Базовая часть – средний дневной заработок сотрудницы

Одно из главных новшеств заключается в том, что в 2014 году пособие следует рассчитывать, принимая во внимание среднюю оплату труда в день. Как же правильно вычислить эту сумму?

1.Прежде всего, необходимо определить общий показатель. Суммируем выплаты за 2 последних года. Максимальный размер базового заработка за 1 год будет неодинаковым: в 2011 году он составил 463 тыс. рублей, в 2012 – 512 тыс., в 2013 – 568 тыс. рублей.

Пример расчета:

Сотрудница Мария С. уходит в отпуск по беременности и родам в 2014 году.

Заработок за 2013 год – 540 000 рублей;

За 2012 год – 528 000 рублей.

Первую цифру оставляем без изменений, так как она не превышает максимального значения, а сумму за 2012 год уменьшаем до пороговой – 512 000.

Итого получаем: 1 052 000 рулей.

2.Рассчитываем дневной заработок, деля исходное значение на количество календарных дней в 2012 и 2013 году, вычитая из этого показателя больничные, отпуска по уходу за ребенком, беременности и родам.

Пример:

Сотрудница Мария С. за 2012-2013 г. брала больничный лист в общей сложности на 25 дней. В 2012 году – 366 к.д., а в 2013 – 365.

Получаем: 1 052 000 : 706 = 1490 р.в день.

И, наконец, умножаем полученную сумму на количество дней отпуска.

Получаем: 1490Х140 = 208 600 рублей