Грамотная оценка персонала: особенности, правила, рекомендации

Еще в прошлом веке оценка персонала позволяла использовать научный подход организации трудовой деятельности и контроля над сотрудниками. Использовались специальные схемы, помогающие тестировать узкопрофильных специалистов с целью определения эффективности работы. Со временем существующие знания и методики были систематизированы для всесторонней оценки кадров.

Влияние оценки на успех развития предприятия

Под оценкой персонала подразумевается сложная система определения характеристик специалистов. Это позволяет руководствующему составу принимать управленческие решения для улучшения качества работы сотрудников. Учитывая всю сложность процесса, его лучше доверить профессионалам выбранным из топ кадровых агентств.

Оценивание напрямую влияет на основные функции управления кадрами. Оно связано с:

Кадровым планированием — определяет качественные и количественные потребности предприятия в кадрах.

Подбором претендентов — помогает эффективно привлекать и отбирать новых кандидатов, используемых компанией.

Обучением специалистов — выявляет потребности повышения квалификации имеющихся кадров.

Формированием кадровых резервов — позволяет избежать острой нехватки узкопрофильных рабочих.

Анализом работы сотрудников — определяет основные показатели поведенческих характеристик человека.

Развитием узкопрофильных кадров — выявляет наличие рабочего потенциала претендентов на вакансию.

Системой материальной стимуляции — повышает результативность выполнения поставленных задач перед работниками.

Оценка персонала – базовая процедура для приема на должность, повышения квалификации, карьерного роста, сокращения и увольнения, реорганизации и поощрения, улучшения качества труда и распределения сотрудников.

С какой целью изучается профессионализм кадров?

Среди основных целей, преследуемых оцениванием кадрового состава, стоит выделить:

анализ соотношения расходов на содержание кадров и реально осуществленных ими работ;

проверка потенциальных возможностей сотрудников для выдвижения на руководящую должность без привлечения нового персонала;

определение функциональных качеств отдельно взятых специалистов в командной работе.

После проведения комплексных мероприятий можно значительно повысить эффективность труда каждого отдельно взятого кандидата и всего предприятия.

По каким критериям оцениваются сотрудники?

Оценивание направлено на изучение качества работы, личностных и поведенческих характеристик, влияющих на эффективность труда работников предприятия. Использование каждого критерия позволяет определить качество выполнения рабочих функций для максимального соответствия требованиям претендентов и компании.

Разрабатывая параметры оценки персонала, рекрутинговые агентства учитывают специфику основного вида деятельности фирмы, рыночный сегмент и планируемые работодателем результаты. Обязательно выделяются приоритетные критерии.

Специалисты рекрутинговых агентств для улучшения эффективности работы предприятия проводят проверку кадров на основании ряда критериев, которые условно делятся на две группы:

Оценивание компетентности. Изучаются навыки и квалификация специалистов, их способность внедрения знаний на практике, а также поведенческие и личностные характеристики. В качестве теста соискателю предлагают решить ситуационную задачу на основе специфики вакансии, предложенной работодателем.

Оценивание результативности. Сравниваются показатели эффективности работы конкретного специалиста с запланированным рабочим периодом и должностными параметрами.

Разработка критериев оценки персонала возложена на представителей кадрового агентства совместно с руководствующим составом или специалистами, выполняющими на предприятии соответствующие функции. В итоге руководитель получает оценочный отчет, в котором содержится полная информация о кандидатах на вакансию, их профессиональных навыках и поведенческих факторах. Итогом проведения мероприятия становится принятие управленческого решения по поводу претендентов, прошедших оценку.

Подбор и поиск персонала — это комплексный процесс, который требует внимательного подхода и чёткого понимания потребностей компании. Строгое соблюдение правил, учёт всех аспектов и внедрение рекомендаций помогают значительно улучшить качество подбора и сформировать эффективную команду. Если вашей компании нужны специалисты для улучшения этих процессов, кадровое агентство "ФАВОРИТ" готово предложить свою поддержку. Мы предлагаем индивидуализированные стратегии подбора и поиска персонала, которые точно соответствуют вашим специфическим требованиям.