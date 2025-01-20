Что такое система наставничества в компании?

Система наставничества в компании включает в себя структурированный подход к обучению и поддержке новых сотрудников с помощью более опытных коллег. Эта программа позволяет передавать знания и опыт, что способствует экономии времени на обучение и повышению квалификации новичков. Наставники становятся связующим звеном между руководством и новыми членами команды, что создает атмосферу доверия и открытости.

Данная система также помогает в выявлении реальных потребностей новичков, что позволяет быстрее адаптировать программу обучения под конкретные запросы. Программа наставничества в компании может быть формальной (с четкими критериями) или неформальной (основывающейся на личных связях и отношении внутри команды). Важно, чтобы система имела четкие цели и задачи, тогда она будет работать эффективно и существенно улучшит процесс адаптации новичков.