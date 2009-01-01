Подбор персонала
Самостоятельный поиск персонала ассоциируется с бесконечными проблемами? Есть альтернатива – агентство по подбору персонала ФАВОРИТ превращаем проблемы в задачи и быстро находим решения
Кадровое агентство, подбор персонала типичные проблемы и наши решения
На вакансию откликается поток соискателей с сомнительной квалификацией
Решение от ФАВОРИТ - скажите нам, кто вам нужен – и из сотен претендентов мы отберём несколько профессионалов
Соискатели, на собеседовании казавшиеся идеальными, оказываются бестолковыми вредителями
Решение от ФАВОРИТ - каждого кандидата мы пропустим через многоуровневый фильтр психологических тестов, изучим дипломы, рекомендации и даже профили в соцсетях
Нужный специалист или топ-менеджер окопался у конкурента и не хочет вылезать из своего окопа
Решение от ФАВОРИТ - опытные хедхантеры сумеют подобрать аргументы, которые убедят «голову с мозгами» работать на вас
SOS! Работа стоит, потому что персонал нужен был уже вчера!
Решение от ФАВОРИТ - скажем честно: отправить сотрудников во «вчера» не сможем, но завтра у вас уже будут первые кандидаты
На общедоступных сайтах нет тех, кто нужен. Где прячутся нормальные специалисты?
Решение от ФАВОРИТ - выводим профессионалов из тени, используя платные базы и напрямую выдёргивая их у конкурентов
Подбор персонала отнимает массу времени и сил. Адская рутина
Решение от ФАВОРИТ - сосредоточьтесь на стратегических целях, а рутину мы возьмём на себя
Занимайтесь бизнесом, а кадрами займётся ФАВОРИТ
Цифры лучше слов
Найдем лучшего специалиста в любом уголке России
«Тот самый» сотрудник живет в Москве или другом городе России? Найдем и приведем!
Региональный подбор персонала от Кадрового агентства ФАВОРИТ
Специализированные поисковые департаменты
- Строительство
- Автомобильная индустрия
- Добывающая индустрия
- Искусство, развлечения и массмедиа
- Маркетинг, реклама и PR
- Медицина и фармацевтика
- Наука и образование
- Продажи и обслуживание клиентов
- Производство и сервисное обслуживание
- Розничная торговля
- Сельское хозяйство
- Снабжение и закупки
- Спортивные клубы, фитнес центры, салоны красоты
- Стратегии, инвестиции, консалтинг
- Охрана и безопасность
- Страхование
- Транспорт, логистика и перевозки
- Туризм, гостиницы и рестораны
- Финансы и бухгалтерия
- Информационные технологии
- Управление персоналом, тренинги
отлично разбирающиеся в особенностях конкретной сферы деятельности
Смотрим многих, отбираем лучших!
Воспользуйтесь нашими услугами по поиску и подбору
персонала – и соберите сливки с рынка труда
Услуги по подбору персонала в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Специалисты без опыта или с минимальным стажем, требующие обучения и адаптации. Младшие специалисты, стажеры, ассистенты
Лица, принимающие стратегические решения, руководители компаний и подразделений. Генеральные директора, исполнительные директора, члены правления
Подбор специалистов из других стран или на международном уровне. Учитывает особенности миграционного законодательства, языковые барьеры.
Специалисты с опытом работы, обладающие необходимыми профессиональными навыками. Инженеры, менеджеры среднего звена
Подбор сотрудников в рамках одного региона или города. Быстрая адаптация, меньшие логистические издержки.
Специалисты, приезжающие из других стран для работы по контракту или визе. Иностранные специалисты, временные работники.
Руководители и эксперты с богатым опытом, стратегические и управленческие позиции. Руководители отделов, директора, топ-менеджеры
Поиск кандидатов в нескольких регионах или на территории всей страны. Расширение географии поиска, больше вариантов.
А вот слабого среди них не будет
Находим и показываем только сильных
Чёткие гарантии прописанные в договоре
Достижения специалистов, подобранных в ФАВОРИТ
- Строительство и реконструкция объектов (построены жилые и коммерческие комплексы, включая реновацию, люксовые виллы, небоскребы, метро, мосты, склады и коммерческие здания)
- Создание региональных представительств (открыты и успешно функционируют представительства в сферах туризма, фармацевтики, грузоперевозок и производства)
- Формирование команд (подобраны и обучены административный персонал, специалисты по коучингу и продажам, что позволило повысить эффективность бизнес-процессов)
- Медиа и PR (реализованы проекты по рекламе и маркетингу, укрепляющие имидж компаний и расширяющие их присутствие на рынке)
- Расширение географии присутствия (созданы новые представительства как внутри страны, так и за рубежом, что способствует развитию международных связей и бизнеса)
- Реорганизация отделов (проведена реорганизация административных, средних и руководящих кадровых структур, что повысило их эффективность и адаптивность)
ФАВОРИТ отвечает за каждого подобранного сотрудника
а потому: психологи и тренеры агентства в любой момент готовы прийти на помощь с профессиональными рекрутинговыми рекомендациями. Если вы считаете, что сотрудник не справляется с обязанностями, мы бесплатно его заменим в течение всего гарантийного срока. Вы всегда остаётесь в выигрыше!
Авторская методика агентства по подбору персонала ФАВОРИТ
- Встреча с заказчиком для уточнения требований к кандидату
- Формирование профиля идеального кандидата
- Разработка стратегии поиска и каналов привлечения
- Активный поиск кандидатов по собственной базе и внешним источникам
- Проведение первичных интервью и оценка компетенций
- Отбор наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего рассмотрения
- Проведение углубленных интервью с кандидатами
- Проверка рекомендаций и компетенций
- Подготовка отчета о каждом кандидате для заказчика
- Представление лучших кандидатов заказчику
- Организация встреч и собеседований
- Поддержка в процессе принятия решения и оформление трудовых отношений