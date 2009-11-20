Журнала «Кадровое дело», № 11

Рокировка кадров: что изменилось за полгода?

Наталья КУДРЯВЦЕВА, эксперт по подбору персонала «Международного Кадрового Центра “Фаворит”»:

«Рынок труда изменился, с новыми реалиями пришли и новые ожидания соискателей. Если в докризисный период, например, соискателей интересовали компании, выплачивающие своим сотрудникам высокие проценты, то сегодня кандидаты больше замотивированы на такую работу, где смогут получать стабильный фиксированный оклад. Менеджеры по продажам переходят из компаний, реализующих дорогостоящее оборудование, в те фирмы, которые выводят на рынок его более дешевый аналог. А в рекламном бизнесе многие сотрудники уходят из специализированных агентств в профильные отделы крупных компаний».

