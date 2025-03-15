Выпущена обновленная версия ИИ GigaChat 2.0 от «Сбер»

Что такое GigaChat и его значение в мире ИИ?

GigaChat — это инновационный продукт от компании «Сбер», являющийся высокоразвитыми системами искусственного интеллекта, созданным для обеспечения эффективного общения пользователей с технологиями. Он способен понимать, обрабатывать и генерировать текстовые ответы, а также выполнять множество задач, связанных с анализом данных, принятием решений и автоматизацией процессов.

GigaChat четко демонстрирует, как ИИ может улучшить взаимодействие пользователей с технологиями, упростить их повседневные задачи и сделать услуги более доступными. Новый релиз версии 2.0 обещает значительные улучшения, которые смогут сделать его ещё более полезным.