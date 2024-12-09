Нужно ли разрешение на уличную торговлю?

Санкции за отсутствие разрешения на уличную торговлю

Ведение уличной торговли без необходимого разрешения может привести к серьезным последствиям. Это может включать наложение штрафов, временное приостановление деятельности или даже конфискацию товаров. Поэтому крайне важно соблюдать все законодательные нормы.

Последствия незаконной торговли и штрафы

Штрафы за ведение нелегальной уличной торговли могут варьироваться в зависимости от региона и серьезности нарушения. В случае повторных правонарушений последствия могут стать более серьезными, включая уголовное наказание.