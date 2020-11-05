Современные технологии по подбору персонала

Особенности скрининга резюме

Скрининг - это стандартная процедура, которая занимает около 10 дней. Он обычно применяется при подборе рабочих специальностей, начиная от младших офисных сотрудников и охранников, и заканчивая продавцами-консультантами и другими специалистами без опыта в конкретной области. Однако этот метод редко используется для массового набора кадров.

Процедура скрининга включает несколько этапов, включая анализ заявки, поиск и первоначальный отбор кандидатов, коммуникацию по телефону для согласования требований и подготовку резюме. Часто эти задачи выполняют внутренние специалисты работодателя, но также можно обратиться к квалифицированному рекрутеру в кадровом агентстве.

Процедура скрининга подразумевает четыре основных этапа:

изучение заявки на возможность выполнения и исследования ситуации на рынке;

поиски и начальный отбор претендентов;

общение с кандидатами по телефону для согласования требований, предъявляемых работодателем;

подготовка резюме претендентов, которые прошли предварительный этап отбора.

Данные мероприятия возложены на внутренних специалистов работодателя. Эффективное проведение массового набора кадров требует наличия ресечера, готового заниматься звонками, изучением резюме и другими сопутствующими вопросами. Поэтому лучше переложить сложную обязанность на квалифицированного рекрутера, которого можно выбрать, изучив рейтинг кадровых агентств.

В некоторых ситуациях скрининг выдаётся за классический рекрутинг и применяется в несвойственной этой технологии по подбору персонала сфере – поиска менеджеров, занимающихся продажами. Это приводит к возникновению недовольства со стороны заказчиков из-за низкого качества услуг и плохой результативности. Поиски с использованием данной методики менеджеров по продажам обычно не дают эффективных результатов.