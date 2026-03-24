Зарплатные сговоры: скрытая угроза рынку труда и экономике

Что такое зарплатные сговоры?

Зарплатные сговоры — это негласные или формальные соглашения между компаниями-конкурентами о фиксации или ограничении уровня заработных плат для сотрудников. Эти договоренности могут принимать различные формы:

1. Прямые соглашения — компании открыто договариваются не переманивать сотрудников друг у друга или устанавливать потолок зарплат

2. Косвенные ограничения — обмен конфиденциальной информацией о зарплатных политиках

3. "Не переманивать" пакты — соглашения не нанимать сотрудников из компаний-участников сговора

4. Координация бонусных систем — синхронизация систем премирования и социальных пакетов

Такие сговоры нарушают принципы свободной конкуренции на рынке труда, ограничивая мобильность работников и искусственно сдерживая рост заработных плат.

Распространенность в России и за рубежом

Международная практика

В развитых странах зарплатные сговоры считаются серьезным антиконкурентным нарушением:

- США: Федеральная торговая комиссия (FTC) активно преследует такие соглашения. Наиболее громкие дела связаны с технологическими компаниями (Apple, Google, Intel, Adobe)

- Европейский Союз: Европейская комиссия рассматривает зарплатные сговоры как форму картельного сговора, подпадающую под действие антимонопольного законодательства

- Великобритания: Competition and Markets Authority (CMA) ведет расследования в различных отраслях