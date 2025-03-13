Что включить в сопроводительное письмо к резюме

Зачем необходимо сопроводительное письмо?

Сопроводительное письмо — это ваш шанс представить себя работодателю, чтобы дополнить информацию, указанную в резюме. Это не просто формальность; это возможность показать свою индивидуальность, подчеркнуть свои ключевые навыки и обосновать, почему вы подходите для данной вакансии.

Хорошо написанное сопроводительное письмо может сыграть ключевую роль в получении приглашения на собеседование, потому что оно помогает выделиться среди других кандидатов и демонстрирует вашу заинтересованность в позиции.