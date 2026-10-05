Работа вахтой в военную полицию: зарплата от 450 000 ₽, единовременная выплата и полный соцпакет

Набор в подразделения военной полиции на освобождённых и приграничных территориях (ДНР, ЛНР и прилегающие регионы). Стабильная зарплата, полный соцпакет, обеспечение всем необходимым и единовременная выплата при отправлении через Москву.

Военная полиция — структура в составе Министерства обороны РФ, обеспечивающая правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность на объектах и территориях ВС. Работа вахтовым методом предполагает выполнение обязанностей по поддержанию порядка, охране объектов, патрулированию и обеспечению функционирования подразделений в тыловых зонах.

Районы работы

Тыловые зоны СВО;

ДНР, ЛНР — новые регионы России;

Донбасс, Запорожская и Херсонская области;

Брянская, Курская, Белгородская области.

Сбор кандидатов — в Москве.



