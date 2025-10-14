Найти сотрудников, поиск персонала

Ищете, как быстро и надёжно найти сотрудников через кадровое агентство ФАВОРИТ? Мы — международное кадровое агентство с профильными командами рекрутеров, которые помогают бизнесу закрывать вакансии любой сложности: от массового найма до поиска топ‑менеджмента и узкопрофильных специалистов.

Наши ключевые услуги по поиску сотрудников

1
Массовый подбор персонала
2
Подбор квалифицированного персонала
3
Подбор руководителей - executive search, headhunting руководителей
4
Аутсросинг персонала под любой тип вакансий

Почему стоит найти сотрудников через кадровое агентство ФАВОРИТ

  • Профессиональная экспертиза в международном и локальном рынках труда
  • Большая база кандидатов и доступ к скрытому рынку соискателей
  • Сокращение времени на закрытие вакансий и минимизация простоев
  • Многоуровневая проверка: навыки, допуски, рекомендации и соответствие корпоративной культуре
  • Прозрачные условия сотрудничества и отчётность на всех этапах

Что мы предлагаем

1
Полный цикл подбора: бриф, поиск, оценка, проверка, оффер и сопровождение при выходе на работу
2
Поиск под ключ для каждого направления: производство, строительство, IT, финансы, логистика, торговля
3
Быстрый массовый найм и экспертный headhunting для уникальных позиций
4
Гарантии и сопровождение в период адаптации

от 75 000  руб.

Стоимость услуги по поиску сотрудников

Департаменты по поиску сотрудников

Наши клиенты

Преимущества сотрудничества с нами

  • Индивидуальная стратегия под проект и KPI
  • Скорость — первые кандидаты уже через 24–72 часа
  • Качество — многоступенчатая проверка компетенций
  • Юридическая и документальная поддержка при трудоустройстве
  • Гарантии замены и сопровождение адаптации
  • Работа по KPI и прозрачная отчётность
  • Местные и международные рекрутеры в команде
  • Экономия ресурсов заказчика — времени и затрат

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Найти сотрудника - кадровое агентство ФАВОРИТ

Как мы работаем — краткий процесс
1
Шаг 1

Получаем заявку и проводим бриф с анализом требований


 

2
Шаг 2

Формируем профиль кандидата и стратегию поиска

3
Шаг 3

Запускаем привлечение: база, площадки, соцсети, хедхантинг

4
Шаг 4

Скрининг, тестирование и интервью — отбор финалистов

Шаг 5

Поддержка при оффере, оформление и адаптация на рабочем месте

Для каких задач подходит услуга по поиску персонала

Быстро закрыть вакансии при масштабных проектах
Найти специалистов с редкими навыками
Снизить риски при найме и проверить репутацию кандидатов
Организовать гибридный или удалённый подбор по международным требованиям

Отправить заявку на поиск сотрудника