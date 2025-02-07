Поведенческое интервьюирование: как повысить эффективность подбора персонала

Что такое поведенческое интервьюирование?

Поведенческое интервьюирование — это метод подбора персонала, основанный на принципе, что прошлое поведение кандидата является хорошим индикатором его будущих действий. Обычно такие интервью фокусируются на конкретных ситуациях, в которых кандидат демонстрировал определённые качества или навыки. Вместо того чтобы задавать общие вопросы о компетенциях, рекрутеры просят кандидатов рассказать о примерах из профессионального опыта, когда они применяли свои навыки.

К примеру, вместо вопроса "Вы умеете работать в команде?" рекрутеры могут спросить: "Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать в команде для достижения общей цели. Какую роль вы играли, и что из этого вышло?" Такой подход позволяет получить более точные и информативные ответы, что, в свою очередь, даёт работодателям более полное понимание кандидата.

Основная цель поведенческого интервью — оценить, как кандидат справляется с определёнными задачами и ситуациям, что может впоследствии повлиять на его успех в компании. Изучая прошлый опыт кандидата, рекрутеры могут не только оценивать его профессиональные навыки, но и личные качества, такие как лидерство, способность к коммуникации, разрешение конфликтов и другие.

Данный метод особенно полезен в ситуациях, когда необходимо определить уровень подготовки кандидата к определённой роли, особенно если должность связана с работой в команде или управлением. Это позволяет работодателям избежать самых распространенных ошибок на этапе подбора персонала и, соответственно, снизить текучесть кадров.

Внедрение поведенческого интервьюирования в процесс найма является стратегически важным решением, поскольку оно позволяет не только понять, как кандидат применял свои навыки ранее, но и заглянуть в его подход к решению проблем и способности адаптироваться к изменяющимся условиям.