Стратегии в построении многофункциональной команды

Модель построения команды: что это и как ее выбрать?

При построении команды важно выбрать подходящую модель построения команды, которая будет соответствовать специфике вашего бизнеса и целям, которые вы хотите достичь. Модель построения команды включает в себя этапы формирования, нормализации, выполнения и разложения команды. Каждый из этих этапов вводит свои уникальные требования и подходы.

В процессе формирования команды ключевым моментом является собеседование и отбор кандидатов. Определите виды построения команд, которые могли бы включать в себя кросс-функциональные, проектные и временные команды. Каждая из этих моделей имеет свои особенности и применима в разных ситуациях. Например, кросс-функциональная команда, которая объединяет специалистов из разных отделов, может быть очень эффективной при решении сложных задач.

Далее, на этапе нормализации команды, важно установить правила взаимодействия и общения. Определение ролей и обязанностей, а также принятие норм и стандартов поведения в команде обеспечит комфортную атмосферу для работы. Несмотря на то, что на этапе выполнения команда может столкнуться с трудностями, такие как конфликты или неопределенности, справляться с ними можно эффективно только при наличии четких правил и открытого общения.

Разработка модели также включает в себя понимание принципов построения команды. Это могут быть принципы взаимопомощи, открытости и доверия, которые помогут создать позитивную атмосферу и повысить производительность команды.