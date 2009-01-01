Подбор персонала

Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть альтернатива – агентство по подбору персонала ФАВОРИТ превращаем проблемы в задачи и быстро находим решения


Кадровое агентство, подбор персонала типичные проблемы и наши решения

Проблема 1

На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией

Решение от ФАВОРИТ - скажите нам, кто вам нужен – и из сотен претендентов мы отберём несколько профессионалов

Проблема 2

Соискатели, на собеседовании казавшиеся идеальными, оказываются бестолковыми вредителями

Решение от ФАВОРИТ - каждого кандидата мы пропустим через многоуровневый фильтр психологических тестов, изучим дипломы, рекомендации и даже профили в соцсетях

Проблема 3

Нужный специалист или топ-менеджер окопался у конкурента и не хочет вылезать из своего окопа

Решение от ФАВОРИТ - опытные хедхантеры сумеют подобрать аргументы, которые убедят «голову с мозгами» работать на вас

Проблема 4

SOS! Работа стоит, потому что персонал нужен был уже вчера!

Решение от ФАВОРИТ - скажем честно: отправить сотрудников во «вчера» не сможем, но завтра у вас уже будут первые кандидаты

Проблема 5

На общедоступных сайтах нет тех, кто нужен. Где прячутся нормальные специалисты?

Решение от ФАВОРИТ - выводим профессионалов из тени, используя платные базы и напрямую выдёргивая их у конкурентов

Проблема 6

Подбор персонала отнимает массу времени и сил. Адская рутина

Решение от ФАВОРИТ - сосредоточьтесь на стратегических целях, а рутину мы возьмём на себя

Занимайтесь бизнесом, а кадрами займётся ФАВОРИТ

Цифры лучше слов

30 +
лет оказания услуг – это надежно. Подбираем персонал с 1993 года
23 500 +
подобранных и одобренных сотрудников
2 + млн
накопленных резюме. Выбор есть всегда!
30
минут от подписания договора до первых результатов
3
дня – бесплатный тест выбранного сотрудника
3-12
до 12 месяцев - гарантия на подобранного кандидата

Найдем лучшего специалиста в любом уголке России

«Тот самый» сотрудник живет в Москве или другом городе России? Найдем и приведем!
Региональный подбор персонала от Кадрового агентства ФАВОРИТ

Специализированные поисковые департаменты

Точечные услуги по подбору персонала в Москве и по всей России
Профессионалов ищут профессионалы,
отлично разбирающиеся в особенностях конкретной сферы деятельности

Смотрим многих, отбираем лучших!

Воспользуйтесь нашими услугами по поиску и подбору
персонала – и соберите сливки с рынка труда

Услуги по подбору персонала в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Подбираем все звенья рабочей цепи
1
Начинающие специалисты

Специалисты без опыта или с минимальным стажем, требующие обучения и адаптации. Младшие специалисты, стажеры, ассистенты

2
Средний уровень

Специалисты с опытом работы, обладающие необходимыми профессиональными навыками. Инженеры, менеджеры среднего звена

3
Высший уровень

Руководители и эксперты с богатым опытом, стратегические и управленческие позиции. Руководители отделов, директора, топ-менеджеры

4
Руководители высшего звена

Лица, принимающие стратегические решения, руководители компаний и подразделений. Генеральные директора, исполнительные директора, члены правления

5
Локальный

Подбор сотрудников в рамках одного региона или города. Быстрая адаптация, меньшие логистические издержки.

6
Региональный

Поиск кандидатов в нескольких регионах или на территории всей страны. Расширение географии поиска, больше вариантов.

7
Международный

Подбор специалистов из других стран или на международном уровне. Учитывает особенности миграционного законодательства, языковые барьеры.

8
Иностранная рабочая сила

Специалисты, приезжающие из других стран для работы по контракту или визе. Иностранные специалисты, временные работники.

Найдём для вас начинающих специалистов, среднее, высшее звено
А вот слабого среди них не будет
Находим и показываем только сильных

Чёткие гарантии прописанные в договоре

Услуги по подбору персонала в кадровом агентстве ФАВОРИТ –
решение кадровых проблем самым выгодным, быстрым, эффективным и надёжным способом
Удобство
Без предоплаты
Точность
Под любые критерии отбора и требования
Срочность
Локальный подбор персонала – от 1 дня
Скорость
Первые результаты через полчаса после заключения договора
Надёжность
Гарантия на сотрудника – от 1 месяца до 1 года

Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ

  • Строительство и реконструкция объектов (построены жилые и коммерческие комплексы, включая реновацию, люксовые виллы, небоскребы, метро, мосты, склады и коммерческие здания)
  • Создание региональных представительств (открыты и успешно функционируют представительства в сферах туризма, фармацевтики, грузоперевозок и производства)
  • Формирование команд (подобраны и обучены административный персонал, специалисты по коучингу и продажам, что позволило повысить эффективность бизнес-процессов)
  • Медиа и PR (реализованы проекты по рекламе и маркетингу, укрепляющие имидж компаний и расширяющие их присутствие на рынке)
  • Расширение географии присутствия (созданы новые представительства как внутри страны, так и за рубежом, что способствует развитию международных связей и бизнеса)
  • Реорганизация отделов (проведена реорганизация административных, средних и руководящих кадровых структур, что повысило их эффективность и адаптивность)

ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника

а потому: психологи и тренеры агентства в любой момент готовы прийти на помощь с профессиональными рекрутинговыми рекомендациями. Если вы считаете, что сотрудник не справляется с обязанностями, мы бесплатно его заменим в течение всего гарантийного срока. Вы всегда остаётесь в выигрыше!

Авторская методика агентства по подбору персонала ФАВОРИТ

1
Этап 1: Анализ требований и подготовка
  • Встреча с заказчиком для уточнения требований к кандидату
  • Формирование профиля идеального кандидата
  • Разработка стратегии поиска и каналов привлечения


2
Этап 2: Поиск и первичный отбор
  • Активный поиск кандидатов по собственной базе и внешним источникам
  • Проведение первичных интервью и оценка компетенций
  • Отбор наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего рассмотрения


3
Этап 3: Глубокое интервью и оценка
  • Проведение углубленных интервью с кандидатами
  • Проверка рекомендаций и компетенций
  • Подготовка отчета о каждом кандидате для заказчика


Этап 4: Представление и сопровождение
  • Представление лучших кандидатов заказчику
  • Организация встреч и собеседований
  • Поддержка в процессе принятия решения и оформление трудовых отношений


Все отзывы

