Подбор персонала в управление персоналом, тренинги

Мы ищем и подбираем HR‑специалистов и тренерские команды, которые действительно повышают эффективность и окупаемость обучения. Международный кадровый центр ФАВОРИТ закрывает вакансии в сфере управления персоналом, L&D и корпоративных тренингов по всей России, с фокусом на Москве.
Востребованные профессии в сфере управление персоналом, тренинги
- Менеджер по персоналу / HR - менеджер
- Специалист по обучению и развитию (L&D)
- Корпоративный тренер / Тренер по продажам и сервису
- Коуч и фасилитатор обучения
- Рекрутинг - менеджер / Талент - менеджер
- Специалист по адаптации и онбордингу
- HR - аналитик / Специалист по HR - метрикам
- HRBP (HR Business Partner)
- Менеджер по талантам и развитию лидеров
5 проблем самостоятельного поиска:
- Сложность в оценке тренерских компетенций и эффективности программ.
- Ограниченные источники кандидатов с практическим опытом L&D.
- Высокий риск неверной подмены компетенций (теория вместо практики).
- Длительные сроки поиска при срочной потребности в обучении.
- Недостаточная проверка результатов прошлых тренингов и репутации.
Получаем от заказчика данные о задачах по управлению персоналом: дефицит компетенций, целевые роли, желаемые результаты тренингов и бизнес - KPI. Формируем SMART - цели обучения, KPI по показателям эффективности и планируем формат (воркшопы, онлайн, blended).
Запускаем подбор участников и тренерских кадров через профессиональные сообщества, профильные площадки, корпоративные базы и хедхантинг. Отбираем сотрудников и внешних экспертов, релевантных по опыту в управлении персоналом и проведению профильных тренингов.
Проводим многоуровневую оценку: структурированные интервью, кейс - задания и ассессмент - сессии для определения уровня компетенций, потенциала развития и обучаемости. Результаты используются для персонализации программ по управлению персоналом и созданию целевых тренингов.
Готовим карточки финалистов и тренеров с результатами оценок, примерами выполненных кейсов и рекомендациями. Проверяем рекомендации, портфолио и подтверждаем практические достижения — чтобы финальный выбор соответствовал задачам по развитию управления персоналом.
Согласовываем план внедрения: расписание, материалы, методики и метрики оценки. Проводим тренинги, сопровождаем внедрение новых практик в процессах управления персоналом и отслеживаем KPI (производительность, текучесть, вовлечённость). По результатам даём рекомендации по доработке программ.
Финансовая компания Цюрих
ЗАО «Цюрих» неоднократно прибегало к услугам агентства «Фаворит» для поиска и подбора необходимых специалистов.
Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся вакансии квалифицированными специалистами, максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.
Поскольку в условиях современного наукоемкого производства и жесткой рыночной конкуренции качество «человеческих ресурсов» стало главнейшим фактором, определяющим выживание и экономическое положение фирмы, деятельность агентства «Фаворит», подходящего к подбору кадров с высоким профессионализмом и ответственностью, создает условия для эффективного развития предприятия.
Выражаем благодарность ООО МКЦ "Фаворит" за оперативную, качественную и профессиональную работу. Сотрудники показали себя высококвалифицированными, тактичными и доброжелательными специалистами. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
Весь учет
Обращение в МКЦ "Фаворит" для подбора кандидатов на вакансии менеджеров по продажам со стороны нашей фирмы было впервые. Сотрудники рекрутинговой компании подобрали соискателей в соответствии со всеми нашими требованиями. Работа была выполнена на протяжении двух дней, уровень квалификации кандидатов – высокий, выбор резюме просто огромный.
Благодаря профессионализму сотрудников, подобранных для нашей компании МКЦ "Фаворит", значительно увеличились продажи наших программных продуктов. ООО "Весь учет" выражает благодарность рекрутинговой компании и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
