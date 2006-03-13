Анти парсинг - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА (ПАРСИНГА) ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА

Общие положения

Любой автоматизированный сбор, извлечение, копирование и систематизация данных посетителей данного сайта — включая номера телефонов (в открытом и/или зашифрованном виде), email-адреса, ФИО, IP-адреса, cookie-идентификаторы, поведенческие метрики и иные сведения, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать физических лиц, — строго запрещён.

Под запретом понимаются любые формы программного сбора данных: парсинг, скрапинг, использование ботов, краулеров, скриптов автоматизации, браузерных расширений и иных технических средств, имитирующих действия пользователя или обращающихся к сайту без явного согласия его владельца.

Данные посетителей сайта являются объектом охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Их несанкционированный сбор, хранение, использование и передача влекут административную и уголовную ответственность.

Отдельный запрет: использование номеров телефонов для звонков

Помимо автоматизированного сбора данных запрещается любое использование номеров телефонов, указанных на сайте либо полученных с его страниц, для совершения входящих и исходящих звонков, рассылки SMS и сообщений в мессенджерах в адрес посетителей и клиентов сайта, если на это не получено явное и предварительное согласие конкретного абонента.

Под запретом, в частности, понимаются:

автоматизированный обзвон (роботизированные звонки, автообзвон) по номерам, извлечённым с сайта;

входящие звонки с подменой номера (спуфинг) и звонки, имитирующие обратную связь с сайтом;

передача полученных номеров третьим лицам для обзвона, «прогрева» баз или телемаркетинга;

использование номеров для навязчивой рекламы без согласия абонента.

Такие действия нарушают ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (распространение рекламы по сетям электросвязи только с предварительного согласия абонента) и влекут административную ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ, а при систематическом характере — могут быть квалифицированы как нарушение законодательства о персональных данных.

Правовые основания запрета

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому физическому лицу (ст. 3). Сбор персональных данных допускается только при наличии законного основания: согласия субъекта, исполнения договора или требования закона (ст. 6). Передача данных третьим лицам без согласия субъекта запрещена (ст. 7).

Парсинг персональных данных с сайта без согласия посетителей — это обработка без правового основания. Тот факт, что данные находятся в открытом доступе, не превращает сайт в базу для автоматизированного сбора и не означает согласия на обработку третьими лицами.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Доступ к информации, размещённой в сети Интернет, свободен, однако использование технических средств для автоматизированного сбора данных с сайта в целях, не связанных с личным потреблением, может нарушать режим доступа, установленный владельцем информационной системы.

3. Гражданский кодекс РФ (ст. 1334)

Владелец сайта, вложивший значительные ресурсы в создание базы данных (каталог, справочник, клиентские записи), вправе запрещать извлечение материалов из этой базы. Автоматизированное копирование существенной части базы данных нарушает исключительное право составителя.

4. Уголовный кодекс РФ

Статья 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия:

КвалификацияНаказаниеБазовый состав (ч. 1) | Штраф до 300 000 руб., обязательные работы до 360 часов, лишение свободы до 4 лет

С использованием служебного положения, из корысти (ч. 2) | Штраф от 100 000 до 300 000 руб., лишение свободы до 4 лет

Статья 272.1 УК РФ — незаконный оборот персональных данных (действует с 11 декабря 2024 года, введена ФЗ от 30.11.2024 № 421-ФЗ)

Незаконные сбор, хранение, использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные:



Квалификация Максимальное наказание Базовый состав (ч. 1) | Штраф до 300 000 руб., лишение свободы до 4 лет

Данные несовершеннолетних, биометрия, спецкатегории (ч. 2) | Штраф до 700 000 руб., лишение свободы до 5 лет

Из корысти, группой лиц, с использованием служебного положения (ч. 3) | Штраф до 1 000 000 руб., лишение свободы до 6 лет

Трансграничная передача (ч. 4) | Лишение свободы до 8 лет, штраф до 2 000 000 руб.

Тяжкие последствия, организованная группа (ч. 5) | Лишение свободы до 10 лет, штраф до 3 000 000 руб.

Создание сайта/ресурса для оборота украденных данных (ч. 6) | Лишение свободы до 5 лет, штраф до 700 000 руб.

Таким сервисам, как Big Data и подобным ему - запрещен парсинг данных посетителй сайта favorit.pro (включая парсинг с телефонных номеров указанных на данном сайте).

Любой автоматизированный сбор данных посетителей данного сайта (включая парсинг, скрапинг, использование ботов и иных технических средств) без письменного согласия правообладателя запрещён. При выявлении указанных действий администрация сайта вправе зафиксировать нарушение, установить причастных лиц и обратиться в Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру и следственные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ и уголовной ответственности по статьям 137, 272.1 УК РФ.