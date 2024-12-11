Что такое маркировка EAC: основные понятия и значение

Маркировка EAC выполняет несколько важных функций. Во-первых, она обеспечивает потребителей информацией о безопасности товара. Наличие знака означает, что продукт прошел сертификацию и отвечает стандартам, установленным для его категории. Это особенно актуально для товаров, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, например, электроприборов, строительных материалов и продовольственных товаров.

Во-вторых, маркировка EAC служит инструментом для защиты внутреннего рынка стран EEU от некачественной и опасной продукции. Путем сертификации продукции, которая поступает на рынок, государства обеспечивают более высокий уровень безопасности для своих граждан и поддерживают конкурентоспособность отечественных производителей. Таким образом, маркировка EAC становится важным элементом безопасности и качества товаров на экономическом пространстве стран-участниц EEU.