Поведенческое интервьюирование: как повысить эффективность подбора персонала
Что такое поведенческое интервьюирование?
Поведенческое интервьюирование — это метод подбора персонала, основанный на принципе, что прошлое поведение кандидата является хорошим индикатором его будущих действий. Обычно такие интервью фокусируются на конкретных ситуациях, в которых кандидат демонстрировал определённые качества или навыки. Вместо того чтобы задавать общие вопросы о компетенциях, рекрутеры просят кандидатов рассказать о примерах из профессионального опыта, когда они применяли свои навыки.
К примеру, вместо вопроса "Вы умеете работать в команде?" рекрутеры могут спросить: "Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать в команде для достижения общей цели. Какую роль вы играли, и что из этого вышло?" Такой подход позволяет получить более точные и информативные ответы, что, в свою очередь, даёт работодателям более полное понимание кандидата.
Основная цель поведенческого интервью — оценить, как кандидат справляется с определёнными задачами и ситуациям, что может впоследствии повлиять на его успех в компании. Изучая прошлый опыт кандидата, рекрутеры могут не только оценивать его профессиональные навыки, но и личные качества, такие как лидерство, способность к коммуникации, разрешение конфликтов и другие.
Данный метод особенно полезен в ситуациях, когда необходимо определить уровень подготовки кандидата к определённой роли, особенно если должность связана с работой в команде или управлением. Это позволяет работодателям избежать самых распространенных ошибок на этапе подбора персонала и, соответственно, снизить текучесть кадров.
Внедрение поведенческого интервьюирования в процесс найма является стратегически важным решением, поскольку оно позволяет не только понять, как кандидат применял свои навыки ранее, но и заглянуть в его подход к решению проблем и способности адаптироваться к изменяющимся условиям.
Преимущества поведенческого интервьюирования для работодателей
Поведенческое интервьюирование обладает рядом значительных преимуществ для работодателей. Во-первых, этот метод помогает снизить уровень подбора неподходящих кандидатов. Поскольку рекрутеры основываются на реальных примерах из прошлой деятельности, вероятность того, что кандидат не сможет продемонстрировать заявленные навыки, уменьшается.
Во-вторых, поведенческое интервьюирование способствует более комплексному пониманию кандидата. Это не только проверка профессиональных навыков, но и анализ личных качеств, таких как стрессоустойчивость, уровень мотивации и способность к коммуникации. Работодатели могут лучше понимать, как кандидат впишется в корпоративную культуру и команду, что позволяет избежать конфликтов и недоразумений.
Третье преимущество заключается в том, что поведенческое интервью помогает установить более качественный контакт между рекрутером и кандидатом. Когда кандидат делится своим опытом, он более открыто проявляет свои эмоции, что может создать более доверительную атмосферу. Это может положительно сказаться на процессе подбора и помощи рекрутеру в более точной оценке кандидата.
Кроме того, данный метод помогает работодателям понять, как кандидат справляется с наиболее сложными и стрессовыми ситуациями на предыдущих работах. Например, как он разрешал конфликты с коллегами или как принимал трудные решения в условиях ограниченного времени. Эти сценарии могут помочь рекрутерам оценить стрессоустойчивость и коммуникативные навыки человека.
Наконец, поведенческое интервьюирование может значительно сэкономить время работодателей в процессе подбора. Проведение структурированных интервью позволяет заранее определить, какие качества и навыки в первую очередь необходимы для успешного выполнения задач. Следовательно, рекрутерам не придётся тратить время на тех кандидатов, которые не соответствуют критериям.
В общем, использование поведенческого интервьюирования создает возможность для более рационального подбора персонала, обеспечивая компанию наличием верных людей на нужных позициях.
Как подготовиться к поведенческому интервью?
Подготовка к поведенческому интервью требует от рекрутеров понимания структуры вопросов и способов оценки ответов кандидатов. Сначала важно сформулировать основные компетенции, которые требуются для должности, чтобы определить, на что следует обращать внимание во время интервью.
- Определите ключевые компетенции: Прежде чем проводить поведенческое интервью, важно знать, какие качества вам нужны у кандидата для выполнения обязанностей. Для каждой позиции может потребоваться отдельный набор навыков, таких как лидерство, способность к teamwork, навыки управления проектами и так далее.
- Составьте список поведенческих вопросов: Подготовьте списки вопросов, которые будут связанными с поведением кандидата в предыдущих ситуациях. Эти вопросы должны быть направлены на получение конкретных примеров. Например, "Расскажите о проекте, который вы руководили. Как вы справились с неожиданными трудностями?"
- Обучите команду рекрутеров: Все участники процесса подбора должны быть обучены методам поведенческого интервьюирования. Это обеспечит единую практику и понимание методов оценки ответов. Обучение может включать ролевые игры и симуляции интервью, что поможет рекрутерам чувствовать себя более уверенно в ходе собеседования.
- Оценка и критика ответов: Разработайте четкие критерии для оценки ответов кандидатов. Четко обозначьте, что считается успешным ответом, а что — нет. Можно использовать шкалы оценивания или балльные системы, чтобы сделать процесс оценивания более объективным.
- Подготовьте сценарии для экстренной оценки: Иногда кандидаты могут не посетить более подробные вопросы, которые требуются для понимания их поведения. В таких случаях используйте дополнительные вопросы, которые помогут раскрыть их мышление и действия.
- Создайте релаксационную атмосферу: Поведенческое интервью может вызывать стресс у кандидатов. Рекрутерам следует стараться создать атмосферу, в которой кандидат почувствует себя комфортно и открыто сможет поделиться своим опытом.
Подготовка к поведенческому интервью является ключевым моментом в процессе подбора, поскольку это поможет рекрутерам эффективно выяснить, подходит ли кандидат для выполнения работы. Чем лучше подготовлены рекрутеры, тем более информативные и глубокие ответы они получат во время собеседования.
Частые ошибки в поведенческом интервьюировании
Несмотря на преимущества, поведенческое интервьюирование может также быть подвержено ряду распространенных ошибок, которые могут снизить его эффективность. Ниже приведены некоторые из них, а также рекомендации по их избеганию.
- Генерализация вопросов: Часто рекрутеры задают очень общие вопросы, которые не способствуют получению конкретного ответа. Например, фраза "Опишите свои достижения" может привести к неопределённым и неподходящим ответам. Лучше использовать более конкретный подход и задавать вопросы, направленные на желаемое поведение.
- Поощрение ответа «да» или «нет»: Поведенческое интервью должно сосредотачиваться на получении развернутых ответов. Вопросы, требующие коротких ответов, не позволят обширно понять опыт кандидата. Таким образом, важно задавать открытые вопросы, которые побудят кандидатов подробно изложить свои мысли и примеры.
- Игнорирование невербальных сигналов: Рекрутеры часто сосредотачиваются только на словах, не принимая в расчет невербальные сигналы. Тон голоса, интонации и мимика могут рассказать о большем, чем сами слова. Следовательно, важно учитывать и эти аспекты во время проведения интервью.
- Отсутствие гибкости в интервью: Рекрутеры иногда следуют заранее подготовленным вопросам, не заботясь о том, чтобы глубже изучить интересные моменты, возникшие в ходе собеседования. Если кандидат упоминает ситуацию, которая может быть более подробно изучена, важно гибко реагировать и использовать это как возможность узнать больше.
- Слабая документированность: Записывание ответов кандидата на интервью является важным шагом для последующего анализа. Нередко рекрутеры уклоняются от этого, что может ограничить возможность объективной оценки кандидатов после интервью. Поэтому важно вести подробные записи.
- Неправильная интерпретация ответов: Рекрутеры иногда могут неправильно интерпретировать ответы кандидатов, особенно если они не имеют глубоких знаний в данной области. Важно понимать контекст ответов и обеспечивать беспристрастное оценивание.
Избегая этих ошибок, рекрутеры могут повысить эффективность поведенческого интервьюирования и, соответственно, обеспечить более высокую вероятность подбора подходящих кандидатов для ваших корпоративных нужд.
Заключение: преимущества поведенческого интервьюирования для вашей компании
Поведенческое интервьюирование становится все более популярным среди работодателей и рекрутеров за его эффективность и способность выявлять действительно подходящих кандидатов. Оно позволяет получать более глубокую понимание кандидатуры, основываясь на реальном опыте, что является важным аспектом при принятии кадровых решений.
При правильной подготовке и проведении поведенческого интервью вы получите возможность не только выбрать наиболее подходящих кандидатов, но и построить более доверительные отношения с ними. Это в свою очередь, может положительно сказаться на корпоративной культуре и повышении вовлеченности сотрудников.
Используя поведенческое интервьюирование, вы не только снижаете риск ошибочного подбора, но и обеспечиваете своей компании стабильность и развитие благодаря наличию высококвалифицированных сотрудников. Это, в свою очередь, приводит к повышению производительности и результативности бизнеса.
