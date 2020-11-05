Что такое аутстаффинг? Плюсы и минусы для бизнеса
Аутстаффинг — это популярная бизнес-практика, которая становится всё более востребованной в современных условиях динамичного рынка. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое аутстаффинг, его преимущества и недостатки, а также как он может помочь вашему бизнесу.
1. Определение аутстаффинга
Аутстаффинг — это процесс, при котором компания передает часть своих функций или полномочий другому юридическому лицу, специализирующемуся на предоставлении определённых услуг или кадров. Проще говоря, в рамках аутстаффинга работники (или целые команды) нанимаются не напрямую, а через третью сторону. Эта модель позволяет оптимизировать затраты и сосредоточиться на основной деятельности компании.
Примеры аутстаффинга
- Аутстаффинг IT-специалистов: Компании могут привлекать программистов или системных администраторов через аутстаффинг, когда собственные ресурсы не могут полностью справляться с задачами.
- Аутстаффинг в сфере услуг: Клининг, охрана, логистика — это сферы, где аутстаффинг широко используется для снижения затрат и улучшения качества обслуживания.
2. Как работает аутстаффинг?
Процесс аутстаффинга включает несколько ключевых этапов:
- Определение потребностей: Компания анализирует свои потребности в кадровых ресурсах и идентифицирует области, где аутстаффинг будет целесообразным.
- Выбор поставщика услуг: Организация выбирает надёжную аутстаффинговую компанию.
- Заключение договора: Устанавливаются условия взаимодействия, включая описание функций, оплату и ожидания от работников.
- Работа сотрудников: Сотрудники аутстаффинговой фирмы начинают работать в вашей компании, выполняя свои обязанности.
- Оценка результатов: Периодически компания проводит оценку эффективности аутстаффинга и в случае необходимости корректирует условия сотрудничества.
3. Преимущества аутстаффинга
3.1 Снижение затрат
Аутстаффинг позволяет существенно сократить расходы на содержание работников. Компании не нужно заниматься выплатами налогов с заработной платы, а также покрывать такие расходы, как обучение и медицинская страховка.
3.2 Гибкость
Аутстаффинг предоставляет бизнесу возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Например, в период повышенного спроса можно временно привлекать дополнительных сотрудников, а в спокойные времена уменьшать численность.
3.3 Доступ к талантам
Аутстаффинг открывает доступ к более широкому кругу специалистов. Это особенно актуально в таких сферах, как IT, где существуют высокие требования к квалификации.
3.4 Сосредоточенность на основном бизнесе
Передавая часть функций сторонним подрядчикам, компании могут сосредоточиться на своих ключевых бизнес-процессах, что способствует росту и развитию.
4. Недостатки аутстаффинга
4.1 Утрата контроля
Передача контроля за частью бизнеса стороннему партнеру может привести к рискам, связанным с качеством работы. Важно тщательно выбирать аутстаффинговую компанию и контролировать результаты её деятельности.
4.2 Возможные конфликты
Сотрудники, работающие по аутстаффингу, могут восприниматься как "второсортные", что может усилить напряжение между ними и постоянными работниками.
4.3 Коммуникационные барьеры
Управление удаленными командами иногда может столкнуться с проблемами в коммуникации, что снижает общую эффективность работы.
5. Как выбрать аутстаффинговую компанию
При выборе аутстаффинговой компании важно учитывать несколько ключевых факторов:
- Репутация: Ознакомьтесь с отзывами и примерами успешных кейсов.
- Специализация: Выбирайте компанию, которая имеет опыт в вашей сфере.
- Условия контракта: Внимательно изучите все условия, чтобы избежать неожиданных затрат и обязательств.
- Гибкость и адаптивность: Убедитесь, что компания готова адаптироваться к вашим потребностям.
6. Заключение
Аутстаффинг — это мощный инструмент для оптимизации бизнес-процессов, который может значительно снизить затраты и повысить эффективность. Однако перед принятием решения о внедрении аутстаффинга, важно тщательно взвесить все преимущества и недостатки, а также изучить возможные риски.
Подбор надёжного аутстаффингового партнёра и четкое определение потребностей вашей компании позволят сделать аутстаффинг успешным инструментом для роста и развития вашего бизнеса. Если вам нужна помощь в поиске квалифицированных специалистов через аутстаффинг, обращайтесь к команде кадрового агентства ФАВОРИТ. Мы готовы предложить готовые решения для реализации ваших бизнес-целей!