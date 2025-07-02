Должностная обязанность Администратора сайта

Общие положения:

Администратор сайта играет важную роль в поддержке и управлении веб-сайтом компании. Задача администратора сайта состоит в обеспечении эффективной работы, обновлении и обслуживании веб-сайта, а также в поддержке и развитии пользовательского опыта.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области веб-разработки, веб-дизайна или поддержки веб-сайтов.

— Знание основ HTML, CSS и других языков программирования или веб-технологий.

— Умение работать с CMS (Content Management Systems) и другими инструментами для управления веб-сайтами.

— Навыки дизайна и визуального оформления веб-страниц.

Должностные обязанности:

— Поддержка, обновление и обслуживание веб-сайта, включая добавление и редактирование контента, исправление ошибок и устранение неисправностей.

— Управление и оптимизация внешнего вида и функциональности веб-сайта.

— Взаимодействие с командой разработки или веб-агентствами для реализации изменений и улучшений веб-сайта.

— Разработка и внедрение новых функций и возможностей на веб-сайте.

— Мониторинг производительности и доступности веб-сайта, анализ данных и отчетность.

Отчетность:

Администратор сайта отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненной работе, проделанных изменениях, исправленных ошибках и улучшениях. Отчеты могут включать информацию о времени обслуживания, обновлениях, добавленных функциях и изменениях на веб-сайте.

Права:

Администратор сайта имеет право:

— Вносить изменения на веб-сайте и редактировать контент.

— Реализовывать функциональные и дизайнерские изменения веб-сайта.

— Использовать инструменты и программное обеспечение для администрирования веб-сайта.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Администратор сайта несет ответственность за эффективное обслуживание, обновление и развитие веб-сайта, обеспечение качества и доступности контента и функциональности. Критерии эффективности могут включать время отклика на запросы пользователей, соблюдение сроков реагирования на ошибки и неполадки, а также удовлетворенность пользователями.

