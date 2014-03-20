Как выбрать программу инвестиций за рубежом

Чтобы проанализировать ситуацию, можно изучить рейтинг «50 лучших стран для бизнес-эмиграции».

Но не стоит забывать, что в законодательстве выбранной вами страны, необходимо будет разбираться самостоятельно. Главными вопросами, на которых следует сосредоточиться, это:

Размер затрат на оформление бизнеса;

Минимальная сумма инвестиций;

Можно получить гражданство или нет;

Есть возможность оформить ВНЖ или гражданство для членов своей семьи.

Если вам трудно разобраться с этой кучей вопросов самостоятельно, можно обратиться в интернет-сервис, который поможет подобрать программу инвестиций, актуальную именно для вас.

Чтобы удостовериться в том, что не все так сложно, можно обратиться в специализированные компании. Эти компании предлагают сравнить программы инвестиций в разных странах, среди которых: Австрия, Швейцария, Великобритания, Греция, Гренада, Антинуа, Испания, Португалия, Сент-Китс, Мальта, Кипр, Венгрия. Эти страны с радостью готовы встречать вас, вместе с вашими деньгами. Конечно, суммы и условия отличаются.

«Компания «Иммигрант-инвест» начала свою работу в 2006 году в Великобритании и Австрии. Российский офис открылся только в этом году, - сообщает Елена Рудая. Поскольку во время моей работы адвокатом поступало много просьб помочь подобрать программу инвестиций, мы решили сосредоточить свои усилия именно на этом. На данный момент, у нас есть 5 офисов, расположенных на Украине, в Австрии, России, Венгрии и Великобритании. Для начала, мы проводим анализ целей, задач клиентов и только потом подбираем программу, которая идеально подходит для конкретного клиента».

Благодаря такому подходу, результаты деятельности просто впечатляют: 2700 клиентов компании получили гражданство, 7500 клиентов имеют вид на жительство, 4500 уже имеют постоянное место жительства в выбранной стране.

Кстати, получить гражданство проще в странах Карибского бассейна. К тому же, оно дает возможность въезда в любую из стран Евросоюза без визы. Но стоит ли скорее искать возможности инвестировать в бизнес в Гренаде или Антигуа? Конечно, если это соответствует вашим целям. Если же нет, предлагаем ознакомиться с информацией от остальных 10 странах.

