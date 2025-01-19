Подход к установке целей SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

Что такое термин SMART?

Термин SMART является аббревиатурой, обозначающей пять критериев, которые каждая цель должна удовлетворять для того, чтобы быть эффективной. Каждая буква в акронима SMART обозначает отдельный элемент: S (Specific) — конкретный, M (Measurable) — измеримый, A (Achievable) — достижимый, R (Relevant) — актуальный, T (Time-bound) — ограниченный по времени. Этот подход позволяет избежать неопределенности, делает цели более четкими и структурированными, что значительно повышает шансы на их достижение.

Когда цели формулируются соответствующим образом, команда понимает, куда движется и как будет достигать поставленных результатов. Например, вместо общей формулировки «увеличить продажи» лучше использовать «увеличить продажи на 20% в течение следующего квартала». Это позволяет команде сосредоточиться на конкретной задаче, а также оценить прогресс на каждом этапе работы. Исходя из этого, применение установки целей по методу SMART способствует более эффективному управлению и результативности бизнеса.