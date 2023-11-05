Оптимальный график работы: полная, частичная занятость или freelance?
Создавая новое рабочее место, важно понимать, какие условия труда будут наиболее приемлемыми в данной конкретной ситуации. Ведь именно от этого в дальнейшем зависит эффективность сотрудника и всей компании в целом.
Существует множество вариантов решения проблемы внедрения сотрудника в бизнес-процессы компании. Однако не случай или желание работодателя определяют, стоит ли нанимать специалиста на полный рабочий день или вовсе воспользоваться услугами «внештатника» или «свободного работника».
При расчете эффективности потенциального сотрудника решающую роль играют 2 основных фактора: круг обязанностей и объем работы. Существуют и дополнительные критерии – необходимость контроля и вид деятельности предприятия. Последние, впрочем, нельзя назвать определяющими.
Итак, в каких случаях стоит открыть вакансию, предполагающую полную занятость?
При большом ежедневном объеме работы. Важным условием является соотношение стоимости труда и его производительности. Так, например, если при зарплате в 60 000 рублей сотрудник будет приносить хотя бы 90-100 000 рублей дохода, сделку можно считать если не выгодной, то находящейся на уровне окупаемости.
Если необходимо минимизировать количество сотрудников и сохранить оптимальную производительность труда. Лучше нанять одного секретаря на полный рабочий день, вместо двух – на неполный. Таким образом можно снизить нагрузку на HR-отдел и бухгалтерию.
Если решающим фактором графика становится стабильность и низкая «текучка кадров».
Известно, что работник, готовый выполнять свои обязанности 8-12 часов в день, отличается серьезными намерениями. Ведь выбор в пользу гибкого или неполного графика работы говорит об определенных жизненных обстоятельствах.
Многие работодатели опасаются неэффективного использования оплачиваемого времени. Речь, безусловно, идет о посещении социальных сетей, играх, общении с коллегами, чаепитиях, перекурах и многом другом. Но, как говорится, это «палка о двух концах», ведь главное, чтобы сотрудник выполнял свои обязанности и выполнял их качественно.
Неполный рабочий день. Разумный компромисс
Все мы помним знаменитую фразу из рекламы 90-х: «Когда не видно разницы, зачем платить больше?». Неполная занятость – это как раз тот случай. Как правило, на 4-6-часовой рабочий день нанимают сотрудников, выполняющих вспомогательные функции. Это курьеры, системные администраторы, уборщицы.
Но и здесь универсального решения пока не найдено. Прежде, чем добавлять в объявление фразу «неполный рабочий день», подумайте, а соответствует ли объем работы времени ее выполнения?
Кроме того, вместо создания дополнительного рабочего места (а то и нескольких) всегда можно прибегнуть к услугам аутстаффинга или аутсорсинга.
Фрилансеры. Рабочее место без арендной платы и амортизации или…
В последнее время многие крупнейшие компании предпочитают нанимать сотрудников на временную удаленную работу или открывают внештатную вакансию с работой по контракту. Причин для такова графика работы сотрудников несколько:
Экономия на арендной плате. Можно резко уменьшить площадь офиса при равной производительности труда и объеме конечного продукта;
Возможность выплачивать вознаграждение за каждую услугу в отдельности или в меньшем размере, чем обычному сотруднику. Ведь, как правило, фрилансер, нанятый для разовых или периодических работ, либо по контракту, выполняет небольшой круг обязанностей. При этом у хорошего специалиста есть дополнительные источники дохода (заказы или контракты).
Схема сотрудничества с фрилансером обычно выглядит таким образом: специалист ищет работу на открытом рынке, к нему обращаются самые различные работодатели, претендующие на то или иное количество его времени. Он сам решает, какие предложения работ принять, а от каких отказаться. А работодатель, в свою очередь, может достаточно просто сменить исполнителя или расторгнуть контракт в случае нарушений со стороны работника. Из этого следует третье преимущество фриланса:
Легкость в трудоустройстве и увольнении сотрудника, минимальные трудозатраты HR-специалистов и работников бухгалтерии.
С какими же трудностями можно столкнуться, наняв сотрудника со свободным графиком - фрилансера?
Чаще всего, основные проблемы связаны с неграмотной оценкой компетентности работника или невозможностью выполнения возложенных на него обязанностей в удалённом режиме. Порой бывает непросто определить, насколько высок уровень подготовки специалиста, насколько он честен и оправдан ли размер вознаграждения. Но при правильной организации работы отдела кадров или найме профессионального рекрутера можно легко найти ценного специалиста с оптимальным графиком работы. Именно такой фрилансер способен стать важной составляющей коллектива, приносить немалую прибыль в дополнение к вышеуказанным преимуществам.