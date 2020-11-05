Метод Хедхантинга персонала в условиях российского рынка труда (технология)

Современные кадровые агентства, подбирая персонал для заказчиков, используют различные методы: скрининг, рекрутинг и хедхантинг. Но многие работодатели часто не разбираются в непонятных терминах. Загадкой остаются сложные понятия и для среднестатистических соискателей. Разобраться в индивидуальных особенностях принципов подбора кадров способны только специалисты, работающие в сфере трудоустройства.

Основные понятия и методы Хедхантинга

Под хедхантингом подразумевается методика прямого поиска квалифицированных сотрудников с необходимым опытом и навыками на должность менеджера и другие руководящие позиции.

В переводе с английского Headhunting подразумевает «охоту за головами». Первоначально термин использовался среди специалистов рекрутинговых компаний. Популярность среди работодателей и соискателей понятие приобрело после частого употребления журналистами.

Квалифицированные специалисты редко занимаются рассылкой резюме. Поэтому у работодателей возникают проблемы с самостоятельным поиском претендентов на соответствующие вакансии. В данной ситуации целесообразно обратиться за помощью к профессионалу, выбранному из топ лучших кадровых агентств Москвы. Специалист подготовит отчет, на основании которого заказчик отберет наиболее соответствующих предусмотренным требованиям кандидатов.