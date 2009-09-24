Ток-шоу на 1 канале “Судите сами“

МКЦ «Фаворит» принял участие в ток-шоу на Первом канале «Судите сами», где в открытой дискуссии обсуждалась актуальная тема «Требуется работа».

Ведущий программы вместе с экспертами, включая министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову, представителями крупнейших российских компаний и главами нескольких областей, анализировал ситуацию с безработицей в стране. Обсуждались изменения за последний год, причины продолжающегося роста уровня безработицы, действия правительства и рекомендации для специалистов в условиях возможных сокращений.

Эпизод ток-шоу «Требуется работа» был записан 24 сентября 2009 года.