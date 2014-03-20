Поможет ли сертификат сделать карьеру? Мнения специалистов МКЦ Фаворит

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА.

ПОМОЖЕТ ЛИ СЕРТИФИКАТ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ?

Казалось бы, хорошо, если у кандидата на вакансию, кроме диплома или другого документа об образовании, есть еще подтверждающий его профессионализм сертификат. Можно козырнуть им перед работодателем: вот, мол, я какой – не простой, а сертифицированный. Только стоит ли «овчинка выделки»? Ведь за сертификацию придется платить. Хорошо если эту «почетную обязанность» взяла на себя ваша старая компания – работодатель. Но не всем так везет: некоторые вынуждены раскошеливаться самостоятельно, плюс тратить время и силы на лекции, семинары, экзамены. Оценит ли принесенные жертвы работодатель?

ЭТО ПЛЮС

Наличие сертификата – это, безусловно, плюс для профессионала, считает большинство экспертов рынка труда. И в первую очередь, это касается IT – специалистов. Многие иностранные партнеры соглашаются иметь дело только с теми предприятиями, где квалификация персонала подтверждена соответствующими сертификатами. И IT – компании гордятся своими сертифицированными кадрами. Сведения о количестве таких людей в штате обязательно фигурируют во всех каталогах и буклетах.

Получить профессиональный сертификат сегодня могут не только компьютерщики, но и представители других профессий: финансисты, психологи, риэлторы, офис-менеджеры, мастера татуажа и ювелиры.

– Если сертификат подтверждает те знания, умения и навыки сотрудника, которые будут необходимы ему на новом рабочем месте, это, безусловно, хорошо, – говорит Татьяна Каракозова, генеральный директор кадрового агентства «Русский персонал». – В этом случае сертификат констатирует, что соискатель действительно не впервые сталкивается с данной проблематикой.

– Сертификат добавляет специалисту вес в глазах работодателя, считает и Светлана Яценко, менеджер МКЦ «Фаворит». – Если же сертификатов несколько, то шанс получить хорошую, высокооплачиваемую работу существенно увеличивается. Многие компании выбирающие нового сотрудника, при прочих равных условиях отдают предпочтение кандидатам, навыки и знания которых подтверждены сертификатом компетентной организации. Такие специалисты имеют более широкий взгляд на проблемы, способны генерировать новые идеи и предотвращать возможные трудности. Положительным фактором также является стремление специалиста самостоятельно повышать уровень своих знаний.

Но при всей несомненной пользе от сертификатов, сказать, что именно они все решают при трудоустройстве, нельзя…

А СУДЬИ КТО?

Ни у рекрутеров, ни у работодателей, как правило, не возникает сомнений по поводу весомости международных сертификатов. А вот документы, не имеющие хождения за рубежом, достаточно часто вызывают нарекания. Основная причина такого отношения в том, что у нас пока нет авторитетных организаций, мнению которых доверяли бы все без исключения.

– Сегодня только ленивый не обучает своему делу начинающих коллег, – говорит Татьяна Каракозова. – Выдавая свидетельство, компания вносит фамилию выпускника в реестр тех, кто окончил данные курсы. А сам реестр обозначает как «список сертифицированных специалистов». Но совсем не факт, что право обучать и выдавать сертификаты данная организация получила, например, от профессиональной ассоциации за высокое качество работы. Зачастую наши компании это право присваивают себе сами.

НЕТ СТАНДАРТОВ

Еще одна проблема отечественной сертификации – отсутствие четких стандартов ее организации. Каковы требования к кандидатам, желающим пройти сертификацию? Какой должна быть сама процедура? Очень многие сертификационные центры отвечают на эти вопросы по-разному.

Где-то, например, программы сертификации рассчитаны исключительно на специалистов с определенным опытом работы по специальности, не говоря уже о наличии высшего образования. Там квалификационный экзамен, который принимают признанные мэтры, проходит в несколько этапов и включает тестовый контроль знаний, оценку ваших практических навыков и умений, собеседование.

Другие компании предлагают ответить примерно на 20 вопросов за определенное время в режиме on-line практически всем желающим, и за это наложенным платежом тебе вышлют сертификат. Не удастся с первого раза ответить – не беда. Количество попыток не ограничено.

Естественно, такая разница в подходе негативно сказывается на том, как относятся к этой процедуре работодатели.

БУДУЩЕЕ ПРЕКРАСНО!

Однако перспективы у сертификации в родном отечестве все же есть. Эксперты рынка труда уверены: у системы оценки профессиональных знаний, умений и навыков в нашей стране прекрасное будущее.

– Повышение квалификации – вещь необходимая, – продолжает Татьяна Каракозова. – И сертификация – это один из способов освоить новые производственные процессы, узнать о последних разработках, методиках. Вопрос – лишь в авторитете учителя. Система дополнительного образования в России начала развиваться значительно позже, чем за рубежом, и ее формирование еще до конца не закончилось. Но, возможно, уже в самом скором времени будет создана система отечественной сертификации, и специалисты будут получать документы, котирующиеся не только в нашей стране, но и за ее пределами.

ЕСТЬ КОЕ-ЧТО ПОВАЖНЕЕ

Пока же работодатели не слишком часто настаивают на том, чтобы у кандидата на вакансию, например, секретаря или помощника руководителя обязательно был профессиональный сертификат.

– Приоритетными критериями при приеме на работу остаются опыт, конкретные знания и умения, которые понадобятся при исполнении должностных обязанностей, – уверена Светлана Яценко.

– Кандидат с необходимым опытом сегодня более ценен, чем тот, кто не может предъявить ничего, помимо красивой бумажки, – подтверждает Татьяна Каракозова. – Трудоустройство – это не конкурс сертификатов и других документов. Образование, конечно, лишним не бывает, но личное знакомство с кандидатом может подчас кардинально изменить впечатление о человеке, сложившееся на основании предъявленных им документов.

Прежде, чем выбирать центр сертификации, соберите информацию обо всех компаниях, занимающихся обучением и сертификацией таких же, как вы, специалистов. Найти эту информацию, а также отзывы о центрах можно, например, в Интернете.

Обзвоните профильные центры, пообщайтесь с теми, кто там работает. Расспросите, как проходит подготовка к экзамену, как организована сертификация. И пусть вас не пугает, например, многоступенчатость процесса: «правильные» компании никому и никогда не выдают сертификат «за красивые глаза». Это серьезный документ, и чтобы его получить, нужна серьезная подготовка.

Прежде, чем принять окончательное решение, обязательно посетите офис компании, попросите, чтобы вам показали учебные аудитории. Обратите внимание на то, как они оборудованы. Поинтересуйтесь квалификацией преподавателей и сотрудников, которые будут принимать экзамен.

Если вам предлагают просто купить котирующийся в вашей профессиональной среде сертификат, да еще по баснословно низкой цене, не соглашайтесь. Скорее всего, это подделка. Рано или поздно обман раскроется, и вы будете очень «бледно» выглядеть в глазах коллег и работодателей.

Стоимость сертификации разная от 450 до 20000 рублей, включая подготовку к экзамену. Чем большим авторитетом пользуется сертификат, тем, соответственно, выше его цена.

По материалам газеты

«Работа для Вас»