Работа вахтой в военную полицию: зарплата от 450 000 ₽, единовременная выплата и полный соцпакет
Набор в подразделения военной полиции на освобождённых и приграничных территориях (ДНР, ЛНР и прилегающие регионы). Стабильная зарплата, полный соцпакет, обеспечение всем необходимым и единовременная выплата при отправлении через Москву.
Военная полиция — структура в составе Министерства обороны РФ, обеспечивающая правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность на объектах и территориях ВС. Работа вахтовым методом предполагает выполнение обязанностей по поддержанию порядка, охране объектов, патрулированию и обеспечению функционирования подразделений в тыловых зонах.
Районы работы
- Тыловые зоны СВО;
- ДНР, ЛНР — новые регионы России;
- Донбасс, Запорожская и Херсонская области;
- Брянская, Курская, Белгородская области.
Сбор кандидатов — в Москве.
Набор кандидатов на работу вахтой в военную полицию
Патрульный военной комендатуры
Патрулирование гарнизонов и закреплённых территорий, проверка документов у военнослужащих, пресечение нарушений воинской дисциплины, составление протоколов об административных правонарушениях, проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам, розыск и доставление военнослужащих, самовольно оставивших часть, взаимодействие с дежурными службами, фиксация происшествий и инцидентов.
Требования к кандидатам
- Возраст: от 18 до 64 лет.
- Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний к работе в сложных условиях.
- Готовность к работе вахтовым методом в указанных регионах.
- Для профильных специальностей (автомеханик, электрик, слесарь‑монтажник) — подтверждённый опыт и базовые квалификационные документы приветствуются.
- Отсутствие судимости.
- Наличие военного билета (при наличии — указать звание).
Условия и выплаты
- Единовременная выплата при отправлении через Москву — 2 300 000 руб.
- Зарплата — от 260 000 руб. (с учётом надбавок и выплат итоговая сумма составляет от 450 000 руб.)
- Отпуск — через 6 месяцев на 14 дней (без учёта времени на дорогу).
- Что предоставляется работодателем
- Проезд (ЖД/авиа) и встреча в пункте сбора.
- Трёхразовое питание.
- Проживание.
- Спецодежда и средства индивидуальной защиты.
- Инструменты, оборудование и снаряжение для работы.
Этапы трудоустройства
- Заполнение анкеты и отправка данных для проверки в службу безопасности (СБ).
- Проверка в СБ — результат через 1–2 дня после отправки анкеты.
- Покупка билета в регион прохождения медкомиссии — билет, жильё и суточные на питание предоставляются за счёт организации.
- Прохождение медкомиссии — 1 день.
- Ознакомление с документами и подписание договора — 1 день.
- Отправление к месту распределения.
Как подать заявку
Готовы принять вас в команду — отправьте данные для формирования анкеты прямо в этой переписке! Напишите в свободной форме:
- ФИО.
- Город проживания.
- Желаемая должность.
- Статус по здоровью («здоров» / «есть ограничения»).
- Отсутствие судимости (да/нет).
- Наличие военного билета и звание (если есть).
- Контактный телефон.
- И прикрепите фото документов: СНИЛС, ИНН (если есть), паспорта (основная страница и прописка). Мы сразу передадим заявку в службу безопасности — ответ по проверке придёт уже через 1–2 дня.
Подайте заявку на службу в военной полиции
Если вы готовы к работе вахтой в подразделениях военной полиции на новых территориях России — оформите заявку на официальном сайте Международного Кадрового Центра ФАВОРИТ: Специалисты центра помогут подобрать подходящую вакансию, подготовить документы и пройти все этапы трудоустройства.