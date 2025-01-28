C/B в кадрах: что это такое и как это связано с C/B подбором персонала

C/B — это аббревиатура, которая часто используется в контексте управления персоналом и подбора кадров. Она расшифровывается как «Candidate/Buffer» или «Cost/Benefit», в зависимости от контекста использования. В первую очередь, C/B обозначает фазы оценки кандидата и определения его способности вписаться в рабочую атмосферу.

Этот подход ориентирован на баланс между требуемыми навыками и ресурсами, которые компания готова потратить на поиск и обучение новых сотрудников. Важно отметить, что C/B подразумевает не только технические навыки, но и софт-скиллы, которые имеют значительное влияние на производительность и взаимодействие в команде.В кадровом агентстве C/B используется для создания профиля идеального кандидата, что позволяет работодателям более эффективно находить подходящих сотрудников. Применение метода C/B позволяет лучше настраивать процесс подбора, минимизируя расходы на поиск, оценку и обучение, а также усиливая вероятность успешного трудоустройства.