Популярные вопросы по HR
Договор заключается перед началом работ любым удобным способом: по ЭДО или в бумажном виде.
Авансовый договор предусматривает внесение предоплаты перед началом выполнения работы.
Стандартный договор без предоплаты означает, что оплата происходит после выполнения услуг.
Эксклюзивное сотрудничество (агентство ведёт все вакансии эксклюзивно) означает, что все процессы по поиску и подбору персонала полностью лежат на агентстве.
Стандартный договор заключается на 1 год с возможностью пролонгации.
Да, договор на эксклюзивное сотрудничество возможен, в случае поиска кандидатов к вакансиям только силам экспертов Международного кадрового центра ФАВОРИТ.
Все этапы сотрудничества фиксируются нашей внутренней CRM системой, по запросу заказчика формируется документальная сводка по количеству просмотренных резюме и прошедших отбор кандидатов.
По запросу заказчика можем предоставить информацию по интересующим кейсам.