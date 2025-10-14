Найти сотрудников, поиск персонала
Ищете, как быстро и надёжно найти сотрудников через кадровое агентство ФАВОРИТ? Мы — международное кадровое агентство с профильными командами рекрутеров, которые помогают бизнесу закрывать вакансии любой сложности: от массового найма до поиска топ‑менеджмента и узкопрофильных специалистов.
Наши ключевые услуги по поиску сотрудников
1
Массовый подбор персонала
2
Подбор квалифицированного персонала
3
Подбор руководителей - executive search, headhunting руководителей
4
Аутсросинг персонала под любой тип вакансий
Почему стоит найти сотрудников через кадровое агентство ФАВОРИТ
- Профессиональная экспертиза в международном и локальном рынках труда
- Большая база кандидатов и доступ к скрытому рынку соискателей
- Сокращение времени на закрытие вакансий и минимизация простоев
- Многоуровневая проверка: навыки, допуски, рекомендации и соответствие корпоративной культуре
- Прозрачные условия сотрудничества и отчётность на всех этапах
Что мы предлагаем
1
Полный цикл подбора: бриф, поиск, оценка, проверка, оффер и сопровождение при выходе на работу
2
Поиск под ключ для каждого направления: производство, строительство, IT, финансы, логистика, торговля
3
Быстрый массовый найм и экспертный headhunting для уникальных позиций
4
Гарантии и сопровождение в период адаптации
от 75 000 руб.
Стоимость услуги по поиску сотрудников
Департаменты по поиску сотрудников
- Строительство
- Автомобильная индустрия
- Добывающая индустрия
- Искусство, развлечения и массмедиа
- Маркетинг, реклама и PR
- Медицина и фармацевтика
- Наука и образование
- Продажи и обслуживание клиентов
- Производство и сервисное обслуживание
- Розничная торговля
- Сельское хозяйство
- Снабжение и закупки
- Спортивные клубы, фитнес центры, салоны красоты
- Стратегии, инвестиции, консалтинг
- Охрана и безопасность
- Страхование
- Транспорт, логистика и перевозки
- Туризм, гостиницы и рестораны
- Финансы и бухгалтерия
- Информационные технологии
- Управление персоналом, тренинги
Наши клиенты
5 Морей
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Бакальдрин
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Балашовский сахарный комбинат
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Campina
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Чокоделика
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Кофе Хауз
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Шишкин Лес
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Дикси
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Агора
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Air Charter Service
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Алев-транс
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Все краны
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
ПромТехСнаб
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Авиасервисес
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
BMW
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Schmitz Cargobull
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Арт-Ин-умный дом
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Banking Technologies & Consulting
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ГЛОНАСС Систем
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Кесофт
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Мегафон
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ОптиРамп
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ПЛМ Урал
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Сервити
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ACIR Southern Europe
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Клифф
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Генбанк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Хоум Банк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Ингосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Личный капитал
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Maxelent
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Росгосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
APTOS
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Bionorica
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Центр Дикуля
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Domix
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Алфавит Защиты
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Eurokappa
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Faberlic
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Ferrosan Medical Devices
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Аикон
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Актис-Строй
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
АМТ-Групп
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Ареал
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Ascott Group
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Beckhoff
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Floor Service
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Fortes
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Алиаксис
Горнодобыча, Промышленность
Амур Золото
Горнодобыча, Промышленность
Drillmec
Горнодобыча, Промышленность
Элтех-А
Горнодобыча, Промышленность
Gusarnt
Горнодобыча, Промышленность
Высочайший
Горнодобыча, Промышленность
Промэлектромонтаж
Горнодобыча, Промышленность
Иис-Минералз
Горнодобыча, Промышленность
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
АтланТЕКС
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Автопанорама
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Bekker
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Читай-город
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Climona
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Cluev
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
David Roytman Luxury Judaica
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
AV Stumpfl
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Burn Your Records
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Диджискай
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
NK Project
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Национальная Медиа Группа
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
ЦСКА
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
БЛМ Синержи
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
GranFest
Производство и продажа оборудования
ИПК Прогрес
Производство и продажа оборудования
Авиафинсервис
Производство и продажа оборудования
Цемек Минералс
Производство и продажа оборудования
Cisco Russia
Производство и продажа оборудования
Криосистемы
Производство и продажа оборудования
КлиматВентМаш
Производство и продажа оборудования
Меги
Производство и продажа оборудования
Би Эл Эс Кустос ГРУП
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
ИНТЕРПОНТ
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Мариллион
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Сальдо Фаворит
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
TÜV SÜD
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Юрмед
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Бухгалтерский консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Лорес консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Преимущества сотрудничества с нами
- Индивидуальная стратегия под проект и KPI
- Скорость — первые кандидаты уже через 24–72 часа
- Качество — многоступенчатая проверка компетенций
- Юридическая и документальная поддержка при трудоустройстве
- Гарантии замены и сопровождение адаптации
- Работа по KPI и прозрачная отчётность
- Местные и международные рекрутеры в команде
- Экономия ресурсов заказчика — времени и затрат
Открытые вакансии
Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Найти сотрудника - кадровое агентство ФАВОРИТ
Как мы работаем — краткий процесс
1
Шаг 1
Получаем заявку и проводим бриф с анализом требований
2
Шаг 2
Формируем профиль кандидата и стратегию поиска
3
Шаг 3
Запускаем привлечение: база, площадки, соцсети, хедхантинг
4
Шаг 4
Скрининг, тестирование и интервью — отбор финалистов
Шаг 5
Поддержка при оффере, оформление и адаптация на рабочем месте
Для каких задач подходит услуга по поиску персонала
Быстро закрыть вакансии при масштабных проектах
Найти специалистов с редкими навыками
Снизить риски при найме и проверить репутацию кандидатов
Организовать гибридный или удалённый подбор по международным требованиям