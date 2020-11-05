Что такое тимбилдинг и зачем он нужен?

Тимбилдинг (от англ. "team building") — это комплекс мероприятий, задач и активностей, направленных на формирование сплоченной командной работы в компании. Основные цели тимбилдинга включают:

1. Улучшение коммуникации

Командные мероприятия способствуют улучшению коммуникаций между сотрудниками, помогают снять барьеры и наладить контакты в неформальной обстановке. Это особенно важно для больших компаний, где сотрудники могут не знать друг друга.

2. Повышение мотивации

Участие в тимбилдинге помогает сотрудникам почувствовать свою значимость в команде. Это создает позитивный психологический климат, который, в свою очередь, повышает уровень мотивации и удовлетворенности работой.

3. Развитие командного духа

Тимбилдинг способствует укреплению командного духа, что помогает сотрудникам работать на общую цель. Командные достижения на мероприятиях создают чувство единства и солидарности.

4. Решение конфликтов

В рамках тимбилдинга возникают возможности для незакрепленного общения, что может помочь в разрешении конфликтов и непонимания между членами команды.

5. Развитие навыков управления

Во время teamwork-активностей сотрудники имеют возможность продемонстрировать и развивать свои лидерские качества и умения управлять проектами. Это очень важно для карьерного роста.

Откуда пришел тимбилдинг?

История тимбилдинга начала формироваться в 1920-х годах, когда основоположник психологии труда Мэри Паркер Фоллетт предложила идеи о значении групповой работы. Однако современное понимание тимбилдинга как процесса, направленного на развитие командной работы, освободилось в 1960-70-е годы.

Первоначально активно применялся в США для повышения продуктивности на рабочих местах. Методики тимбилдинга использовались не только для повышения эффективности труда, но и для улучшения морального климата на предприятиях. С течением времени концепция расширялась и принимала новые формы, интегрируя различные подходы и методы, такие как игры, турниры и тренинги.