Памятка соискателю: остерегайтесь мошеннических звонков

Ищете работу? Будьте предельно внимательны: в сети активно орудуют мошенники. Они парсят данные с сайтов, скупают базы контактов и обзванивают соискателей под видом рекрутеров. Их цель — заманить обещаниями сказочных условий, а в итоге вы можете столкнуться с обманом: другая работа, заниженная зарплата или вовсе исчезнувшая «компания».

Уважаемые кандидаты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, направленного на срыв встреч и подмены работодателя. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием схемы — это поможет вам не попасться на уловки.

Как действует схема

Вы откликаетесь на вакансию и оставляете контактные данные (телефон, email). Вам поступает звонок от «другой компании». Звонящие представляются работодателем или партнёром и предлагают «сказочные» условия — зарплату выше рынка, бесплатные поездки, премии, отсутствие испытательного срока. Цель — произвести впечатление и заставить вас отменить договорённости с настоящим работодателем. Вас просят отменить встречу или поездку, сославшись на то, что «всё уже согласовано» или «условия изменились, ничего никуда ехать не нужно». Если вы уже на связи с настоящим работодателем, мошенники могут отработать вас через других соискателей. Схема выглядит так: мошенники связываются с одним из кандидатов, убеждают его позвонить остальным и сообщить, что «у родственника экстренная ситуация — попал в больницу, встреча отменяется». Так подделывается правдоподобная причина отмены, и обработанный кандидат передаёт дезинформацию дальше по цепочке. Результат: вы отменяете реальную встречу, теряете легитимное предложение, а «сказочные условия» оказываются пустыми обещаниями или откровенным обманом.

Признаки мошеннического звонка

Звонящий торопит, давит на эмоции, просит принять решение здесь и сейчас .

. Предлагаются условия, которые значительно превышают то, что было указано в вакансии.

то, что было указано в вакансии. Вас просят отменить уже запланированную встречу или поездку без официального подтверждения.

без официального подтверждения. Звонящий просит передать информацию другим кандидатам — особенно с эмоциональной окраской («родственник в больнице», «срочно отмени»).

— особенно с эмоциональной окраской («родственник в больнице», «срочно отмени»). Звонок поступает с незнакомого номера, не совпадающего с контактами, указанными в вакансии.

Что делать, если вы получили подозрительный звонок

Не принимайте решений сразу. Любые отмены и переносы — только после самостоятельной проверки. Сверьте номер и название компании с теми, что указаны в вакансии, на которую вы откликнулись. Если не совпадает — это повод насторожиться. Свяжитесь с работодателем самостоятельно по контактам из официального источника (сайт компании, вакансия, email) и уточните, был ли звонок от них. Не передавайте информацию другим кандидатам, если её источник не подтверждён официально. Эмоциональные сообщения вроде «у родственника беда, всё отменяется» — классический приём мошенников. Не сообщайте звонящим личные данные: паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Сообщите нам о подозрительном звонке — это поможет защитить других кандидатов. Свяжитесь с вашим менеджером по найму по официальным контактам на сайте.

Главное

Любая отмена или перенос встречи инициируется только через официальные каналы связи работодателя — по email или в мессенджере с подтверждённого номера. Телефонный звонок с просьбой «всё отменить» без письменного подтверждения — повод как минимум остановиться и проверить.

Если сомневаетесь — лучше перезвоните нам сами. Мы всегда на связи и поможем разобраться.

Важное правило: если вы сами с ними не связывались — будьте настороже

Если вы не отправляли отклик на вакансию, не заполняли форму на сайте и не звонили по указанным контактам, а вам позвонили или прислали предложение — с высокой вероятностью это мошенники. Легальные работодатели подбирают кандидатов через площадки вакансий и обрабатывают только те отклики, которые соискатели оставили сами. Холодные звонки и «персональные предложения» в таких сферах — частый признак схемы по сбору контактов и заманиванию людей.

На что смотреть в первую очередь: проверка по названию и сайту

Если вам позвонили или прислали предложение о работе, не принимайте решение сразу. Начните с базовой проверки:

Найдите официальный сайт. У реальной компании должен быть сайт с контактами, реквизитами и описанием деятельности. Если сайт выглядит как одностраничник без юридической информации — это тревожный знак. Изучите адрес и локацию. Если компания заявляет, что работает в конкретном регионе, поищите упоминания о её офисах, складах, подразделениях. Отсутствие какой‑либо привязки к местности — подозрительно. Правовая ифномарция. Проверьте, если на сайте раздел с правовой информацией на прово обработки и хранения персональных данных. Если этой информации нет - это нарушение закона, предусмотрены административные и уголовное наказания.

Дополнительные шаги для проверки в интернете

Поищите отзывы. Введите название компании плюс слова «отзывы», «мошенники», «зарплата», «работа» в поисковик. Смотрите не только на сайты с отзывами, но и на обсуждения в соцсетях и на форумах. Полное отсутствие информации о компании, которая якобы давно на рынке, — повод задуматься.

Проверьте домен сайта. Через сервисы вроде whois можно узнать, когда был зарегистрирован домен. Если домен свежий (менее 1-2 лет), компания за этот домен не держится и может его сменить в любой момент.

Посмотрите, есть ли компания в профессиональных базах и агрегаторах. Некоторые площадки публикуют карточки работодателей с рейтингами и историей.

Товарный знак — надёжный маркер добросовестного работодателя

Один из самых верных критериев надёжности компании — наличие зарегистрированного товарного знака. Как правило, его оформляют организации, которые планируют вести деятельность долго и всерьёз: регистрация товарного знака — это и защита бренда, и сигнал рынку о долгосрочных намерениях.

Почему товарный знак — показатель серьёзности компании

Процедура требует ресурсов. Регистрация товарного знака в Роспатенте — не быстрая и не бесплатная процедура: она включает проверку на уникальность, уплату пошлин, ожидание решения. Компании‑однодневки обычно на это не идут.

Защита репутации. Компания, вкладывающаяся в бренд, заинтересована в том, чтобы её название и визуальные элементы не использовали конкуренты. Это признак стратегии, а не разовой схемы.

Запрос информации. По запросу, организация сообщит данные о товарном знаке, его можно проверить в ткрытых источниках.

Красные флаги, на которые нельзя закрывать глаза

«Срочно, последнее место; Все обманщики - только мы честные, работайте только с нами, у нас лучшие условия.» — типичные уловки, чтобы вести в заблуждение и лишить времени на проверку.

Холодные контакты при полном отсутствии вашего отклика: звонок или сообщение, хотя вы никуда не обращались.

Помните: пять минут на проверку компании могут уберечь от серьёзных проблем.

Проверяйте работодателя — по названию, сайту и открытым источникам — до того, как принимать любое предложение.