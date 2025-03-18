Как проводить самопрезентацию на собеседовании

Ситуационные примеры успешной самопрезентации

Приведем несколько ситуаций для лучшего понимания, как можно структурировать свою самопрезентацию:

Пример 1

"Меня зовут Ольга, я специализируюсь на управлении проектами и имею более 6 лет опыта работы в IT-сфере. Дошла до успешного завершения более 20 проектов, включая внедрение новой системы учета для крупной компании, что сэкономило 15% бюджета. Я уверена, что мой опыт будет полезен вашей команде, и надеюсь реализовать его в вашей компании."

Пример 2

"Здравствуйте, меня зовут Сергей, я финансист. В предыдущей компании мне удалось увеличить прибыль на 30% благодаря эффективной оптимизации расходов. Я всегда стремлюсь развивать свои навыки и изучать новые методологии работы с финансами, и думаю, что смогу внести вклад в развитие вашей компании."