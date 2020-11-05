Что такое аутстаффинг? Плюсы и минусы для бизнеса

Аутстаффинг — это популярная бизнес-практика, которая становится всё более востребованной в современных условиях динамичного рынка. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое аутстаффинг, его преимущества и недостатки, а также как он может помочь вашему бизнесу.

1. Определение аутстаффинга

Аутстаффинг — это процесс, при котором компания передает часть своих функций или полномочий другому юридическому лицу, специализирующемуся на предоставлении определённых услуг или кадров. Проще говоря, в рамках аутстаффинга работники (или целые команды) нанимаются не напрямую, а через третью сторону. Эта модель позволяет оптимизировать затраты и сосредоточиться на основной деятельности компании.

Примеры аутстаффинга

Аутстаффинг IT-специалистов: Компании могут привлекать программистов или системных администраторов через аутстаффинг, когда собственные ресурсы не могут полностью справляться с задачами.

Аутстаффинг в сфере услуг: Клининг, охрана, логистика — это сферы, где аутстаффинг широко используется для снижения затрат и улучшения качества обслуживания.

2. Как работает аутстаффинг?

Процесс аутстаффинга включает несколько ключевых этапов:

Определение потребностей: Компания анализирует свои потребности в кадровых ресурсах и идентифицирует области, где аутстаффинг будет целесообразным. Выбор поставщика услуг: Организация выбирает надёжную аутстаффинговую компанию. Заключение договора: Устанавливаются условия взаимодействия, включая описание функций, оплату и ожидания от работников. Работа сотрудников: Сотрудники аутстаффинговой фирмы начинают работать в вашей компании, выполняя свои обязанности. Оценка результатов: Периодически компания проводит оценку эффективности аутстаффинга и в случае необходимости корректирует условия сотрудничества.

3. Преимущества аутстаффинга

3.1 Снижение затрат

Аутстаффинг позволяет существенно сократить расходы на содержание работников. Компании не нужно заниматься выплатами налогов с заработной платы, а также покрывать такие расходы, как обучение и медицинская страховка.

3.2 Гибкость

Аутстаффинг предоставляет бизнесу возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Например, в период повышенного спроса можно временно привлекать дополнительных сотрудников, а в спокойные времена уменьшать численность.

3.3 Доступ к талантам

Аутстаффинг открывает доступ к более широкому кругу специалистов. Это особенно актуально в таких сферах, как IT, где существуют высокие требования к квалификации.

3.4 Сосредоточенность на основном бизнесе

Передавая часть функций сторонним подрядчикам, компании могут сосредоточиться на своих ключевых бизнес-процессах, что способствует росту и развитию.

4. Недостатки аутстаффинга

4.1 Утрата контроля

Передача контроля за частью бизнеса стороннему партнеру может привести к рискам, связанным с качеством работы. Важно тщательно выбирать аутстаффинговую компанию и контролировать результаты её деятельности.

4.2 Возможные конфликты

Сотрудники, работающие по аутстаффингу, могут восприниматься как "второсортные", что может усилить напряжение между ними и постоянными работниками.

4.3 Коммуникационные барьеры

Управление удаленными командами иногда может столкнуться с проблемами в коммуникации, что снижает общую эффективность работы.

5. Как выбрать аутстаффинговую компанию

При выборе аутстаффинговой компании важно учитывать несколько ключевых факторов:

Репутация: Ознакомьтесь с отзывами и примерами успешных кейсов.

Специализация: Выбирайте компанию, которая имеет опыт в вашей сфере.

Условия контракта: Внимательно изучите все условия, чтобы избежать неожиданных затрат и обязательств.

Гибкость и адаптивность: Убедитесь, что компания готова адаптироваться к вашим потребностям.

6. Заключение

Аутстаффинг — это мощный инструмент для оптимизации бизнес-процессов, который может значительно снизить затраты и повысить эффективность. Однако перед принятием решения о внедрении аутстаффинга, важно тщательно взвесить все преимущества и недостатки, а также изучить возможные риски.

Подбор надёжного аутстаффингового партнёра и четкое определение потребностей вашей компании позволят сделать аутстаффинг успешным инструментом для роста и развития вашего бизнеса. Если вам нужна помощь в поиске квалифицированных специалистов через аутстаффинг, обращайтесь к команде кадрового агентства ФАВОРИТ. Мы готовы предложить готовые решения для реализации ваших бизнес-целей!