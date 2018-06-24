Мужчинам — мужские профессии, женщинам — женские или же нынче гендерный признак не учитывается?

Котегова Юлия, Коммерческий директор Международного кадрового центра Фаворит

В большинстве случаев компании, которые обращаются в наше агентство, подбирают по стереотипу: женщин на женские вакансии, а мужчин — на мужские. К мужским вакансиям можно отнести такие качества, как выносливость, стрессоустойчивость, смелость, способность быстро принимать решения, сила и т.д. К женским вакансиям меньше особенных требований, чаще встречаются отрасли, где и мужчины и женщины могут проявить себя в равной степени. Мужчины откликаются на такие женские вакансии как офис-менеджер, секретарь на ресепшн, помощник руководителя, менеджер по персоналу, бухгалтер, парикмахер, мастер маникюра, швея, модель. Некоторые компании не обращают внимание на гендерный признак и уделяют внимание знанию конкретных программ, владению языками, внешним данным, образованию, опыту. Если специалист устраивается в крупную компанию на позицию офис-менеджера или менеджера по персоналу, бухгалтера, то в будущем, проявив себя, он может получить повышение, вплоть до главного бухгалтера, директора по персоналу, руководителя отдела. А, работая, например, парикмахером, можно стать первоклассным стилистом и обслуживать звёзд, открыть свой салон. Правда ли, что мужчины на таких вакансиях зарабатывают больше? Кардинально уровень заработной платы не отличается, если мужчина работает по женской профессии. Если специалист становится профессионалом в той или иной сфере, то он может получать высокий доход, независимо, мужчина это или женщина.

news.ru от 24.06.2018 года