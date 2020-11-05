Собеседование при приеме на работу: как подготовиться к собеседованию в компании

Собеседование при приеме на работу — это важный этап в поиске работы, который может решить судьбу вашего карьерного пути. Команда работодателей ищет не только профессиональные навыки, но и личные качества кандидата. Чтобы успешно пройти собеседование, необходимо правильно подготовиться. В этой статье мы расскажем, как подготовиться к собеседованию в компании и какие советы помогут вам выделиться среди других кандидатов.

1. Изучите компанию

Перед собеседованием важно подробно изучить компанию, в которую вы собираетесь устроиться. Это поможет вам продемонстрировать заинтересованность и знание специфики бизнеса. Обратите внимание на:

- Историю компании: когда и как она была основана, её основные достижения.

- Культуры и ценности: понимание корпоративной культуры поможет вам лучше подготовить свои ответы.

- Продукты или услуги: ознакомьтесь с тем, что предлагает компания, какие у неё достижения и как она выделяется на фоне конкурентов.

Вы можете найти необходимую информацию на официальном сайте компании, в пресс-релизах и в социальных сетях. Также полезно почитать отзывы сотрудников на профилирующих сайтах.

2. Подготовьте свое резюме

Резюме — это ваш визитная карточка, и его знание наизусть крайне важно. Исследуйте своe резюме и будьте готовы отвечать на вопросы о своих достижениях и обязанностях на предыдущих местах работы. Убедитесь, что вы можете подробно рассказать о каждой из позиций и проектах, упомянутых в резюме.

Также подумайте о том, как ваш опыт может быть полезен для новой компании, и подготовьте примеры, которые могут быть релевантны на собеседовании.

3. Подготовьте ответы на наиболее распространенные вопросы

Есть ряд распространенных вопросов, на которые вас могут спросить на собеседовании. Подготовьтесь к ним заранее. Вот несколько примеров:

- Расскажите о себе — кратко о своем опыте, образовании и навыках.

- Почему вы хотите работать в нашей компании? — свяжите ваши цели с миссией компании.

- Какие ваши сильные и слабые стороны? — будьте честны, но сосредоточьтесь на том, как вы работаете над своими слабостями.

- Расскажите о ситуации, когда вы решали сложную задачу. — используйте метод STAR (Ситуация, Задача, Действия, Результат) для структурирования ответа.

Подготовленные ответы помогут вам чувствовать себя увереннее и спокойнее во время собеседования.

4. Задавайте вопросы

На собеседовании вас не только оценивают, но и у вас есть возможность задать вопросы работодателям. Это может быть о дальнейшей карьере, возможностях обучения, корпоративной культуре и т.д. Подготовьте несколько вопросов заранее, чтобы показать вашу заинтересованность в компании и желание развиваться.

Примеры вопросов:

- Какие возможности для роста и развития вы предлагаете?

- Как организована работа вашей команды?

- Каковы ожидания от меня на первых неделях работы?

5. Подготовьте себя физически и морально

Собеседование — это не только про уверенность в знаниях, но и про ваше самочувствие. Вот несколько советов, как подготовиться к собеседованию физически и морально:

- Отдохните: хорошенько выспитесь перед важным днем, чтобы чувствовать себя свежо и бодро.

- Выберите правильный наряд: соблюдайте дресс-код компании, чтобы создать первое положительное впечатление.

- Попрактикуйтесь в общении: репетируйте ответы на вопросы с другом или членом семьи. Это поможет избавить вас от волнения и повысить уверенность.

6. Придите заранее

Приходите на собеседование как минимум за 15-20 минут до назначенного времени. Это даст вам возможность собраться с мыслями, расслабиться и подготовиться к встрече. Также не забудьте убедиться в том, как доехать до места и учесть возможные задержки.

7. Убедитесь в своем опыте и практике

Имея опыт собеседований, важно осознать, что это не одноразовое событие. Каждый раз вы можете учиться и улучшать свои навыки. После собеседования сделайте анализ: что вы сделали хорошо, а что можно улучшить. Отправляйте благодарственное письмо интервьюеру, чтобы продемонстрировать вашу заинтересованность в вакансии и проявить свои деловые качества.

Заключение

Подготовка к собеседованию при приеме на работу — это не просто навык, а искусство. Правильный подход поможет вам уверенно выступить перед работодателем и продемонстрировать свои достоинства. Исследуйте компанию, готовьте ответы на распространенные вопросы, задавайте интересные вопросы и не забудьте позаботиться о своем внешнем виде и состоянии духа.

Следуя этим советам, вы увеличите свои шансы на успешное прохождение собеседования и, как результат, получите желаемую работу. Для более подробной информации о подготовке к собеседованиям и карьерном росте, обращайтесь в кадровое агентство ФАВОРИТ — ваши карьерные успехи начинаются здесь!