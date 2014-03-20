Как выбрать программу инвестиций за рубежом
Большинство людей, имеющих амбиции и желание делать что-то новое, мечтают о своем бизнесе. Те, которые имеют не только амбиции, но и приличные средства, предпочитают вкладывать деньги во что-то приличное или же переезжать для развития бизнеса в другую страну.
Бизнес-эмиграция набирает обороты с каждым годом. Об этом свидетельствуют не только опыт, но и данные компаний, которые помогают подобрать и определиться с программой инвестиций за рубежом. Елена Рудая, которая является директором по развитию компании «Иммигрант-инвест» рассказывает, что по сравнению с первым полугодием 2013, на это же время 2014 года количество заявок на различные программы получения второго гражданства и вида на жительства в странах Евросоюза и Карибского бассейна, увеличилось в 5,5 раз, то есть, на 550%. Следует учитывать и то, что эти данные не включают информацию о ВНЖ (открытие компаний, трудоустройство и т.д.) «Наша компания предлагает решения, где главными инструментами являются инвестиционные программы стран Евросоюза и Карибского бассейна. Цена таких решений достаточно высока – от 250 тысяч евро» - рассказывает Елена.
Если проблем с финансами нет, то главной являет проблема выбора инвестиционной программы. Во многих странах есть государственные программы, которые предоставляют в обмен на инвестиции, вид на жительство или даже гражданство. Однако правила меняются ежегодно, вносятся изменения в законодательство. Если раньше достаточно было купить недвижимость, чтобы получить вид на жительство, то сейчас это невозможно во многих странах. В других странах меняется сумма инвестиций.
Чтобы проанализировать ситуацию, можно изучить рейтинг «50 лучших стран для бизнес-эмиграции».
Но не стоит забывать, что в законодательстве выбранной вами страны, необходимо будет разбираться самостоятельно. Главными вопросами, на которых следует сосредоточиться, это:
- Размер затрат на оформление бизнеса;
- Минимальная сумма инвестиций;
- Можно получить гражданство или нет;
- Есть возможность оформить ВНЖ или гражданство для членов своей семьи.
Если вам трудно разобраться с этой кучей вопросов самостоятельно, можно обратиться в интернет-сервис, который поможет подобрать программу инвестиций, актуальную именно для вас.
Чтобы удостовериться в том, что не все так сложно, предлагаем перейти на сайт компании «Иммигрант-инвест» http://immigrantinvest.com/. Для начала, компания предлагает сравнить программы инвестиций в разных странах, среди которых: Австрия, Швейцария, Великобритания, Греция, Гренада, Антинуа, Испания, Португалия, Сент-Китс, Мальта, Кипр, Венгрия. Эти страны с радостью готовы встречать вас, вместе с вашими деньгами. Конечно, суммы и условия отличаются. Но сравнить их достаточно просто и, к тому же, бесплатно. Для этого необходимо нажать кнопку «Узнать подробнее» и указать свои данные почты, на которую и будет отправлена интересующая вас информация: лицензии, инвестиционные программы, договора, список документов, ссылки на законодательство, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
«Компания «Иммигрант-инвест» начала свою работу в 2006 году в Великобритании и Австрии. Российский офис открылся только в этом году, - сообщает Елена Рудая. Поскольку во время моей работы адвокатом поступало много просьб помочь подобрать программу инвестиций, мы решили сосредоточить свои усилия именно на этом. На данный момент, у нас есть 5 офисов, расположенных на Украине, в Австрии, России, Венгрии и Великобритании. Для начала, мы проводим анализ целей, задач клиентов и только потом подбираем программу, которая идеально подходит для конкретного клиента».
Благодаря такому подходу, результаты деятельности просто впечатляют: 2700 клиентов компании получили гражданство, 7500 клиентов имеют вид на жительство, 4500 уже имеют постоянное место жительства в выбранной стране.
Кстати, получить гражданство проще в странах Карибского бассейна. К тому же, оно дает возможность въезда в любую из стран Евросоюза без визы. Но стоит ли скорее искать возможности инвестировать в бизнес в Гренаде или Антигуа? Конечно, если это соответствует вашим целям. Если же нет, предлагаем ознакомиться с информацией от остальных 10 странах.
