Должностные обязанности Администратор клиентского сервиса

Общие положения Администратора клиентского сервиса

Администратор клиентского сервиса — специалист, ответственный за организацию и оперативное управление процессами клиентской поддержки компании. Обеспечивает высокое качество обслуживания: обработку входящих обращений, решение клиентских проблем, поддержание стандартов сервиса и соблюдение SLA. Действует в соответствии с регламентами компании, политиками качества обслуживания и указаниями руководства службы клиентского сервиса.

Квалификационные требования Администратора клиентского сервиса

  • Среднее профессиональное или высшее образование (управление, экономика, социология, лингвистика или смежное).
  • Опыт работы в службе клиентской поддержки, кол‑центре или фронт‑офисе от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Знание принципов работы с CRM-системами (Zendesk, Salesforce, Bitrix24 и др.) и омниканальных платформ.
  • Владение инструментами коммуникации: телефон, email, чат, социальные сети, мессенджеры.
  • Навыки деловой переписки, конфликт‑менеджмента и работы с возвратами/рекламациями.
  • Понимание KPI клиентского сервиса: SLA, AHT, FCR, NPS/CSAT.
  • Навыки анализа обращений, составления отчетности и подготовки предложений по улучшению процессов.
  • Умение работать в сценариях (скриптах) и адаптировать ответы под разные типы клиентов.
  • Высокая стрессоустойчивость, эмпатия, коммуникативные навыки и внимательность к деталям.
  • Владение английским языком — преимущество для международной поддержки.

Должностные обязанности Администратора клиентского сервиса

  • Приём и обработка входящих обращений клиентов по всем каналам (телефон, почта, чат, соцсети), соблюдение регламентов обработки.
  • Квалификация и маршрутизация запросов к соответствующим подразделениям (продажи, техподдержка, логистика, финансы).
  • Решение типовых обращений самостоятельно (FCR) и эскалация сложных случаев в соответствии с процедурой.
  • Ведение карточек клиентов и корректное внесение данных в CRM; контроль статусов заявок до закрытия.
  • Обработка рекламаций, возвратов и претензий с документированием причин и результатами.
  • Поддержание шаблонов ответов и скриптов, их актуализация и адаптация под типичные кейсы.
  • Мониторинг выполнения SLA и оперативное взаимодействие с ответственными командами при риске срыва сроков.
  • Участие в сборе обратной связи (NPS/CSAT), анализ причин низких оценок и подготовка предложений по повышению лояльности.
  • Подготовка регулярной отчетности по обращениям, нагрузке, проблемным трендам и эффективности обработки.
  • Обучение новых сотрудников, проведение стажировок и контроль соблюдения стандарта качества обслуживания.
  • Участие в проектах по улучшению клиентских сценариев, автоматизации и внедрению омниканальных решений.

Отчетность Администратора клиентского сервиса

Администратор клиентского сервиса подотчётен руководителю службы клиентского сервиса (или менеджеру по поддержке клиентов) и предоставляет:

  • ежедневные и еженедельные сводки по потоку обращений и SLA;
  • ежемесячные отчёты по KPI (AHT, FCR, SLA, NPS/CSAT) и аналитика трендов;
  • акты по инцидентам, претензиям и результатам их обработки;
  • предложения по оптимизации скриптов, процессов и автоматизации;
  • документацию по проблемным кейсам и инструкции для обработки типичных обращений.

Права Администратора клиентского сервиса

  • Запрашивать у внутренних подразделений информацию и документы, необходимые для корректной обработки обращений клиентов.
  • Приостанавливать обработку спорных обращений и инициировать эскалацию на уровень менеджмента при необходимости.
  • Использовать служебные инструменты CRM, базы знаний и шаблоны для выполнения обязанностей.
  • Вносить предложения по улучшению процессов обслуживания, скриптов и технической поддержки.
  • Участвовать в выборе и тестировании инструментов омниканального обслуживания и автоматизации.

Критерии эффективности и ответственность Администратора клиентского сервиса

  • Основные KPI: соблюдение SLA, уровень первого контакта (FCR), среднее время обработки обращения (AHT), показатель удовлетворённости клиента (CSAT/NPS), процент эскалаций.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение SLA по операциям — ≥ 98%;
    • FCR (решение при первом контакте) — ≥ 75%;
    • AHT (среднее время обработки) — в пределах установленных нормативов (зависит от продукта);
    • CSAT — ≥ 4.5 / 5 или NPS > 30;
    • Процент эскалаций — < 10% от общего числа обращений.
  • Администратор несёт ответственность за корректность ввода данных в CRM, соблюдение стандартов общения с клиентами, своевременное решение и эскалацию проблем, а также за сохранение конфиденциальности клиентской информации. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно регламентам компании.

Подбор Администратора клиентского сервиса в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов клиентского сервиса с проверкой практических навыков: кейсы по обработке обращений, ролевые интервью и тесты по конфликт‑менеджменту.
  • Оценка владения CRM и омниканальными инструментами, проверки грамотности деловой переписки и телефонной этики.
  • Проверка навыков работы с KPI (SLA, FCR, CSAT/NPS) и опытом участия в проектах по автоматизации поддержки.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора администратора клиентского сервиса, который повысит качество обслуживания, сократит время обработки заявок и улучшит показатели лояльности клиентов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с подходящим опытом, навыками CRM и практическими кейсами по обслуживанию клиентов. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

