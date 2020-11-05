Современные технологии по подбору персонала
Любое предприятие, решая кадровые вопросы, использует разнообразные технологии по подбору персонала. Их отличия заключаются в методике и ресурсах, используемых при работе с вакансиями.
В кадровых агентствах наиболее распространены методики:
- скрининга;
- классического рекрутинга;
- прямого поиска.
Это максимально популярные и удобные в использовании способы. Они помогают добиться качественного результата в сжатые сроки. Рекрутинговые компании при наборе штата сотрудников используют разнообразные технологии по поиску и подбору персонала. Всё зависит от требований и условий сотрудничества с заказчиком.
Особенности скрининга резюме
Скрининг - это стандартная процедура, которая занимает около 10 дней. Он обычно применяется при подборе рабочих специальностей, начиная от младших офисных сотрудников и охранников, и заканчивая продавцами-консультантами и другими специалистами без опыта в конкретной области. Однако этот метод редко используется для массового набора кадров.
Процедура скрининга включает несколько этапов, включая анализ заявки, поиск и первоначальный отбор кандидатов, коммуникацию по телефону для согласования требований и подготовку резюме. Часто эти задачи выполняют внутренние специалисты работодателя, но также можно обратиться к квалифицированному рекрутеру в кадровом агентстве.
Процедура скрининга подразумевает четыре основных этапа:
- изучение заявки на возможность выполнения и исследования ситуации на рынке;
- поиски и начальный отбор претендентов;
- общение с кандидатами по телефону для согласования требований, предъявляемых работодателем;
- подготовка резюме претендентов, которые прошли предварительный этап отбора.
Данные мероприятия возложены на внутренних специалистов работодателя. Эффективное проведение массового набора кадров требует наличия ресечера, готового заниматься звонками, изучением резюме и другими сопутствующими вопросами. Поэтому лучше переложить сложную обязанность на квалифицированного рекрутера, которого можно выбрать, изучив рейтинг кадровых агентств.
В некоторых ситуациях скрининг выдаётся за классический рекрутинг и применяется в несвойственной этой технологии по подбору персонала сфере – поиска менеджеров, занимающихся продажами. Это приводит к возникновению недовольства со стороны заказчиков из-за низкого качества услуг и плохой результативности. Поиски с использованием данной методики менеджеров по продажам обычно не дают эффективных результатов.
Принцип классического рекрутинга
Классический рекрутинг является более сложной технологией и применяется для подбора линейных сотрудников разных специальностей. Этот метод включает в себя анализ заявок, разработку описания должности, размещение вакансий, анализ откликов и резюме, коммуникацию и личные собеседования, а также закрытие вакансии. Классический рекрутинг является наиболее популярным методом в кадровых агентствах.
Рекрутинг состоит из следующих основных этапов:
- анализ заявок на соответствие профилю должности;
- подготовка требований личностного и профессионального характера, предъявляемых к претендентам;
- разработка развернутого описания должности;
- размещение данных о доступных вакансиях в средствах массовой информации;
- анализ откликов и изучение полученных резюме;
- общение с кандидатами по телефону;
- подбор претендентов для личных встреч;
- первичное собеседование и оценка кандидатов;
- подготовка резюме для работодателя, кадров, прошедших отбор;
- изучение рекомендательных писем;
- финальная проверка соискателей;
- закрытие вакансий.
Классическим рекрутингом пользуется большинство кадровых агентств в качестве современной технологии отбора сотрудников. Однако методика имеет определенные ограничения. Рекрутер задействуется в процедуру после поступления первых откликов на предложенную должность. Пока соискатели отсутствуют, специалист бездействует. Единственный способ ускорить процесс - начать активные поиски.
Особенности прямого поиска персонала
Прямой поиск персонала применяется для подбора кандидатов с уникальными профессиями и навыками, которые особенно ценятся бизнесом. Этот метод включает определение целей поиска, составление списков предприятий, разработку стратегии привлечения, рассылку предложений о сотрудничестве, переговоры и закрытие вакансии.
Технология подбора персонала путем прямого поиска персонала состоит из следующих этапов:
- выяснения целей поиска;
- составления перечней предприятий, где могут работать потенциальные претенденты;
- разработки стратегических планов по привлечению;
- рассылки предложений о сотрудничестве;
- переговоров;
- закрытие вакансий.
Каждая из этих методик имеет свои особенности и выбор конкретного подхода зависит от требований и условий заказчика. Важно выбрать правильный метод для достижения качественных результатов в короткие сроки.
Процесс поиска и подбора персонала – это сложный и многогранный этап, требующий внимательного подхода и чёткого понимания потребностей компании. Соблюдая установленные правила, учитывая нюансы процесса и внедряя рекомендации, можно существенно улучшить качество подбора и сформировать сильную команду.