Оптимальный график работы: полная, частичная занятость или freelance?

Создавая новое рабочее место, важно понимать, какие условия труда будут наиболее приемлемыми в данной конкретной ситуации. Ведь именно от этого в дальнейшем зависит эффективность сотрудника и всей компании в целом.

Существует множество вариантов решения проблемы внедрения сотрудника в бизнес-процессы компании. Однако не случай или желание работодателя определяют, стоит ли нанимать специалиста на полный рабочий день или вовсе воспользоваться услугами «внештатника» или «свободного работника».

При расчете эффективности потенциального сотрудника решающую роль играют 2 основных фактора: круг обязанностей и объем работы. Существуют и дополнительные критерии – необходимость контроля и вид деятельности предприятия. Последние, впрочем, нельзя назвать определяющими.