Договор заключается перед началом работ любым удобным способом: по ЭДО или в бумажном виде.



Авансовый договор предусматривает внесение предоплаты перед началом выполнения работы.



Стандартный договор без предоплаты означает, что оплата происходит после выполнения услуг.



Эксклюзивное сотрудничество (агентство ведёт все вакансии эксклюзивно) означает, что все процессы по поиску и подбору персонала полностью лежат на агентстве.