Москва

Юридический, почтовый и фактический адрес: 115054, город Москва, ул. Пятницкая, 71/5с2, этаж 2, офис 217/2

Вход и заезд на автомобиле со стороны ул. 2-ой Монетчиковский переулок (заезд в арку к серым воротам). Пропуск на авто заказывайте заранее.

График работы: пн-пт 9.00–18.00

ООО МКЦ ФАВОРИТ

ИНН: 7721402950