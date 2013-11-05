Рассчитать декретные выплаты
В 2013 году была изменена система расчета пособий по беременности и родам. Теперь, по общему правилу, размер единовременной выплаты определяется исходя из среднего заработка сотрудницы за 2 последних года. Но, как известно, нет правил без исключений.
Расчет пособия при рождении ребенка всегда был делом непростым. Но со вступлением в силу нововведений особенно остро возникает вопрос о том, как правильно рассчитать декретные. От каких условий зависит итоговая сумма?
Длительность отпуска
Эта величина может составлять от 140 до 194 дней. За исходное значение в 140 дней принимается рождение 1 ребенка. Если на свет появилось 2 и более детей, то отпуск составит 80 дней до родов и 110 – после. При возникновении осложнений, базовую величину следует увеличить на 16 дней.
Базовая часть – средний дневной заработок сотрудницы
Одно из главных новшеств заключается в том, что в 2014 году пособие следует рассчитывать, принимая во внимание среднюю оплату труда в день. Как же правильно вычислить эту сумму?
1.Прежде всего, необходимо определить общий показатель. Суммируем выплаты за 2 последних года. Максимальный размер базового заработка за 1 год будет неодинаковым: в 2011 году он составил 463 тыс. рублей, в 2012 – 512 тыс., в 2013 – 568 тыс. рублей.
Пример расчета:
Сотрудница Мария С. уходит в отпуск по беременности и родам в 2014 году.
Заработок за 2013 год – 540 000 рублей;
За 2012 год – 528 000 рублей.
Первую цифру оставляем без изменений, так как она не превышает максимального значения, а сумму за 2012 год уменьшаем до пороговой – 512 000.
Итого получаем: 1 052 000 рулей.
2.Рассчитываем дневной заработок, деля исходное значение на количество календарных дней в 2012 и 2013 году, вычитая из этого показателя больничные, отпуска по уходу за ребенком, беременности и родам.
Пример:
Сотрудница Мария С. за 2012-2013 г. брала больничный лист в общей сложности на 25 дней. В 2012 году – 366 к.д., а в 2013 – 365.
Получаем: 1 052 000 : 706 = 1490 р.в день.
И, наконец, умножаем полученную сумму на количество дней отпуска.
Получаем: 1490Х140 = 208 600 рублей
Минимальный и максимальный размер выплат.
Однако, после этих расчетов сумма выплаты может подлежать корректировке. Законодательно установлен минимальный размер пособия в 2014 году - 25 528 руб. 65 коп. и максимальный - 207 123 руб.
Соответственно, наша вымышленная сотрудница получит почти на 1 500 рублей меньше, чем следует из расчета.
Исключения
Задумываясь над тем, как рассчитать декретные выплаты, нужно также учитывать и исключительные случаи.
1.«Отпуск за отпуском».Что делать, если работница 2 предыдущих года находилась в отпуске по уходу за ребенком? Можно «обратиться к истории» и заглянуть в ведомости еще 2 годами ранее. Однако, выбор периода остается за работницей, в том случае, если размер заработка способен увеличить итоговую сумму выплаты. Она также имеет право выбрать для подсчета величину дохода и за последний год, и за один из предыдущих.
Например, отпуск по уходу ребенком начался в январе 2012 года. Ее первый рабочий день в этой компании – 06.10. 2007. Сотрудница имеет право выбрать для расчета 2009 и 2011 год. Или оставить все без изменений.
2.Стаж менее 6 месяцев.Речь идет о сотрудницах, трудоустроенных впервые и оформляющих отпуск менее чем через 6 мес. работы. В этом случае для расчета дневного заработка принимается во внимание минимальная зарплата (5025 рублей). Эту сумму нужно умножить на 24 месяца и разделить на число календарных дней.
3.Отпуск на новом месте работы.Если женщина ранее работала в другой компании, необходимо запросить у работодателя справку о доходе сотрудницы за вычетом периодов нетрудоспособности. В данный момент такой документ оформляется в свободной форме. Указанная в справке сумма и войдет в базовую величину расчета.
Каким бы ни был размер пособия, его выплачивает работодатель, а служба социального страхования в дальнейшем компенсирует всю сумму выплаты (в пределах минимального и максимального значения).