Должностные обязанности Администратор
Общие положения:
Администратор играет важную роль в организации и поддержании эффективного функционирования офиса или другого операционного центра. Задача администратора состоит в обеспечении эффективного потока работы, обеспечении соответствия требованиям безопасности и комфорта сотрудников, а также предоставлении операционной поддержки для различных бизнес-процессов.
Квалификационные требования:
— Образование в области офисного управления, менеджмента или эквивалент.
— Предыдущий опыт работы в административной или офисной среде может быть предпочтительным.
— Знание организационных и операционных процессов, а также умение работать с офисной техникой и программными инструментами.
— Отличные коммуникативные навыки и способность эффективно взаимодействовать с разными участниками компании.
Должностные обязанности:
— Обеспечение поддержания эффективного функционирования офиса или операционного центра.
— Обработка входящих звонков, электронной корреспонденции и почты.
— Координация и планирование встреч, совещаний и мероприятий компании.
— Управление офисным оборудованием и запасами, включая закупки и обслуживание.
— Организация поездок и административная поддержка сотрудников.
— Ведение документации и подготовка отчетов по запросу.
Отчетность:
Администратор отчитывается перед руководством компании об успешном выполнении своих обязанностей, поддержке бизнес-процессов и эффективности организации работы офиса или операционного центра.
Права:
Администратор имеет следующие права:
— Получать доступ к необходимой информации и ресурсам для эффективного выполнения своих обязанностей.
— Предоставлять операционную поддержку сотрудникам и помогать им с решением проблем.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Администратор несет ответственность за поддержание эффективности работы офиса или операционного центра, координацию процессов и обеспечение комфортных условий для сотрудников. Критерии эффективности могут включать проверку точности и своевременности решения задач, профессионализм в общении и оперативность в выполнении поручений.
