Общие положения Администратора клиентского сервиса

Администратор клиентского сервиса — специалист, ответственный за организацию и оперативное управление процессами клиентской поддержки компании. Обеспечивает высокое качество обслуживания: обработку входящих обращений, решение клиентских проблем, поддержание стандартов сервиса и соблюдение SLA. Действует в соответствии с регламентами компании, политиками качества обслуживания и указаниями руководства службы клиентского сервиса.

Квалификационные требования Администратора клиентского сервиса

Среднее профессиональное или высшее образование (управление, экономика, социология, лингвистика или смежное).

Опыт работы в службе клиентской поддержки, кол‑центре или фронт‑офисе от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание принципов работы с CRM-системами (Zendesk, Salesforce, Bitrix24 и др.) и омниканальных платформ.

Владение инструментами коммуникации: телефон, email, чат, социальные сети, мессенджеры.

Навыки деловой переписки, конфликт‑менеджмента и работы с возвратами/рекламациями.

Понимание KPI клиентского сервиса: SLA, AHT, FCR, NPS/CSAT.

Навыки анализа обращений, составления отчетности и подготовки предложений по улучшению процессов.

Умение работать в сценариях (скриптах) и адаптировать ответы под разные типы клиентов.

Высокая стрессоустойчивость, эмпатия, коммуникативные навыки и внимательность к деталям.

Владение английским языком — преимущество для международной поддержки.

Должностные обязанности Администратора клиентского сервиса

Приём и обработка входящих обращений клиентов по всем каналам (телефон, почта, чат, соцсети), соблюдение регламентов обработки.

Квалификация и маршрутизация запросов к соответствующим подразделениям (продажи, техподдержка, логистика, финансы).

Решение типовых обращений самостоятельно (FCR) и эскалация сложных случаев в соответствии с процедурой.

Ведение карточек клиентов и корректное внесение данных в CRM; контроль статусов заявок до закрытия.

Обработка рекламаций, возвратов и претензий с документированием причин и результатами.

Поддержание шаблонов ответов и скриптов, их актуализация и адаптация под типичные кейсы.

Мониторинг выполнения SLA и оперативное взаимодействие с ответственными командами при риске срыва сроков.

Участие в сборе обратной связи (NPS/CSAT), анализ причин низких оценок и подготовка предложений по повышению лояльности.

Подготовка регулярной отчетности по обращениям, нагрузке, проблемным трендам и эффективности обработки.

Обучение новых сотрудников, проведение стажировок и контроль соблюдения стандарта качества обслуживания.

Участие в проектах по улучшению клиентских сценариев, автоматизации и внедрению омниканальных решений.

Отчетность Администратора клиентского сервиса

Администратор клиентского сервиса подотчётен руководителю службы клиентского сервиса (или менеджеру по поддержке клиентов) и предоставляет:

ежедневные и еженедельные сводки по потоку обращений и SLA;

ежемесячные отчёты по KPI (AHT, FCR, SLA, NPS/CSAT) и аналитика трендов;

акты по инцидентам, претензиям и результатам их обработки;

предложения по оптимизации скриптов, процессов и автоматизации;

документацию по проблемным кейсам и инструкции для обработки типичных обращений.

Права Администратора клиентского сервиса

Запрашивать у внутренних подразделений информацию и документы, необходимые для корректной обработки обращений клиентов.

Приостанавливать обработку спорных обращений и инициировать эскалацию на уровень менеджмента при необходимости.

Использовать служебные инструменты CRM, базы знаний и шаблоны для выполнения обязанностей.

Вносить предложения по улучшению процессов обслуживания, скриптов и технической поддержки.

Участвовать в выборе и тестировании инструментов омниканального обслуживания и автоматизации.

Критерии эффективности и ответственность Администратора клиентского сервиса

Основные KPI: соблюдение SLA, уровень первого контакта (FCR), среднее время обработки обращения (AHT), показатель удовлетворённости клиента (CSAT/NPS), процент эскалаций.

Примеры целевых значений: Соблюдение SLA по операциям — ≥ 98%; FCR (решение при первом контакте) — ≥ 75%; AHT (среднее время обработки) — в пределах установленных нормативов (зависит от продукта); CSAT — ≥ 4.5 / 5 или NPS > 30; Процент эскалаций — < 10% от общего числа обращений.

Администратор несёт ответственность за корректность ввода данных в CRM, соблюдение стандартов общения с клиентами, своевременное решение и эскалацию проблем, а также за сохранение конфиденциальности клиентской информации. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно регламентам компании.

