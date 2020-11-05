Деловые игры
Сформулировать понятие «деловая игра» - не такая уж простая задача. Деловую игру можно рассматривать как область деятельности или имитационный элемент, как метод обучения (исследования).
Среди методов обучения персонала вне рабочего места, особое занимают деловые игры. Этот метод становится всё более актуальным в связи с ростом требований к качествам профессиональных работников. Кроме усвоения сугубо профессиональных знаний, в наше время немаловажными являются такие аспекты образования, как работа по формированию личности, развитию творческого мышления, инициативы, самостоятельности в принятии решений. Всё это диктует необходимость применять в процессе обучения персонала новые методики, которые позволяют не просто передавать готовые знания, а стимулируют учащихся к творческой активности. Поэтому деловые игры, как метод активного обучения, всё больше завоёвывают популярность в сфере подготовки кадров.
Термин «деловая игра» впервые прозвучал в 1957 году в США на семинаре в Саранак Лейк, где Американская ассоциация управления представила игру "Имитация решений в высшем управленческом звене". После этого популярность данного метода быстро возросла, и всего через десять лет деловые игры применялись уже во всех школах бизнеса.
Сначала игры велись в виде состязания между двумя командами, представляющие разные компании. Они ещё не отражали процесс принятия решения, а больше уделяли внимание выбору из предлагаемых альтернатив. В таких играх решения принимались на основе расчётов по некоторой математической модели, после чего участники игры информировались о результатах своих действий.
Развитие управленческих навыков в процессе деловых игр начался с момента разработок внутриорганизационных игр. Здесь уже приходилось принимать решение в сложных ситуациях при наличии множества факторов. На данный момент количество разработанных деловых игр составляет тысячи вариантов, которые различаются по своей масштабности, специфики и направленности.
Интересно отметить, что в Советском Союзе было разработано около 800 игр, однако они не нашли широкое применение по причине отсутствия в них психологических закономерностей, а также из-за моральной устарелости.
Для того, чтобы разобраться в том, что из себя представляют деловые игры, необходимо понять их отличие от детской игры. Если в последней главным является следование правилам, то в деловой игре, хотя и существуют правила, но всё-таки преобладает свободное игровое поведение. Модель деловой игры не является строгой, поэтому она предоставляет большую свободу действия и, таким образом, позволяет открыть новые возможности.
Деловые игры можно классифицировать следующим образом:
- По моделируемому объекту
- общие управленческие
- функциональные
- По наличию взаимодействия
- интерактивные
- не интерактивные
- По конструктивным особенностям
- простые
- сложные
- По однозначности выигрыша
- жесткие
- не жесткие
- По наличию случайных событий
- детерминированные
- стохастичные
Деловые игры могут применяться не только с целью обучения персонала, но и для диагностики индивидуальных особенностей отдельных сотрудников, для организации процесса принятия решений и в исследовательских целях. Данный метод обучения носит также экспериментальный, аналитический и экспертный характер.
Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны, широкий охват проблем, а с другой, глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика действий, а также имеет место социальное взаимодействие. Да и сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлечённости.
Немаловажным преимуществом деловых игр является наличие обратной связи, которая по своей эффективности значительно превосходит традиционные методы обучения.
При конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия индивидуальных и групповых решений.
Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую значимость.
Разработка деловой игры включает в себя много этапов. В начале выбираются тема игры и проблемы, которые будут в ней рассмотрены. Затем определяется её назначение, то есть игра может быть проведена с целью обучения, исследования, для проектирования, принятия решений и так далее. После этого следует анализ главных закономерностей. Здесь выбирается необходимая степень детализации, при этом все связи должны быть обозримы, но не чересчур очевидны.
На следующем этапе разрабатывается сценарий и создаются игровые события. После этого составляется перечень решений, предоставляемый игрокам. Далее снова возвращаются к сценарию для его большей детализации и введение в него факторов влияния окружающей среды.
Заключительный этап разработки деловой игры включает в себя формулировку правил, уточнение основных шагов, этапов и циклов. Также определяется система штрафов и поощрений, формулируются критерии выигрыша. В конце происходит отладка игры, путём её проигрывания разработчиками. При этом уточняются связи, анализируется реальность ситуации, функционирование математического аппарата и других параметров.
Разработчики подготавливают методическую инструкцию по проведению игры, пишут ролевые инструкции всем игрокам и предоставляют необходимый справочный материал. Подготовка всех необходимых документов должна быть осуществлена с учётом влияния психологического фактора при работе игроков с текстом. Эффективность игры во многом зависит от того, как преподносится информация.
При составлении команд необходимо учитывать межличностные отношения игроков. При этом, более благоприятной считается ситуация, когда между членами одной команды имеются положительные межличностные отношения.
В процессе самой игры её руководитель осуществляет управление процессом, как инструментальным, так и эмоционально-ролевым способом. Сначала происходит ознакомление с целью игры, зачитывается её описание, а затем распределяются роли. Роль руководителя заключается ещё в том, чтобы создать определённую атмосферу во время игры и навязать участникам специфический стиль общения. Это способствует отрешённости от реалий окружающей обстановки и погружение в ситуацию, описанную в сценарии игры.
После завершения игры проводится ее обсуждение, анализируется, почему принимались те или иные решения, к каким последствиям это привело, каким стратегиям участники отдавали своё предпочтение.
В целом было отмечено, что эффективно проведённые деловые игры способствуют снижению эгоцентричности в поведении и мышлении сотрудников компании. В коллективе обостряется социальная чувствительность, люди больше открываются для восприятия новой информации. Уменьшение эгоизма способствует более лёгкому восприятию чужого мнения и расширению стереотипов. Но самым главным результатом в личностном развитии игроков является развитие их творческого потенциала, а также повышение адекватности само- и взаимооценок.