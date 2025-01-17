Что такое проактивный подход к подбору специалистов?

Проактивный подбор специалистов предполагает активные действия по привлечению и нахождению кандидатов до момента, когда вакансии появляются в компании. Компании, использующие проактивные методы, активно ищут талантливых специалистов через различные каналы, такие как социальные сети, специализированные мероприятия, профилирование кандидатов на платформах для вакансий и др. Такой подход подходит для привлечения уникальных кадров, которые могут даже не рассматривать открытые вакансии. Проактивность позволяет работодателям проанализировать рынок труда и заранее подготовиться к привлечение ценных специалистов, обладающих нужными навыками.

Одним из главных факторов проактивного подбора является умение компании выстраивать бренд работодателя. Создание положительного имиджа вашей компании значительно увеличивает шансы на привлечение высококлассных специалистов. Это включает в себя активное участие в профессиональных выставках, конференциях и семинарах, а также использование онлайн-платформ для представления корпоративной культуры и ценностей компании.