Газета «Коммерсант», «Летний рынок труда не спешит баловать зарплатой»

Несмотря на продолжающееся снижение безработицы и прекращение масштабных увольнений, специалисты кадрового центра «Фаворит» не считают, что ситуация на рынке труда улучшается и возвращается к докризисным показателям. «Общее состояние рынка труда в 2010 году характеризует выражение «сдержанный оптимизм»», утверждают в центре. Специалисты «Фаворита» пришли к таким выводам на основе расчета индекса зарплат, который снижается второй месяц подряд.

Индекс зарплат рассчитывается специалистами «Фаворита» с начала кризиса на основе ежемесячной динамики средних зарплат самых востребованных вакансий в наиболее активных сферах бизнеса. С помощью этого показателя можно отследить тенденции на рынке труда, утверждают в центре. Например, с декабря 2008 года по март 2009 года зафиксировано снижение индекса, далее летом наблюдался подъем, а в ноябре 2009 года индекс достиг своего минимального значения — 26,7 тыс. руб. Далее рост индекса продолжился, но в феврале и марте снова начал снижаться (см. график).

В центре ожидают падения активности работодателей в мае-июне (до лета работодатели набирают новых сотрудников с осторожностью) и ждут увеличения количества вакансий в июле-августе 2010 года. «Начало лета — время подведения итогов работы первого полугодия и корректировка стратегии для дальнейшей работы. К концу лета рекрутмент-активность повышается: с сентября-октября во многих компаниях стартуют новые проекты, люди возвращаются к рабочему ритму после летнего отдыха», отмечают специалисты «Фаворита». Активно набирать персонал летом будут такие отрасли, как финансовая, торговля, транспорт и ресторанный бизнес.

Существенных изменений в зарплатной политике большинства компаний летом 2010 года не ожидается, прогнозируют в «Фаворите». Многие руководители не торопятся пересматривать бюджет в сторону увеличения жалования работников — зарплаты по многим позициям остаются на уровне 70% по сравнению с серединой 2008 года. Только часть компаний поднимет оплату труда, и не более чем на 4-6%. Руководители уверены, что после кризиса линейные сотрудники будут согласны работать на предложенных условиях. Отметим, что прогноз «Фаворита» даже ниже текущего повышения зарплат. По данным обзора Ernst & Young, среднее повышение зарплат с июля 2009 года по январь 2010 года составило 9%.

Дарья Николаева

Коммерсант, вторник 20 апреля 2010 №69