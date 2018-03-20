Управление персоналом, «Оценка личностных качеств кандидата»

При оценке личностных качеств кандидата, отмечает Юлия Котегова (кадровый центр «Фаворит»), помогают и такие психологические приёмы, как знание основ делового этикета:

оценка внешнего вида, пунктуальность, манера общения, грамотность. Умение правильно оценивать потенциал и стремления кандидата. Общий психологический анализ личной жизни, рабочей деятельности. На очном собеседовании нужно обязательно проверить паспорт и трудовую книжку (или её копию ― если человек работает, ему выдадут её в отделе кадров). Часто бывает, что опыт в трудовой книжке не совпадает с опытом в резюме. И это не всегда плохо. Правильной оценке помогут и житейский опыт, и зрелая социальная позиция консультанта. Важно избегать ошибок: эффекта ореола, эффекта первого впечатления либо излишнего кредита доверия, который ошибочно может быть дан кандидату, в чём- то похожему либо разделяющему сходные интересы с оценщиком. Эти ошибки проходят именно благодаря опыту ― регулярным собеседованиям и вдумчивому анализу интервью кандидатов. Нечестность, лукавство собеседника опытный рекрутер может определить с помощью профайлинга ― методик постановки вопросов, провокаций, манипуляций, специальных технологий, позволяющих понять язык жестов, мимики…