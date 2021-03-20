Журнал Управление персоналом 18 (622)

Сегодня в компаниях, которые крайне ответственно и внимательно относятся к подбору персонала, остро нуждаются в оценке вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Что такое вовлеченный сотрудник и как его отличить от заинтересованного и замотивированного?

Вовлеченный сотрудник воспринимает рабочий день в компании как часть своей жизни, своего мира. Это человек, который живет процессами компании, ее успехами, работает над устранением сложностей, радея за исход дела и принимая неудачи отдела как свои собственные. Он помогает, анализирует, работает над ошибками, активно стремится достичь целей и миссий компании, он является неотъемлемой частью команды, важным ее членом. Такие сотрудники чаще всего встречаются в том коллективе, где руководство и менеджеры по подбору персонала активно работают над процессами вовлеченности. Их сотрудники понимают и четко видят свою роль в организации, ясно и четко понимают свои роли и задачи, цели компании, заряжаются энергией в соответствии с целями и задачами организации. К тому же их сотрудники имеют возможность высказать свои мысли, поделиться идеями, участвовать в совместном принятии решений. Заинтересованный, замотивированный сотрудник отличается тем, что его рабочий процесс строится, как правило, на четко прописанной мотивации. Ему не нужно принимать решения, участвовать в разработке миссий, делиться мыслями по поводу стратегий и выработанных тактик. Его задача – качественно реализовывать эти планы. Он работает за финансовую мотивацию, социальный пакет, бонусы, которые помогают ему в его частной жизни. Если вам нужен вовлеченный сотрудник, проводите время со своей командой.

Помогайте им с их неудачами, анализируйте. Используйте их слабые стороны, пробелы в понимании процесса, как часть плана, как обязательный фактор при достижении общей цели компании. Сотрудники должны понимать, что не только их положительный результат и успехи значимы, но и промахи важны. Помогайте анализировать неудачи, используя их как ту часть процесса, которая больше не повторится, которая проиллюстрировала, что может помешать и как делать не надо. Поощрите сотрудников, мотивируйте их на личностный рост, показывайте, что вам не все равно, что вы не отвернетесь от него в момент упадка сил.

Принимайте их инициативность, развивайте процессы коммуникаций, используйте тимбилдинг, сотрудникам важно видеть, что руководству компании не все равно, им важно слышать примеры личного роста их руководителя, быть вовлеченным в процесс становления и развития компании. Если при принятии на работу кандидат выказывал заинтересованность в вашей компании, он принял предложение исходя из каких-то значимых для него факторов, скорее всего его будет легко вовлечь в процесс и сделать из него ценного сотрудника, неотъемлемую часть команды. Сложнее ожидать вовлеченности от кандидата, который рассматривает работу как часть своей жизни, которая приносит ему финансы для реализации собственных задач. Такого сотрудника не интересуют планы компании, он не вовлекается в миссии, не присутствует на разработках очередных задач. Как правило, он не посещает совместных мероприятий, избегает корпоративов, самоустраняется во время совместного обеденного перерыва.

Мое мнение как эксперта: нужно увеличивать вовлеченность внутри компании, работать с потенциалом своих сотрудников, погружать их в процесс, обязательно ставить у истоков и обращать внимание на их мнение, прислушиваться к советам. Но и человек процесса, который трудится над увеличением собственного блага, тоже нужен. Он также приносит результаты и демонстрирует преданность, во всяком случае до тех пор, пока вы являетесь успешным и интересным работодателем на рынке труда. Елена Калачева, Эксперт по подбору персонала МКЦ Фаворит.

Журнал Управление персоналом 18 (622) / 2021