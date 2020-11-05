Деловые игры

Сформулировать понятие «деловая игра» - не такая уж простая задача. Деловую игру можно рассматривать как область деятельности или имитационный элемент, как метод обучения (исследования).

Среди методов обучения персонала вне рабочего места, особое занимают деловые игры. Этот метод становится всё более актуальным в связи с ростом требований к качествам профессиональных работников. Кроме усвоения сугубо профессиональных знаний, в наше время немаловажными являются такие аспекты образования, как работа по формированию личности, развитию творческого мышления, инициативы, самостоятельности в принятии решений. Всё это диктует необходимость применять в процессе обучения персонала новые методики, которые позволяют не просто передавать готовые знания, а стимулируют учащихся к творческой активности. Поэтому деловые игры, как метод активного обучения, всё больше завоёвывают популярность в сфере подготовки кадров.

Термин «деловая игра» впервые прозвучал в 1957 году в США на семинаре в Саранак Лейк, где Американская ассоциация управления представила игру "Имитация решений в высшем управленческом звене". После этого популярность данного метода быстро возросла, и всего через десять лет деловые игры применялись уже во всех школах бизнеса.

Сначала игры велись в виде состязания между двумя командами, представляющие разные компании. Они ещё не отражали процесс принятия решения, а больше уделяли внимание выбору из предлагаемых альтернатив. В таких играх решения принимались на основе расчётов по некоторой математической модели, после чего участники игры информировались о результатах своих действий.

Развитие управленческих навыков в процессе деловых игр начался с момента разработок внутриорганизационных игр. Здесь уже приходилось принимать решение в сложных ситуациях при наличии множества факторов. На данный момент количество разработанных деловых игр составляет тысячи вариантов, которые различаются по своей масштабности, специфики и направленности.

Интересно отметить, что в Советском Союзе было разработано около 800 игр, однако они не нашли широкое применение по причине отсутствия в них психологических закономерностей, а также из-за моральной устарелости.

Для того, чтобы разобраться в том, что из себя представляют деловые игры, необходимо понять их отличие от детской игры. Если в последней главным является следование правилам, то в деловой игре, хотя и существуют правила, но всё-таки преобладает свободное игровое поведение. Модель деловой игры не является строгой, поэтому она предоставляет большую свободу действия и, таким образом, позволяет открыть новые возможности.