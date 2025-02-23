Роль эмоционального интеллекта у кандидата: как повысить эффективность команды

Значение эмоционального интеллекта для корпоративной культуры

Корпоративная культура представляет собой набор ценностей, норм и практик, которые формируют рабочую среду. Роль эмоционального интеллекта у кандидата играет критическую роль в создании позитивной корпоративной культуры. Кандидаты с высоким уровнем эмоционального интеллекта способны эффективно общаться, управлять конфликтами и поддерживать коллег в стрессовые моменты.

Эксперты утверждают, что эмоциональный интеллект влияет на способность сотрудников работать в команде. Это особенно важно в условиях современных гибридных команд, где сотрудники взаимодействуют в различных форматах и местах. Сотрудники с высоким EI более склонны к сотрудничеству, что способствует улучшению общих результатов компании.

Исследования показывают, что команды, наполненные эмоционально интеллигентными участниками, достигают лучших результатов благодаря более гармоничным взаимодействиям. Низкий уровень эмоционального интеллекта может привести к недопониманию, конфликтам и снижению морального духа в команде. Поэтому работодатели, учитывая эмоциональный интеллект в процессе подбора, могут значительно повысить свою корпоративную культуру и результаты работы.