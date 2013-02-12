Работа для Вас, «Как часто стоит менять работу с пользой для карьеры?»

Светлана Яценко, менеджер по персоналу МКЦ Фаворит: Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от сферы деятельности и от должности, которую занимает специалист. Ежегодная смена работы простительна начинающим менеджерам и недопустима для зрелых профессионалов. При этом слишком долгое пребывание в одной компании может оставить крест на карьере. Так что работу нужно менять, но не чаще одного раза в два-три года. Если предприятие все же дает специалисту шанс изменить что-то в своем сегодняшнем положении – например, поручает новый проект или руководство филиалом, направляет на тренинги, то сотрудник останется. В противном случае, уволится.

Татьяна Каракозова, генеральный директор агентства Русский персонал: Американцы считают, что менять работу надо не реже, чем раз в 5 лет. Наш работоспособный гражданин арифметикой не озабочен, он практически всегда действует сообразно обстоятельствам, ничего всерьез не планируя. Вообще, в России на эти темы только рассуждают, но не руководствуются такими постулатами в жизни.

Елена Познякова, генеральный директор специализированного (IТ) агентства «Коннект Персонал»: Если специалист меняет работу чаще 1 раза в год, у нанимателя могут возникнуть дополнительные вопросы и опасения. Исключение – разовые проекты. Вообще же для руководителей высшего звена минимальный срок работы в одной компании – 3 года, для высококвалифицированных исполнителей – 2 года.

Каковы, на ваш взгляд, причины, заставляющие карьеристов искать новую работу?

Светлана Яценко: Причины поиска новой работы для карьеристов – невозможность дальше строить свою карьеру в данной компании. Если предприятие все же дает специалисту шанс изменить что-то в своем сегодняшнем положении – например, поручает новый проект или руководство филиалом, направляет на бесплатное обучение, то сотрудник останется. В противном случае, уволится.

Татьяна Каракозова: Основные причины практически всегда одни и те же:

компания не замечает заслуг сотрудника, не продвигает его по служебной лестнице, не предлагает новых задач и соответственно не повышает зарплату;

человек дорос в компании «до потолка», выше только должность генерального директора – владельца;

специалиста загружают рутинной работой, да еще она оплачивается ниже, чем те же самые обязанности у конкурентов;

у человека нет возможности использовать знания, полученные в вузе, профиль его работы не совпадает с его образованием;

на одном из последних мест по значимости среди причин перехода в другую компанию – отдаленное расположение офиса, устаревшее оборудование, на котором приходится работать. К основным моментам иногда прибавляются другие безрадостные причины: сложности в отношениях с коллективом, непонимание и конфликты с руководством…

Елена Познякова: Главная причина поиска новой работы – нереализованность и финансовая неудовлетворенность. Влияние на решение об увольнении оказывает и перегретый кадровый рынок. Человек вдруг узнает, что может получать больше и выполнять задачи интереснее тех, с которыми он сталкивается на сегодняшнем месте. Как следствие, у него появляется желание найти новую работу. Стремление же поменять место только из-за статусных амбиций встречается нечасто.

Что поможет реализовать амбиции при переходе в другую компанию?

Лишь незначительное число людей, решивших сменить работу, заранее выясняют, смогут ли они прижиться в новой компании и удовлетворить свои амбиции. Соблазнившись привлекательным компенсационным пакетом и возможностями профессиональной самореализации, они рискуют уже через месяц после перехода обнаружить, что говорят с новым начальником на совершенно разных языках. В связи с этим совет: заранее изучайте своего будущего работодателя.

Татьяна Каракозова: Реализовать амбиции в первую очередь поможет позитивный настрой.

Не придирайтесь к мелочам, которые можно решить в рабочем порядке. Старайтесь получать довольствие от самой работы.

Не влезайте в коллективные дрязги, не рассказывайте о себе лишнего. Ведите себя ровно и с начальством, и с подчиненными.

Болейте за дело так же, как если бы это было ваше собственное предприятие. Его успех в итоге отразится и на вашем благополучии.

Не занимайтесь показухой. Окружающие все равно видят, насколько искренне вы заинтересованы в общем успехе.

Никогда не «сдавайте» коллег начальству. Постарайтесь в личном разговоре указать провинившемуся на его ошибку. Это добавит вам авторитета в коллективе.

Елена Познякова: Сначала разберитесь, подкреплены ли ваши амбиции соответствующим опытом, способностями, личностными качествами. Или вместо этого – только стремление, ожидания и мечты?

Что ждет тех, кто привык делать карьеру и искать новую работу, полагаясь на счастливый случай?

Светлана Яценко: Люди, которые приходят на интервью с мыслью «авось повезет», как правило, сразу выдают себя, не умея объяснить, почему их интересует данная работа.

Татьяна Каракозова: Счастливый случай может и не представиться, поэтому не ждите его, а работайте и зарабатывайте репутацию, копите профессиональный опыт. Так у вас будет гораздо больше шансов осуществить свои карьерные планы.

Елена Познякова: Поиск работы – процесс трудоемкий, поэтому сложно полагаться только на связи и счастливый случай. Хотя в моей практике есть масса примеров, когда длительный неторопливый поиск завершался хорошим, хотя и случайным предложением о работе…

Трудоустройство – это всегда стресс. Есть ли способы его уменьшить?

Светлана Яценко: Поиск новой работы и собеседования, конечно, связаны со стрессом. Но кто сказал, что стресс – обязательно плохо? Регулярно устраивая себе такие «тренировки», вы повышаете свою коммуникабельность и стрессоустойчивость. А именно эти два качества наиболее часто фигурируют в требованиях к кандидатам.

Татьяна Каракозова: Стресс можно уменьшить только за счет тренинга. А тренинг в данном случае – это собеседование-репетиция в компании, в которую вы не так уж и стремитесь. То есть она для вас – «не парадный» объект. Но избежать полностью стресса все-таки невозможно, ведь поиск работы – это всегда немного экзамен. Впрочем, и к экзамену люди относятся по-разному… Во всяком случае бояться особенно не стоит, как говорится, «дальше Сибири не пошлют».

Елена Познякова: Рецепт прост: надо посещать больше собеседований. Получив такой опыт, вы уверенней будете вести переговоры с потенциальным работодателем.

