Работа кадровика в ВУЗе: поиск потенциальных сотрудников

Надо признать, что очень эффективной является работа кадровика в ВУЗе: поиск потенциальных сотрудников следует начинать именно оттуда. Для работы с ВУЗами специалисты агентства «Фаворит» рекомендуют выбирать специальные корпоративные программы в соответствии с параметрами свободных вакансий. Чем больше талантливых специалистов требуется на предприятие, тем активнее надо работать с ВУЗами.

Среди возможных вариантов взаимодействия следует обозначить:

Сайт ВУЗа;

Доску объявления учебного заведения;

Стажировку студентов;

Ярмарку вакансий;

Сообщества студентов;

Кейсы;

Кафедру;

Корпоративное обучение и др.

Самым простым и наименее затратным способом привлечь внимание потенциальных сотрудников является размещение объявления в холле. Кроме того, можно периодически подавать объявления о поиске сотрудников на сайте ВУЗа. Постарайтесь, чтобы оно выглядело креативно, ярко и броско для восприятия и запоминания. Чтобы стать «приоритетным» работодателем среди конкурентов, сделайте по возможности подарок учебному заведению в виде спортивного инвентаря, оборудования и т. п., после чего можно поговорить с деканом или ректором о направлении талантливых студентов на работу в компанию.

День открытых дверей

В рамках ВУЗовской лекции можно провести день открытых дверей. Предварительно, совместно со студентами, можно приготовить презентацию предприятия, чтобы сами учащиеся вникли в суть работы компании и рассказали о ней остальным студентам. Здесь очень важно подчеркнуть возможность карьерного роста, т.к. молодые специалисты ориентированы именно на руководящие должности.

Ярмарка вакансий

В процессе работы в ВУЗе можно провести мероприятие – ярмарку вакансий для студентов всего города. Это мероприятие является мощным инструментом для продвижения бренда компании, позволяющим сформировать положительный образ среди студентов и преподавателей учебных заведений.

Для ярмарки предварительно подготовьте оформленный стенд с информацией о лучших работниках и перспективах компании, интересную информацию о работе и совместном отдыхе работников. Обязательно подготовьте листовки, визитки и не оставляйте без внимания вопросы студентов.

Стажировка

Для того, чтобы студенты могли лучше познакомиться с работой компании, постарайтесь с дирекцией ВУЗа заключить соглашение о стажировке студентов. У вас, как у представителя работодателя, появится возможность оценить потенциальные возможности студентов и сформировать для них ценное предложение. Работа кадровика, в данном случае, заключается в выявлении перспективных студентов.

В процессе стажировки необходимо решить вопрос о наставничестве, чтобы опытные работники могли поделиться секретами успешной работы, а студенты получили ценный опыт живого общения. Общая оценка сотрудников компании повлияет на решение руководителя относительно дальнейшей судьбы соискателей, вышедших из учебного заведения.

Кейс-чемпионат

Предложите профильным студентам принять участие в конкурсе молодых талантов, предложив им решить бизнес-кейс. Тех студентов, которые приложили максимум усилий и изобретательности при решении кейса, пригласите на стажировку в компанию. Чемпионат можно организовать, как в онлайн, так и оффлайн режиме. В рамках чемпионата можно провести олимпиаду, которая позволит выявить успешных студентов.

Сообщества студентов

В современных ВУЗах создаются и функционируют сообщества, созданные на базе общих интересов. К ним относятся и профессиональные сообщества, объединяющие продвинутых студентов, способных грамотно решать сложные задачи. Вот здесь и надо активировать поиск.

Сообщества могут формироваться по спортивному признаку, т.к. спорт – распространенная тема среди студентов. Поинтересуйтесь составом таких групп, попросите преподавателей дать объективную оценку заинтересовавшим вас кандидатам.

Чтобы самостоятельно создать сообщество по интересам, предложите создать волонтерскую или спортивно-развлекательную программу, которая объединит студенческие группы по интересам. В рамках данной группы можно активно распространять информацию о компании-работодателе и ее позиции на рынке труда.

Корпоративное обучение

Организуйте специальные занятия для студентов последних курсов в рамках действующего предприятия, чтобы они могли лично ознакомиться с реальными условиями труда, задачами, стоящими перед сотрудниками и методами решения этих задач. Пригласите на корпоратив ведущих сотрудников, чтобы они поделились опытом работы в компании и дали ряд рекомендаций молодым специалистам. Подбор руководителей в проектные группы можно заказать агентству «Фаворит» г. Москва.

Чтобы не отнимать рабочее время студентов и специалистов, организуйте вечернее обучение в офисе. Разработайте и внедрите специальные Программы управления талантами, создайте онлайн-классы и онлайн-библиотеку для студентов.

Полезности для ВУЗа

Определите, в чем нуждаются студенты. Вероятно, для обучения не хватает оргтехники, спортивного инвентаря, современного оборудования для лабораторий и т.п. При необходимости, помогите выполнить ремонт кабинета, разместив на дверях табличку с приглашением на работу.

Кафедра ВУЗа

Если качество учебных программ и практические результаты обучения выпускников ВУЗа вас не устраивают, договоритесь с руководством о создании своей кафедры. В качестве преподавателей специальных дисциплин могут выступать ведущие специалисты вашей компании, которые могут поделиться достижениями, наработками и реальными задачами, стоящими перед предприятием с целью вызвать интерес студентов к поиску методов, позволяющих оптимально решить обозначенные задачи.