывы

