Метод Хедхантинга персонала в условиях российского рынка труда (технология)
Современные кадровые агентства, подбирая персонал для заказчиков, используют различные методы: скрининг, рекрутинг и хедхантинг. Но многие работодатели часто не разбираются в непонятных терминах. Загадкой остаются сложные понятия и для среднестатистических соискателей. Разобраться в индивидуальных особенностях принципов подбора кадров способны только специалисты, работающие в сфере трудоустройства.
Основные понятия и методы Хедхантинга
Под хедхантингом подразумевается методика прямого поиска квалифицированных сотрудников с необходимым опытом и навыками на должность менеджера и другие руководящие позиции.
В переводе с английского Headhunting подразумевает «охоту за головами». Первоначально термин использовался среди специалистов рекрутинговых компаний. Популярность среди работодателей и соискателей понятие приобрело после частого употребления журналистами.
Квалифицированные специалисты редко занимаются рассылкой резюме. Поэтому у работодателей возникают проблемы с самостоятельным поиском претендентов на соответствующие вакансии. В данной ситуации целесообразно обратиться за помощью к профессионалу, выбранному из топ лучших кадровых агентств Москвы. Специалист подготовит отчет, на основании которого заказчик отберет наиболее соответствующих предусмотренным требованиям кандидатов.
Особенности метода подбора персонала путем Хедхантинга
"Охота за головами" подразумевает ряд последовательных мероприятий предназначенных для:
- выяснения потребностей заказчика;
- определения соответствующих претендентов;
- установления контакта.
Если сравнивать метод хедхантинга с обычным рекрутингом, то он не подразумевает размещение объявлений в средствах массовой информации о доступных вакансиях. Сотрудники рекрутинговой компании проанализируют необходимую сферу рынка и наладят прямые контакты с кандидатами, соответствующими требованиям заказчика. В данной ситуации претенденты могут успешно работать в другой фирме.
Цель "охоты за головами"
Современный бизнес нуждается в квалифицированных сотрудниках с опытом работы. На рынке трудоустройства сложно найти резюме подготовленных специалистов с необходимым опытом. В частности:
- руководителей предприятий;
- начальников производственного звена;
- опытных главных бухгалтеров;
- технологов;
- финансовых и технических директоров.
Предприятие может собственными силами обучить подобных сотрудников. Но это требует дополнительного времени и затрат. Намного эффективнее обратиться к опытному менеджеру другой компании переманив его на свою сторону. Это и является основной целью подбора персонала путем Хедхантинга.
Прямой поиск сотрудников позволяет эффективно подбирать узкопрофильные высококвалифицированные кадры на конкретную вакансию для конкретной компании.
Достоинства и недостатки Хедхантинга
Все методы поисков персонала обладают своими положительными и отрицательными качествами. Компаниями используются максимально эффективные варианты в соответствии с особенностями основного вида деятельности, свободными должностями, масштабами предприятия и другими факторами.
Хедхантинг обладает следующими преимуществами:
Поиск сотрудников на профильном рынке. Подразумевается отбор претендентов среди специалистов конкурирующих фирм. При использовании стандартных методов можно упустить высококвалифицированного специалиста, так как он трудоустроен в другой компании.
Сохранение конфиденциальности. Прямой подход позволяет менеджерам и другим сотрудникам высшего звена ознакомиться с предложениями кадрового агентства без рисков утратить существующую работу.
Расширение списка претендентов. Если кандидат откажется сменить работу, он может предоставить контактную информацию знакомых, имеющих аналогичный профессиональный опыт.
Если рассматривать негативные моменты, то стоит выделить:
- возможность повторного переманивания специалиста;
- возможность подкупа консультантов для получения выгодной вакансии;
- возможность получения хедхантером конфиденциальной информации фирмы.
Эффективность хедхантинга как метода подбора персонала значительно превосходит его потенциальные недостатки, что объясняет его растущую популярность среди работодателей.