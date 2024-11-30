С вступлением в силу статьи 351.8 ТК РФ наставники получили право на дополнительные выплаты за обучение новичков

Что такое наставничество?

Наставничество — это процесс, в ходе которого более опытный сотрудник (наставник) помогает новичку (подопечному) освоить профессию и адаптироваться на новом рабочем месте. Основная цель наставничества заключается в поддержке и обучении коллеги, передаче знаний, навыков и опыта, а также в повышении его уверенности и эффективности в работе.

С каждым годом компании все больше осознают важность наставничества, и инициируют внедрение программ обучения для новых сотрудников. Всюду, где есть возможность развития, прирост квалификации и улучшение профессиональных навыков, наставничество становится незаменимым. Ранее данная инициатива осуществлялась на добровольной основе, однако новые изменения в Трудовом кодексе придают этому процессу большую официальную значимость.

Изменения в Трудовом кодексе

С вступлением в силу статьи 351.8 ТК РФ, трудовая законодательная база обрастает новыми формами финансирования для работников, занятых в процессе обучения. Наставники теперь могут рассчитывать на дополнительную выплату в соответствии с внутренними нормативными актами своего предприятия. Это означает, что работодатели теперь обязаны прописать условия и размеры доплат наставникам в их трудовых договорах.

Формирование трудового договора для наставника

При заключении трудового договора с наставником важно учитывать следующие аспекты:

Содержание работы: Уточняется, какие именно обязанности должен выполнять наставник, включая обучение, помощь в освоении профессии и мониторинг прогресса подопечного. Форма выполнения работы: В договоре должно быть определено, как именно будет происходить процесс наставничества, включая методы обучения и сроки. Размер и условия выплат: Важно указать, каким образом рассчитываются выплаты наставникам. Размер доплаты будет опираться на существующую систему оплаты труда в организации, что создаст прозрачность и предсказуемость.

Зачем нужно наставничество?

Преимущества наставничества очевидны как для работников, так и для работодателей:

Качественное обучение новых сотрудников: Наставники способны передать свой опыт и знания, что позволяет новичкам быстрее адаптироваться и повышает их продуктивность. Улучшение командной работы: Наставничество способствует развитию командных взаимодействий, что положительно сказывается на климате в коллективе. Повышение морального духа: Работники, которые чувствуют поддержку со стороны более опытных коллег, с большим энтузиазмом относятся к своей деятельности. Снижение текучести кадров: Обучение и поддержка, предоставляемые наставниками, помогают новичкам быстрее найти себя в компании и чувствовать себя частью команды, что снижает вероятность их ухода. Непрерывное развитие компании: Наставничество позволяет организациям накапливать внутренние знания и поддерживать культуру обучения.

Заключение

С вступлением в силу статьи 351.8 Трудового кодекса влияние наставничества на сферу труда существенно возрастает. Возможность получения надбавки за обучение новых сотрудников не только поднимает статус работы наставников, но и создаёт дополнительные стимулы для более опытных работников делиться своими знаниями и опытом. Это, в свою очередь, создаёт условия для формирования квалифицированного и замотивированного персонала, что в итоге положительно сказывается на успехе компании в целом.

Будущие изменения, связанные с наставничеством, могут привести к увлечению профессионального уровня работников и повышению конкурентоспособности организаций, а своевременное понимание и освоение новых норм, прописанных в трудовом законодательстве, поможет лучше адаптироваться к этим условиям.