Работа вахтой в военную полицию: зарплата от 450 000 ₽, единовременная выплата и полный соцпакет

Военная полиция, служба по контракту

Набор в подразделения военной полиции на освобождённых и приграничных территориях (ДНР, ЛНР и прилегающие регионы). Стабильная зарплата, полный соцпакет, обеспечение всем необходимым и единовременная выплата при отправлении через Москву.

Военная полиция — структура в составе Министерства обороны РФ, обеспечивающая правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность на объектах и территориях ВС. Работа вахтовым методом предполагает выполнение обязанностей по поддержанию порядка, охране объектов, патрулированию и обеспечению функционирования подразделений в тыловых зонах.

Районы работы

  • Тыловые зоны СВО;
  • ДНР, ЛНР — новые регионы России;
  • Донбасс, Запорожская и Херсонская области;
  • Брянская, Курская, Белгородская области.

Сбор кандидатов — в Москве.


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Набор кандидатов на работу вахтой в военную полицию

Патрульный военной комендатуры

Патрулирование гарнизонов и закреплённых территорий, проверка документов у военнослужащих, пресечение нарушений воинской дисциплины, составление протоколов об административных правонарушениях, проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам, розыск и доставление военнослужащих, самовольно оставивших часть, взаимодействие с дежурными службами, фиксация происшествий и инцидентов.

Требования к кандидатам

  • Возраст: от 18 до 64 лет.
  • Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний к работе в сложных условиях.
  • Готовность к работе вахтовым методом в указанных регионах.
  • Для профильных специальностей (автомеханик, электрик, слесарь‑монтажник) — подтверждённый опыт и базовые квалификационные документы приветствуются.
  • Отсутствие судимости.
  • Наличие военного билета (при наличии — указать звание).


Условия и выплаты

  • Единовременная выплата при отправлении через Москву — 2 300 000 руб.
  • Зарплата — от 260 000 руб. (с учётом надбавок и выплат итоговая сумма составляет от 450 000 руб.)
  • Отпуск — через 6 месяцев на 14 дней (без учёта времени на дорогу).
  • Что предоставляется работодателем
  • Проезд (ЖД/авиа) и встреча в пункте сбора.
  • Трёхразовое питание.
  • Проживание.
  • Спецодежда и средства индивидуальной защиты.
  • Инструменты, оборудование и снаряжение для работы.

Этапы трудоустройства

  • Заполнение анкеты и отправка данных для проверки в службу безопасности (СБ).
  • Проверка в СБ — результат через 1–2 дня после отправки анкеты.
  • Покупка билета в регион прохождения медкомиссии — билет, жильё и суточные на питание предоставляются за счёт организации.
  • Прохождение медкомиссии — 1 день.
  • Ознакомление с документами и подписание договора — 1 день.
  • Отправление к месту распределения.

Как подать заявку

Готовы принять вас в команду — отправьте данные для формирования анкеты прямо в этой переписке! Напишите в свободной форме:

  1. ФИО.
  2. Город проживания.
  3. Желаемая должность.
  4. Статус по здоровью («здоров» / «есть ограничения»).
  5. Отсутствие судимости (да/нет).
  6. Наличие военного билета и звание (если есть).
  7. Контактный телефон.
  8. И прикрепите фото документов: СНИЛС, ИНН (если есть), паспорта (основная страница и прописка). Мы сразу передадим заявку в службу безопасности — ответ по проверке придёт уже через 1–2 дня.

Подайте заявку на службу в военной полиции

Если вы готовы к работе вахтой в подразделениях военной полиции на новых территориях России — оформите заявку на официальном сайте Международного Кадрового Центра ФАВОРИТ: Специалисты центра помогут подобрать подходящую вакансию, подготовить документы и пройти все этапы трудоустройства.


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