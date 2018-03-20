Как отказать кандидату, сохранив репутацию компании

В ходе недавнего опроса, проведенного порталом по поиску работы и сотрудников, были получены следующие данные: 20% отечественных компаний заботятся о создании положительного имиджа в глазах соискателей, которым было отказано в трудоустройстве, а свыше 30% кандидатов, получив отказ, рекомендовали компанию своим знакомым.

Отказать в трудоустройстве, но оставить хорошее впечатление о себе – не такая уж нереальная задача. При этом крупные фирмы уделяют этому куда большее внимания, чем небольшие организации (37% и 12% соответственно).

Что же можно предпринять в этом случае? Чаще всего материальных вложений не нужно: достаточно своевременной обратной связи и доброжелательности.

Как вариант – оставить резюме в своем кадровом резерве. Некоторые работодатели проводят беседы с соискателями и дают рекомендации по дальнейшему трудоустройству.

Как говорят HR-специалисты рекрутингового агентства «Фаворит», корректный отказ и сам по себе может сохранить хорошее впечатление о компании.

Однако далеко не все фирмы беспокоит их имидж в глазах соискателей: 47% работодателей ничего для этого не делают. Объясняют они это тем, что штат большой, репутация у компании и так хорошая и дополнительной мотивации для соискателей не требуется.

36% соискателей заявили, что рекомендовали компанию, где их не приняли на работу, своим знакомым. Комментарии опрошенных говорят о правильности шагов, предпринимаемых компаниями в этом направлении. Кандидатам, вне зависимости, получили ли они работу, нравятся своевременность обратной связи, вежливость и корректность поведения специалиста по кадрам.

Однако довольно большое число кандидатов не считают нужным рекомендовать компании, где были на собеседовании (42% опрошенных). Вероятно, из-за того, что большинство фирм пока не предпринимают действий по сохранению своей репутации в их глазах.