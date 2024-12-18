Основы строения равновесной цены

Определение и механика равновесной цены

Равновесная цена — это цена, при которой объем спроса на товар равен объему его предложения. На графике это состояние изображается в точке пересечения кривых предложения и спроса. В этом состоянии ни один из участников рынка не испытывает избыточного спроса или избытка товара. При повышении цены выше равновесной, предложение товара увеличивается, в то время как спрос падает, что вызывает избыток. Напротив, если цена снижается ниже равновесной, спрос возрастает, а предложение сокращается, что приводит к нехватке товара.

Таким образом, равновесная цена представляет собой динамическое понятие, изменяющееся в зависимости от внешних и внутренних факторов, таких как колебания спроса, изменения в производственных затратах, ввода новых технологий, завершения контрактов на поставку и других обстоятельств, связанных с конкурентной средой. Контроль за изменениями равновесной цены является важной частью стратегического планирования как для бизнеса, так и для потребителей.